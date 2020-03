Tưởng chỉ là đồ bỏ đi, ai ngờ bã cà phê còn có tác dụng trắng da tốt hơn cả mỹ phẩm đắt tiền

Người xưa có câu "Nhất dáng, nhì da", chỉ đó cũng đủ thấy làn da đóng vai trò quan trọng như thế nào với ngoại hình phái nữ. Một làn da trắng mịn, căng tràn sức sống không chỉ giúp chị em tự tin, xinh đẹp hơn mà còn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người, đặc biệt là người khác giới. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng sở hữu làn da trắng mịn, không ít người thử mọi biện pháp vẫn không thể cải thiện làn da của mình. Những lúc như thế, hãy thử ngay cách làm trắng da từ bã cà phê.



Nhiều người thắc mắc: "Bã cà phê làm trắng da theo cách nào?" "Tại sao dùng bã cà phê để làm trắng da?" Thực tế, trong cà phê chứa axit nicotinic (niacin) có tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, loại chất này còn có tác dụng làm sạch da, tẩy tế bào chết, cải thiện làn da xỉn màu, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bít tắc lỗ chân lông, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn giúp da sáng mịn và ngày càng khỏe mạnh hơn.

Bên cạnh đó, hoạt chất caffeine có trong bã cà phê còn có tác dụng kích thích mạch máu lưu thông, từ đó giúp da căng mịn và tràn đầy sức sống. Do đó, làm trắng da bằng bã cà phê chính là phương pháp làm đẹp tự nhiên, giá thành rẻ mà lại an toàn hiệu quả. Thay vì tìm đến các loại mỹ phẩm làm trắng da hay kem trộn không đảm bảo, nhiều tác dụng phụ trên thị trường, chị em có thể thử ngay cách làm trắng da bằng bã cà phê tại nhà để cảm nhận sự khác biệt.



Cách làm trắng da bằng bã cà phê đơn giản tại nhà



Làm trắng da bằng bã cà phê và sữa tươi



Trộn đều cà phê với sữa tươi thành hỗn hợp, làm sạch da rồi đắp mặt nạ lên trên. Thoa đều và massage nhẹ nhàng 2-3 phút. Sau đó nằm thư giãn 20-30 phút rồi gỡ mặt nạ, rửa sạch bằng nước.



Làm trắng da bằng bã cà phê và dầu dừa



Từ trước đến nay, dầu dừa chính là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Đặc biệt, dầu dừa còn rất tốt cho da, giúp dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông, giúp da luôn căng mịn, trẻ trung.



Trộn một muỗng dầu dừa nguyên chất với 1/4 chén bã cà phê. Trước khi trộn nên hâm nóng lại dầu dừa.



Trộn đều hỗn hợp, làm sạch mặt rồi đắp hỗn hợp lên mặt và cổ, nằm thư giãn 30 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước.



Làm trắng da bằng bã cà phê và nước chanh

Chanh chứa nhiều Vitamin C có tác dụng làm sạch da, tiêu trừ mụn, làm mờ sẹo và vết thâm, hạn chế sự phát sinh quá mức của hắc sắc tố melanin, giúp làn da trắng sáng tự nhiên.



Trộn 2 thìa bã cà phê với nước cốt của một quả chanh. Sau đó trộn đều, thoa hỗn hợp lên da kết hợp với massage nhẹ nhàng. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước lạnh.



Làm trắng da bằng bã cà phê, đường, dầu oliu và mật ong



Dầu oliu và mật ong đều là những nguyên liệu vô cùng tốt cho da. Khi chúng kết hợp với nhau và thêm bã cà phê, tác dụng làm trắng da của hỗn hợp này sẽ tăng lên gấp bội.



Trộn ¼ bát bột cà phê, ¼ bát đường nâu, 2 thìa dầu ô liu và 2 thìa mật ong sao cho thật đều đến khi đặc sệt.



Rửa sạch da với nước ấm, vỗ nhẹ cho da khô rồi đắp mặt nạ lên toàn bộ vùng cổ và mặt (tránh không cho vào mắt). Vừa đắp vừa massage nhẹ nhàng trong 2-3 phút. Khoảng nửa tiếng sau, khi mặt nạ khô hẳn thì rửa sạch mặt.

Your browser does not support HTML5 video.

Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.