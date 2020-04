Tuyệt chiêu se khít lỗ chân lông cho làn da dầu, 'thổi bay' lũ mụn đáng ghét

Lỗ chân lông to chính là nguyên nhân khiến làn da dễ bị bóng dầu, nhiều bã nhờn và thường xuyên nổi mụn. Nếu bạn lo lắng về chi phí khi đến cơ sở làm đẹp hoặc e ngại việc xâm lấn làn da, hãy thử các cách se khít lỗ chân lông bằng nguyên liệu tự nhiên dưới đây.

1. Dùng đá lạnh để se khít lỗ chân lông

Rửa sạch mặt với nước, dùng vài viên đá lạnh bọc vào khăn mềm, thoa nhẹ nhàng lên bề mặt da 5-7 phút. Đá lạnh khiến lớp biểu bì trên da co lại, giúp se khít lỗ chân lông mà bạn không cần quá nhiều công sức chăm sóc. Bạn có thể dùng một số nguyên liệu tự nhiên để đông đá, để tăng thêm hiệu quả dưỡng da

Đá hoa quả se khít lỗ chân lông cho da khô

Đối với da khô, bạn nên dùng những loại đá từ lá, hoa, quả… Đối với da thường, bạn nên dùng nước cơm, để nguội rồi cho vào ngăn đông đá. Ngoài tác dụng se khít lỗ chân lông, làn da sẽ được dưỡng trắng hồng, dưỡng ẩm cực tốt. Đối với làn da dầu, bạn nên sử dụng nước ép dưa chuột và chanh dây làm đá có hiệu quả se khít lỗ chân lông tuyệt vời.

Những loại đá lăn mặt trên đây có hạn sử dụng trong khoảng 1-3 ngày. Bởi vậy, bạn cần sử dụng đúng cách tránh gây hại cho làn da nhé.

2. Dùng khăn lạnh se khít lỗ chân lông

Nếu chị em không có nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ cần lấy khăn sạch nhúng vào nước lạnh rồi vắt ráo qua. Rửa mặt sạch, đắp khăn lạnh lên mặt 2-3 phút. Đây là các nhanh gọn nhưng đem lại hiệu quả nhanh chóng.

3. Mặt nạ lòng trắng trứng và nước cốt chanh

Lòng trắng trứng sẽ giúp các lỗ chân lông se khít lại, các axit trong chanh sẽ giúp làn da bạn trắng sáng rạng ngời.

Mặt nạ lòng trắng trứng và nước cốt chanh se khít lỗ chân lông

Bạn dùng lòng trắng trứng cho vào bát nhỏ, thêm vài giọt nước chanh và trộn đều. Làm sạch da, thoa đều hỗn hợp kết hợp massage nhẹ nhàng. Nằm thư giãn trong vòng 15-20 phút cho hỗn hợp khô lại thì rửa mặt sạch với nước. Bạn chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần vì chanh có tính axit nên rất dễ bắt nắng. Bảo vệ làn da kỹ càng trước khi ra ngoài trời.

4. Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu phổ biến trong các công thức làm đẹp. Dầu dừa có chứa hàm lượng lớn Vitamin E , auric acid với tính chất kháng khuẩn, kháng nấm, chất chống oxy hóa … không chỉ dưỡng trắng da, mà còn thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Kiên trì thực hiện đều đặn, làn da sẽ mịn màng, tươi tắn chỉ sau 1 tuần.

Dầu dừa nguyên chất làm đẹp da hiệu quả

Không cần chuẩn bị cầu kỳ, bạn chỉ cần 1 muỗng canh dầu dừa nguyên chất. Trước tiên, bạn làm sạch da mặt, dùng dầu dừa nguyên chất thoa đều len da, massage nhẹ nhàng để dầu dừa thấm sâu vào lỗ chân lông. Đợi khoảng 15-20 phút sau đó rửa mặt lại với nước sạch, thấm khô. Dầu dừa có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông và làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn. Bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần để có hiệu quả nhanh chóng.

Mô tả cơ chế hình thành mụn do sự mất cân bằng hoạt động tuyến bã nhờn. Nguồn: Khoa Học Làn Da

Như Quỳnh (t/h)