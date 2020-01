Làm mứt ngon đón Tết [1]: Mứt dừa non ngọt bùi, đủ vị

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cùi dừa non: 1kgĐường: 500grSữa tươi (hoặc sữa đặc): 1 túi 200grBột trà xanh : 2 thìa cà phêBột cacao: 2 thìa cà phêBột cà phê: 2 thìa cà phê

Cách làm:



Bước 1: Lấy dao chặt quả dừa làm 4, lấy thìa cứng cạy lấy phần cùi non.



Bước 2: Gọt phần vỏ nâu bên ngoài, thái thành miếng dài hoặc những sợi nhỏ dài. Vì đây là dừa non nên không thể nạo thành miếng dài như cùi dừa già.



Bước 3: Rửa dừa với nước để loại bỏ hết dầu dừa, rửa vài lần đến khi nước dừa trong thì dừng lại.



Bước 4: Đun sôi nước, cho dừa vào chần nhanh trong khoảng 1 phút. Tiếp đến, cho dừa ra rổ, để ráo nước.



Bước 6: Khi đường đã kết tinh trắng bám vào mứt, tiếp tục đảo đều thêm 10 -15 phút nữa. Đến khi nếm thấy mứt khô và dẻo là được.



Bước 7: Mẻ mứt dừa vị sữa đã xong thì cho mứt ra khay, hong cho mứt khô và nguội. Phần đường thừa trong chảo để nguyên, thêm một ít nước và nửa số đường còn lại vào. Đến khi đường tan hẳn thì cho cùi dừa vào. Làm tương tự như trên, đến khi đường cạn sền sệt thì thêm ca cao, hạ lửa nhỏ liu riu rồi tiếp tục.



Khi cho mứt dừa non ra khay, đến khi khô và nguội thì cho vào tủ lạnh 1-2 ngày, tiếp đến cho vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon để bảo quản.



