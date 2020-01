Làm mứt ngon đón Tết [9]: Mứt xoài dẻo thơm ngon, ngọt dịu cho năm mới thêm đậm đà

Nguyên liệu làm mứt xoài dẻo:



1kg xoài xanh chua

400g đường hoa mai

1,5 thìa cà phê phèn chua

Nước vôi trong



Lưu ý: Dùng đường hoa mai sẽ khiến mứt xoài có màu đẹp hơn so với dùng đường cát trắng. Nếu muốn tang vị chua của mứt để ăn chống ngấy trong ngày Tết , bạn có thể giảm lượng đường tùy theo ý thích của mình.

Cách làm mứt xoài dẻo thơm ngon tại nhà:



Bước 2: Hòa 1,5 thìa cà phê phèn với nước sao cho đủ ngập 1kg xoài. Sau đó, đun sôi nồi nước phèn. Khi nước phèn sôi, tiếp tục cho xoài vào, nhúng qua khoảng 1 đến 2 phút rồi vớt ra rổ. Rửa lại lần nữa bằng nước sạch và để xoài cho ráo nước.



Bước 3: Ướp xoài với đường theo tỉ lệ cứ 1kg xoài ứng với 400gr đường (có thể điều chỉnh theo ý mình). Xóc thật đều tay rồi để ướp như vậy đến khi đường tan hết, miếng xoài có màu hơi trong là có thể mang đi sên.



Bước 4: Cho hỗn hợp đường xoài vào chảo đun lên, để to lửa. Đến khi nước đường sôi thì giảm lửa, lấy thìa gỗ đảo đều, tránh làm nát xoài. Khi thấy miếng xoài trong veo và có màu cánh gián nhẹ, lấy đũa thử nếu thấy đường đã kéo sợi thì tắt bếp.



Lót giấy nến trên khay rồi cho xoài lên trên. Cho xoài vào lò, sấy ở 100 độ C trong khoảng 40 đến 60 phút. Nếu không có lò, bạn cũng có thể cho xoài vào ngăn mát tủ lạnh đến khi mặt miếng xoài se lại hoặc phơi 3-4 nắng tự nhiên là được.



Bước 5: Cho mứt xoài vào túi nilon hoặc lọ thủy tinh đậy kín, để nơi thoáng mát hoặc có thể để trong tủ lạnh ăn dần.



