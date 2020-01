Làm mứt ngon đón Tết [4]: Mứt gừng thơm ngọt, vị hơi cay tốt cho sức khỏe

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm mứt gừng tươi:



Bước 1: Gừng củ rửa sạch, cạo sạch vỏ bên ngoài rồi rửa thêm lần nữa. Cắt thành những lát thật mỏng, ngam trong nước muối loãng với 1 quả chanh. Sau khoảng 1-2 tiếng thì vớt gừng ra.



Bước 3: Vớt gừng ra, rửa bằng nước sạch, nếu muốn mứt ít cay nên rửa nhiều lần. Sau đó tiếp tục luộc gừng thêm từ 2 - 3 lần nữa.



Bước 4: Ướp gừng với đường trắng tinh luyện theo tỉ lệ 2:1 hoặc theo khẩu vị vừa ăn. Xóc đều thay để gừng ngấm vào đường, để tầm 30-45 phút.



Bước 4: Xao mứt gừng đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và khéo léo. Cho chảo chống dính lên bếp, để chảo thật khô rồi cho gừng đã tẩm ướp vào trong. Đến khi gừng sủi lên thì hạ nhỏ lửa, đảo đều tay. Khi thấy đường trắng kết tinh bám vào gừng thì phải thật nhanh tay bắc chảo xuống bếp, cho mứt ra khay hoặc đĩa.



Bước 5: Để mứt gừng có thể để được lâu, không bị hỏng; để mứt ra ngoài đến khi nguội và khô thì cho vào lọ thủy tinh hoặc túi bóng, buộc kín lại để tránh tiếp xúc với không khí. Đây là đồ ăn nhâm nhi cực thích hợp cho dịp tết, làm quà tặng bạn bè cũng rất lịch sự.



