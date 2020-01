Làm mứt ngon đón Tết [6]: Mứt cà rốt màu đẹp, thơm hương tự nhiên

Chuẩn bị nguyên liệu:



1 kg cà tốt củ lớn, đỏ tươi và có da nhẵn

600 gram đường

Nước vôi trong

2 ống vani



Cách làm mứt cà rốt thơm ngon tại nhà:



Bước 1: Cà rốt mua về rửa thật sạch, nạo sạch vỏ rồi cắt bỏ đầu đuôi. Sau đó, bào cà rốt thành những lát mỏng hoặc dùng dao thái thành sợi vừa ăn.



Để lấy được nước vôi trong, lấy một cục vôi sống pha với 2 lít nước, khuấy đều tay rồi để nước lắng xuống thì gạn chỉ lấy phần nước trong.



Bước 2: Ngâm các lát cà rốt trong nước vôi khoảng 2-3 tiếng để miếng cà rốt bớt cứng và mềm hơn, như vậy khi sên mứt cũng sẽ không bị nát. Nếu không ngâm trong nước vôi trong, bạn cũng có thể ngâm cà rốt trong phèn chua, luộc trong 5 phút rồi rửa sạch lại với nước để có hiệu quả tương tự.



Bước 4: Khi thấy đường đã tan hết, chắt lấy nước đường vào chảo rồi bật bếp đun cho nước đường sôi khoảng 2-3 phút rồi cho cà rốt vào. Thi thoảng đảo đều cho mứt ngấm đường.



Bước 5: Khi nước đường cạn bớt, chỉnh lửa nhỏ và đảo liên tục, lúc này đảo mứt sẽ hơi nặng tay. Tiếp tục đảo rồi cho vani vào cùng, sau đó gỡ cho mứt tơi ra, để mứt không bị dính vào nhau. Đến khi mứt khô và có đường kết tinh bám trên mứt và chảo chứng tỏ mứt là được.



Bước 6: Tắt bếp nhưng vẫn tiếp tục đảo đều tay cho đến khi nhiệt độ trong chảo giảm hẳn thì dừng lại. Để mứt trong chảo đến khi nguội thì đem đóng gói hoặc cho vào lọ thủy tinh bảo quản kín để nơi thoáng mát, dùng dần.



