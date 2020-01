Làm mứt ngon đón Tết [10]: Mứt quất dẻo ngọt, không đắng ăn một lần nhớ mãi

Chuẩn bị nguyên liệu:



1kg quất chín

800gr đường vàng hoặc đường trắng

1 thìa cà phê vôi bột

Muối và nước



Cách làm món mứt quất thơm ngon tại nhà:



Bước 1: Quất mang ra rửa sạch, ngâm trong dung dịch nước muối loãng khoảng nửa tiếng. Sau đó, cho hết quất ra rổ, xả lại nước cho sạch rồi để ráo.



Để lấy được nước vôi trong, lấy một cục vôi sống pha với 2 lít nước, khuấy đều tay rồi để nước lắng xuống thì gạn chỉ lấy phần nước trong.



Bước 2: Dùng dao sắc khứa 4 đường dọc đối nhau trên quả quất để tạo ra những khe nhỏ đều nhau. Tiếp đến, dùng tay ấn dẹt quả quất xuống để hạt lòi ra và loại bỏ vợi nước quất.



Bước 3: Cho quất vào bát sạch, ngâm với nước vôi trong khoảng 6 tiếng. Sau đó, vớt quất đổ ra chậu rửa sạch và để cho ráo nước.



Bước 4: Trộn quất với đường theo khẩu vị của mình. Đảo thật đều tay cho quất với đường ngấm vào nhau, đến khi đường tan hết là có thể mang đi sên mứt.



Bước 5: Đổ hỗn hợp quất và đường vào chảo, đun to lửa. Đến khi nước đường sôi, hạ nhỏ lửa để mứt sôi lăn tăn, thi thoảng đảo đều tay. Đến khi nào nước cạn và sánh lại, miếng mứt nhìn có màu trong thì tắt bếp.



Bước 6: Cho mứt ra khay (lót giấy) hoặc vỉ nướng, hong khoảng 40-50 phút trong lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C. Nếu không có lò nướng, bạn có thể mang mứt quất ra nắng phơi đến khi mứt dẻo khô là được.

Cho mứt vào túi nilon hoặc lọ thủy tinh đậy kín, bảo quản nơi thoáng mát hoặc để trong tủ lạnh.



