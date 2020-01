Làm mứt ngon đón tết [3]: Mứt dừa hình hoa cúc đủ màu trang trí siêu đẹp

Chuẩn bị nguyên liệu:

(Có nhiều nguyên liệu tạo màu tự nhiên mà chị em có thể tham khảo như: Tím: Bột khoai tím; Đỏ: Bột gạo đỏ/ hoa bụp giấm/ dâu tây/ gấc; Xanh lá nhạt: lá dứa; Xanh lá đậm: trà xanh; Trắng: sữa tươi/ sữa đặc; Nâu nhạt: cà phê; Nâu đậm: ca cao; Vàng: bí đỏ/ dứa/ xoài chín/ chanh leo; Cam nhạt: cà rốt, củ dềnh; Hồng: Bột củ cải )



Cách làm:



Bước 1: Đem nguyên liệu tạo màu gồm lá nếp, bắp cải tím, cà rốt đi rửa, để ráo nước. Tiếp đến, giã nát nguyên liệu rồi xay chỉ lấy nước cốt. Riêng ruột gấc chỉ lấy phần thịt, bóp nát hoặc xay, sau đó hòa cùng một chút nước. Bột sô cô la thì để nguyên.



Bước 2: Cùi dừa đem ra cạo loại bỏ hết lớp vỏ nâu bên ngoại, rửa qua nước nhiều lần để dầu dừa trôi hết đi. Đến khi nào rửa dừa thấy nước trong thì dừng lại, vớt dừa ra và để ráo.



Bước 3: Cắt dừa thành nhiều miếng hình chữ nhật lớn, cắt các đường thẳng song song dọc theo miếng dừa hình chữ nhật; không cắt đứt hẳn mà để phần cuối vẫn liền với miếng dừa.



Bước 4: Chia dừa thành các phần đều nhau, để riêng ra từng bát. Sau đó, trộn các loại nước cốt vào từng bát để pha thành nhiều màu khác nhau. Để nguyên bát dừa trong khoảng 40 phút cho ngấm các loại nước cốt; bạn có thể ngâm cả ngày cũng được.



Bước 5: Trong quá trình sên mứt, chọn sên mứt trắng trước. Đổ bát dừa màu trắng vào nồi đun lửa vừa, đảo đều tay. Khi nước đường đã cạn sền sệt thì hạ lửa thật nhỏ, đun liu riu và đảo đũa liên tục để đường kết tinh bám trắng vào mứt, đến khi nào mứt khô hẳn thì thôi.



Bước 6: Xong mẻ mứt này thì cho ra khay và sên màu mứt tiếp theo. Tranh thủ lúc đợi nước đường sôi, uốn các cánh dừa đã cắt thành hình cánh hoa cúc khi mứt còn nóng, dẻo. Chỉ cần uốn các miếng dừa lại rồi cài vào khe giữa của 2 cánh là xong.



Bước 7: Khi cho mứt dừa ra khay, đợi đến khi khô và nguội thì cho vào tủ lạnh 1-2 ngày, tiếp đến cho vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon để bảo quản.



Your browser does not support HTML5 video.