Cách nấu thịt đông chân giò, tai heo đậm đà đúng vị

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách thực hiện:



Sơ chế nguyên liệu: Thịt chân giò cạo sạch lông, rửa sạch rồi thái miếng khổ vừa ăn. Tai lợn cạo sạch lông, xát muối và dấm để khử mùi hôi rồi thái nhỏ.



Bước 1: Đun nồi nước với ít muối, hành khô bóc vỏ đập dập và gừng đập dập. Đến khi nước sôi, cho thịt lợn vào chần để khử sạch mùi hôi. Sau đó, xả thịt qua nước sạch, để ở rổ cho ráo nước. Tiếp đến, ướp 1 thìa nước mắm vào thịt, ngâm 30 phút.



Bước 3: Thêm ít hạt nêm vào thịt, xào trên chảo một lúc cho săn lại. Nên nhớ, nấu món thịt đông không nên nấu mặn.



Bước 4: Cho thịt vào nồi áp suất, đổ nước ngập mặt thịt. Đến khi sôi, hớt thật sạch bọt ở trên để món thịt đông mới trong. Hớt xong tiếp tục đóng nắp nồi đun tiếp.



Bước 5: Thịt chín mềm được 15 phút, thêm nấm hương, mộc nhĩ và hạt tiêu rang đập dập. Đun thêm 10 phút nữa mà không cần đóng nồi áp suất.



Bước 6: Cho thịt vào hộp, có thể cắt tỉa hoa cà rốt để trang trí cho thêm đẹp. Để thịt đông vào tủ lạnh khoảng 4 đến 6 tiếng cho thịt đông lại. Khi ăn, bạn lấy dao lách thành bát để úp thịt đông ra đĩa được dễ hơn.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách muối cà pháo giòn ngon đơn giản. Feedy VN.