Cách làm socola tại nhà ngày valentine cực đơn giản, giúp bạn ghi điểm hoàn toàn trong mắt người yêu

Nếu bạn muốn dành tặng cho người yêu món quà ngọt ngào đầy ý nghĩa và đảm bảo an toàn trong ngày valentine, hãy áp dụng ngay cách làm socola đơn giản tại nhà.

Mang hương vị thơm ngon và ngọt ngào, socola là món ăn được yêu thích trên toàn thế giới, trở thành "biểu tượng của tình yêu" và là món quà không thể thiếu trong ngày valentine (ngày Lễ tình nhân 14/2).



Trong khi giá socola ngoài cửa hàng ngày càng tăng giá, lại chưa chắc đã đảm bảo nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn có thể thử ngay những Trong khi giá socola ngoài cửa hàng ngày càng tăng giá, lại chưa chắc đã đảm bảo nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn có thể thử ngay những Cách làm socola tại nhà ngày valentine cực đơn giản, thỏa sức sáng tạo hương vị theo ý mình muốn.

Cách làm socola tại nhà ngày valentine bằng milo

Chuẩn bị nguyên liệu:



150ml sữa tươi

220g bột milo

80g đường

150ml nước

160g bơ lạt



Cách làm:

Bước 1: Làm mềm bơ ở nhiệt độ phòng, cắt thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Cho bơ và bột milo vào máy xay sinh tố đến khi thật nhuyễn. Nếu không có máy xay, có thể cho 2 nguyên liệu vào bát rồi dùng tay bóp đều.

Bước 3: Cho hỗn hợp đã nhuyễn vào nồi, thêm nước vào đun ở lửa vừa cho nóng lên, vừa đun vừa khuấy đều tay. Khi các nguyên liệu đã quyện thì tắt bếp luôn.

Bước 4: Thêm đường, sữa tươi vào khuấy đều đến khi mịn là được. Đổ hỗn hợp vào khuôn, để ngăn mát tủ lạnh 3-4 tiếng. Cuối cùng chỉ cần xếp socola vào hộp quà, trang trí thật đẹp để tặng là được.

Cách làm socola tại nhà ngày valentine bằng hạnh nhân

Chuẩn bị nguyên liệu:

50g hạnh nhân

50g socola

30g đường xay

20ml dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Cho chảo lên bếp cho nóng, thêm hạnh nhân vào rang khoảng 10 phút cho chín.

Bước 2: Cho socola vào nổi đun cho chảy hoặc mang ra chưng cách thủy. Bạn có thể thêm ít kem tươi nếu muốn.

Bước 3: Đổ đường vào khuấy đều tay đến khi tan hết, thêm hạnh nhân vào tiếp tục đảo đều.





Bước 4: Chuẩn bị giấy bạc, gắp hạnh nhân ra thật nhanh và xếp đầy trên giấy cho đến khi socola đông lại. Đến khi socola khô thì cho vào lọ thủy tinh, để ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm socola tại nhà ngày valentine bằng khuôn socola



Chuẩn bị nguyên liệu:



100g socola

Khuôn socola

Nồi đun socola

Các loại hạt và hộp trang trí

Cách làm:

Bước 1: Dùng dao cắt socola thành từng miếng nhỏ, cho lên nồi đun thành hỗn hợp chất lỏng.

Bước 2: Dùng thìa múc hỗn hợp vào khuôn, hoặc cho vào túi bắt kem để cho socola vào khuôn tạo hình.

Bước 3: Khi socola đông lại thì trang trí, có thể rắc hạt hoặc làm theo ý tùy thích. Xếp các viên socola vào đến lót hoặc bọc giấy bạc rồi cho vào hộp.

