Làm mứt ngon đón Tết [8]: Mứt hạt sen bùi ngậy khiến khách mê mệt

Chuẩn bị nguyên liệu:



500gr hạt sen tươi hoặc khô

300gr đường phèn

1 thìa cà phê vani dạng bột hoặc nước hoa bưởi

1 ít muối



Cách làm mứt hạt sen thơm ngon tại nhà:



Bước 2: Cho đường phèn vào máy xay đến khi thành dạng bột nhỏ mịn. Nếu không muốn dùng đường phèn, có thể thay thế bằng đường trắng thì sẽ không cần xay. Tuy nhiên, nên chọn đường phèn vì nó sẽ khiến món mứt hạt sen đúng vị, ngọt thanh hơn mà không bị gắt, ăn cũng vào miệng hơn.



Bước 3: Đổ nước vào nồi, đun đến khi sôi thì thêm một chút muối. Cho hạt sen vào luộc vừa chín tới thì vớt ra ngay. Không luộc hạt sen chín quá vì khi sên sẽ khiến mứt dễ bị vỡ nát, nếu là hạt sen khô thì sẽ luộc lâu hơn. Sau đó, thả hạt sen vào chậu nước lạnh, để cho hạt sen nguội thì ngâm khoảng 10 phút.



Bước 4: Vớt hạt sen nguội ra rổ, để ráo nước. Sau đó, cho hạt sen và đường phèn đã xay mịn vào tô, đảo thật đều tay cho đến khi đường tan hết. Tiếp tục ướp hạt sen cho ngấm đường trong khoảng 2 đến 3 tiếng là có thể mang đi sên. Lưu ý: Khi đã ngấm đường, hạt sen sẽ chuyển sang màu trong.



Bước 5: Đổ hỗn hợp hạt sen, nước đường vào chảo, bật nhỏ lửa đun đến khi sôi thì đảo nhẹ tay để hạt sen ngấm đều. Sên nhỏ lửa và đảo đều tay cho đến khi nước đường keo lại, đảo thấy nặng nay thì đảo liên tục.



Cho mứt ra khay, đến khi nguội hẳn thì cho trong túi nilon hoặc lọ thủy tinh, bảo quản nơi thoáng mát.



