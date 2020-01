Làm mứt ngon đón Tết [5]: Mứt chuối sấy dẻo thơm ngon hết nấc

Nếu bạn đã quá chán với những món mứt dừa, mứt gừng , mứt bí... quen thuộc mà nhà nào cũng có; hãy "chơi trội" ngay món mứt chuối thơm ngon tự làm tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu:



1 nải chuối chín (tùy theo lượng ăn mà chuẩn bị phù hợp)

1 ít muối

2 thìa đường

1 nhánh gừng



Cách làm mứt chuối sấy dẻo thơm ngon tại nhà:



Bước 1: Muốn có mứt ngon, ngọt tự nhiên thì phải chọn mứt chín vừa tới, sau đó đem lột sạch vỏ. Bóc cẩn thận để chuối còn nguyên, không bị nát.

Bước 2: Để ruột chuối lên thớt, sau đó dung dao ép xuống để chuối có hình dẹt, đến khi chuối có độ dày khoảng 1cm thì dừng lại.



Bước 3: Gừng đem ra cạo sạch vỏ, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, xắt gừng thành từng miếng nhỏ cho dễ xay rồi thêm một chút muối, cho hết vào máy xay sinh tố cùng 50ml. Đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì dừng lại.



Bước 4: Lấy hỗn hợp nước gừng, lọc qua rây để lấy nước cốt, bỏ bã. Lấy nước cốt gừng, thêm gừng vào rồi khuấy đều đến khi gừng tan hết.





Bước 5: Chuẩn bị giấy nến đặt trên khay nướng, xếp từng miếng chuối cẩn thận lên trên giấy. Lấy cọ phết hỗn hợp nước đường với gừng lên miếng chuối , phết đều 2 mặt.

Bước 6: Cho khay chuối vào sấy ở nhiệt độ 120 độ C. Cứ trông chừng khoảng 30 phút thì lấy khay ra, lật chuối và phết đều nước đường gừng lên chuối và lại cho vào lò sấy tiếp.



Chuối sấy khoảng 4 đến 5 tiếng sẽ dẻo và khô. Nếu không có lò nướng, bạn có thể mang chuối ra phơi nắng, phơi dưới nắng to khoảng 1 đến 2 ngày đến khi thấy chuối lên màu, dẻo lại là được.



Mứt chuối khi sấy thành công, để ra khay cho nguội và khô. Để bảo quản được lâu, cho mứt chuối vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon để tủ lạnh ăn dần.



Your browser does not support HTML5 video.



Hướng dẫn cách làm món mứt chuối sấy dẻo. Nguồn: Feedy TV.

Thùy Nguyễn (t/h)