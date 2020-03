Da dẻ trắng mịn không còn một chút nám nhờ tận dụng loại nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi

Ngoài vóc dáng mảnh mai, thon gọn thì việc sở hữu làn da trắng mịn, khỏe đẹp là mơ ước chung của tất cả phái nữ. Bởi thế mà người xưa mới có câu “nhất dáng, nhì da”. Vẻ đẹp làn da cũng rất quan trọng, làn da trắng giúp chị em tự tin hơn, ghi điểm trong mắt người khác đặc biệt là người khác giới.

Chính vì lý do này, những người không sở hữu được làn da đẹp tự nhiên đã tìm đủ mọi cách để cải thiện nhan sắc cho mình. Tuy nhiên, nếu đã thử qua rất nhiều phương pháp mà vẫn không hiệu quả, chị em có thể thử ngay cách làm trắng da bằng bã trà xanh . Đây là phương pháp làm đẹp tự nhiên không tốn kém nhưng lại rất hiệu quả, an toàn cho da, đặc biệt là không mang lại bất kỳ tác dụng phụ nào.

Nguyên liệu "miễn phí" nhưng công dụng thần kỳ

Nhờ có thành phần tanin nên trà thường có vị chát rất đặc trưng. Trà xanh là thức uống nhâm nhi được nhiều người yêu thích nhờ giá trị dinh dưỡng cao, có khả năng thanh nhiệt, giải độc, ngăn ngừa ung thư. Tiêu thụ trà xanh thường xuyên còn tạo điều kiện cho các lợi khuẩn phát triển, bảo vệ niêm mạc ống tiêu hóa.

Uống trà xanh mỗi ngày còn giúp giảm xơ vữa động mạch nhờ giảm cholesterol trong máu thường xảy ra ở người cao huyết áp. Bởi vậy, trà xanh không những tốt cho người bình thường mà còn cực kỳ có lợi cho những người bị mỡ máu hay cao huyết áp. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh, uống trà thường xuyên có thể giảm hơn 40% nguy cơ tăng huyết áp.



Một số nghiên cứu khác còn cho biết, trà xanh không chỉ tốt cho người cao huyết áp mà còn có khả năng chống lại nguy cơ đột quỵ, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch nhờ chất flavonoid. Các nhà khoa học cũng chỉ ra, uống 4 tách trà xanh mỗi ngày có thể ngừa được nguy cơ tim mạch và ung thư.



Đặc biệt, trong trà xanh chứa các loại vitamin A, C, B không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của hắc tố melanin, từ đó giúp trị nám da, tàn nhang. Chính vì lý do này, dù khi đã pha thành nước uống, phần còn lại của trà xanh chính là bã trà cũng mang lại tác dụng dưỡng trắng, làm đẹp da tương tự.

Do đó, khi uống trà xong chị em đừng vội đổ bã trà đi. Nên tận dụng nó thành nguyên liệu làm đẹp miễn phí nhưng hiệu quả ngay tại nhà. Chăm chỉ áp dụng cách làm trắng da bằng bã trà xanh mỗi ngày, chị em sẽ nhanh chóng sở hữu được làn da mà mình mơ ước bấy lâu.



Cách làm trắng da bằng bã trà xanh cực đơn giản



Bí quyết làm trắng da bằng bã trà xanh không chỉ mang lại cho chị em làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên mà còn giúp đánh bay nám và tàn nhang, làm chậm quá trình lão hóa da.



Để có hiệu quả tốt hơn, chị em có thể kết hợp bã trà xanh với một ít mật ong nguyên chất. Công thức như sau:



Chuẩn bị nguyên liệu:



100g lá trà xanh

200ml nước lọc

2-3 muỗng mật ong

1/2 quả chanh tươi



Cách làm:

Trà xanh rửa sạch, cho vào đun sôi khoảng 5 phút. Vớt lấy bã trà, giã nát hoặc xay nhuyễn.

Thêm 3 muỗng mật ong và 2 thìa nước cốt chanh xay cùng.

Làm sạch da, để khô tự nhiên.

Đắp hỗn hợp lên da, nằm thư giãn 30 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước mát.

Chăm chỉ áp dụng 3 lần/tuần sẽ thấy tác dụng kỳ diệu.



Ngoài làm trắng da, bã trà xanh còn nhiều công dụng làm đẹp khác như:



Trị thâm mắt: Lấy bã trà xanh trực tiếp đắp lên mắt, đắp trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.



Tẩy tế bào chết: Lượng chất tanin có trong trà giúp đào thải các sắc tố đen. Rất đơn giản, chỉ cần xoa đều bã trà lên mặt theo hình tròn để tẩy sạch các tế bào chết. Vừa xoa vừa massage mặt nhẹ nhàng trong 10-15 phút để các chất có lợi trong trà thấm đều vào sâu trong da. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24