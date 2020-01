Làm mứt ngon đón Tết [7]: Mứt củ đậu lạ miệng, vừa ngọt vừa thanh mát

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm mứt củ đậu thơm ngon tại nhà:



Bước 1: Củ đậu khi mua về không làm mứt ngay mà phơi nắng cho héo bớt đi. Sau đó, mang củ đậu đi rửa sạch, lột hết vỏ, dùng dao thái thành những thanh nhỏ, dài cỡ một ngón tay là được.

Bước 2: Đổ vừa nước vào nồi, đun đến khi sôi thì thêm một chút muối. Tiếp đến, cho củ đậu vào, chỉ chần sơ qua khoảng 1 phút thì vớt ra ngay. Chuẩn bị một bát nước lạnh sạch rồi thả củ đậu vào trong. Ngâm đến khi nào củ đậu nguội thì vớt ra rồi để thật ráo nước.



Bước 3: Trộn củ đậu với đường (cho lượng đường theo khẩu vị riêng), đảo thật đều tay rồi ướp 2 tiếng cho đường tan hết, ngấm vào củ đậu là có thể mang đi sên.



Bước 4: Sau khi đã đợi 2 tiếng, đổ hỗn hợp nước đường và củ đậu vào chảo rộng, bật bếp thật to nấu khi nào đường sôi lên thì hạ lửa vừa, thi thoảng đảo đều tay.



Bước 5: Sên mứt đến khi mứt cạn nước. Lúc này, đảo mứt sẽ thấy khá nặng tay thì thêm vani vào, hạ lửa thật nhỏ. Sau đó, tiếp tục đảo và gỡ cho sợi mứt tơi ra để mứt không bị dính vào nhau. Đến khi mứt khô hẳn, có đường kết tinh bám ở trên mứt và lòng chảo thì tắt bếp.



Lúc này, vẫn tiếp tục đảo mứt đều tay cho đến khi chảo nguội hẳn thì thôi. Để mứt ra khay cho nguội, cho mứt vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon, bảo quản nơi thoáng mát để ăn dần.



