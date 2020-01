Làm mứt ngon đón Tết [11]: Mứt bí đao trắng muốt, ngọt thanh ngon miệng

Chuẩn bị nguyên liệu:



Bí đao, đường

Phèn chua

Nước vôi

Vani



Lưu ý, tỉ lệ bí đao và đường là 2:1, cứ 1kg bí đao tương ứng với 0,5kg đường.



Cách làm mứt bí đao thơm ngon tại nhà:



Bước 1: Bí đao tươi sau khi mua về thì dùng dao gọt bỏ phần vỏ xanh và ruột, chỉ lấy phần cùi trắng. Rửa bằng nước sạch, thái miếng vuông dài khoảng 5cm.



Để lấy được nước vôi trong, lấy một cục vôi sống pha với 2 lít nước, khuấy đều tay rồi để nước lắng xuống thì gạn chỉ lấy phần nước trong.



Bước 2: Ngâm chỗ bí vừa thái vào nước vôi trong, để khoảng 5-7 tiếng. Có thể ngâm qua đêm, sau đó vớt ra và rửa lại nhiều lần bằng nước sạch cho đến khi hết mùi vôi thì thôi.



Bước 3: Đun sôi nước phèn chua, sau đó cho bí vào trần nhanh trong khoảng 1 đến 2 phút. Tiếp tục vớt bí ra, rửa thật sạch rồi để ở rổ cho ráo nước.



Bước 4: Ướp bí với đường theo tỉ lệ 2:1. Đảo đều tay cho bí ngấm đường, sau đó đợi khoảng 4 đến 5 tiếng, khi đường tan hẳn là có thể mang bí đi sên.



Bước 5: Cho hỗn hợp bí đường vào chảo đun to lửa. Đến khi đường sôi thì hạ lửa, đảo đều tay. Tiếp tục đảo cho đến khi cạn nước, đường kết tinh trắng bám vào bí và chảo thì tắt bếp, thêm chút vani vào rồi đảo thêm một lần nữa.



