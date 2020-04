Mách chị em bí quyết để có đôi môi dày quyến rũ hút ánh nhìn cánh mày râu

1. Tẩy da chết cho môi bằng bàn chải đánh răng

Tẩy da chết cho môi bằng bàn chải đánh răng không có nhiều chị em biết tới, nhưng đây là phương pháp khá hiệu quả để làm đôi môi dày tự nhiên. Tác động lực của bàn chải sẽ kích thích tuần hoàn máu dưới da môi, giúp đôi môi được căng mọng, tạo cảm giác đôi môi dày, mềm mịn và hồng hào.

Dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ giúp đôi môi căng mọng

Đơn giản nhất, bạn chỉ cần dùng bàn chải đánh răng lông mềm, chấm một ít mật ong. Đánh đều môi, nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 1-2 phút. Cuối cùng dùng khăn mềm lau sạch. Bạn nên thực hiện cách này khoảng 2-3 lần/tuần để đem lại hiệu quả cao nhất.

2. Massage môi

Việc sử dụng nguyên liệu có tính ấm như bột quế, bột gừng, tinh dầu bạc hà… massage môi sẽ kích thích các tế bào da môi, giúp đôi môi căng đầy tự nhiên.

Bạn trộn ½ thìa bột quế, ½ thìa bột gừng, 1 giọt tinh dầu bạc hà và 1 thìa vitamin E. Massage hỗn hợp lên môi trong khoảng 30 giây. Đợi khoảng 5 phút rồi rửa sạch với nước. Lưu ý, bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này 1-2 lần/tuần hoặc chỉ nên thực hiện khi cần làm môi căng mọng tức thì. Bởi sử dụng các nguyên liệu này thường xuyên dễ khiến đôi môi bị kích ứng.

3. Dưỡng ẩm cho môi

Một đôi môi căng mọng khi đôi môi có đủ độ ẩm cần thiết. Và dầu oliu được coi là “thần dược” cho làn da, đặc biệt là vùng da nhạy cảm như da môi.





Dầu oliu dưỡng da môi căng mọng quyến rũ

Bạn trộn ½ thìa cà phê dầu oliu cùng ½ thìa cà phê mật ong và 1 viên nang Vitamin E . Thoa đều hỗn hợp lên môi và thư giãn trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch lại bằng nước ấm và tận hưởng đôi môi như ý.

4. Tập thể dục cho môi

Các bài tập cho đôi môi không cần mất quá nhiều sức nhưng lại đem lại hiệu quả nhanh chóng và bền bỉ. Trước hết, bạn mở miệng, căng đôi môi ra phía trước. Đóng chặt môi và thư giãn các cơ mặt. Trong khi vẫn ngậm miệng, di chuyển đôi môi sang phải rồi sang trái; sau đó chu môi kiểu số 8. Lặp lại chuỗi này 5 lần.

Hoặc, bạn căng môi ra và thở ra mạnh như lúc thổi nến. Nhẹ nhàng thư giãn đôi môi và lặp lại 5 lần.

5. Trang điểm cho đôi môi

Để đôi môi trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn, bạn nên sử dụng son bóng thay vì son lì. Tô một lớp son mỏng, nhẹ ở phần lòng môi để giúp đôi môi dày một cách tự nhiên nhất.

Bạn cũng có thể sử dụng chì kẻ môi để tạo đường viền làm thay đổi kích thước và hình dán môi trước khi tô son. Để đôi môi tự nhiên, quyến rũ hơn, hãy sử dụng chì kẻ môi màu nude – màu phù hợp với hầu hết tone da.

6. Thử phương pháp dài hạn

Nếu phương pháp tạm thời không đem lại hiệu quả, bạn có thể tìm hiểu phương pháp làm đầy môi. Phương pháp làm đầy môi phổ biến nhất là dùng Botox, ngoài ra còn nhiều phương pháp khác. Với cách này, chất làm đầy sẽ được tiêm trực tiếp vào môi để tạo độ căng mọng. Hiệu quả thường kéo dài trong vài tháng. Thủ thuật chỉ mất 10-15 phút và không cần thời gian hồi phục.

Tiêm botox làm đầy môi dài hạn

Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì nó phải mất một thời gian mới trở lại hình dạng ban đầu. Và cần lựa chọn địa chỉ uy tín, bác sĩ có tay nghề và sản phầm đảm bảo chất lượng, tránh biến chứng nguy hiểm.

Your browser does not support HTML5 video.

3 bước massage trị môi thâm đơn giản giúp đôi môi hồng hào, căng bóng. Nguồn: Em Đẹp TV

Như Quỳnh (t/h)