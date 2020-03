10 vị thuốc Đông y làm trắng da, chị em muốn làm đẹp an toàn không thể bỏ qua

Các bài thuốc trắng da trong Đông y giúp thẩm thấu vào da, ngấm dần vào máu từ đó đem lại hiệu quả nhanh chóng, lâu dài và an toàn.

Trong Đông y có câu “tươi nhuận ra mặt, hồng nhuận ra môi” để chỉ nét mặt tươi tắn, môi hồng là người khỏe mạnh. Do đó, các bài thuốc Đông y giúp tăng cường Sức Khỏe từ bên trong, từ đó làn da sẽ tươi tắn, trắng hồng rạng rỡ.

1. Bạch phục linh sấy khô

Bạch phục linh sấy khô, nghiền thành bột mịn. Mỗi tối trước khi đi ngủ lấy một lượng bột thuốc vừa đủ hòa đều với lòng trắng trứng gà thành dạng hồ. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da thành một màng mỏng. Sáng hôm sau rửa mặt sạch bằng nước ấm. Bạn có thể dùng mật ong để thay thế long trắng trứng.

Bài thuốc Đông y làm trắng da an toàn từ bạch phục linh

Bài thuốc giúp dưỡng trắng, làm mềm da, chủ trị trứng nám mặt và tàn nhang.

2. Lá dâu và ngải cứu

Bạn cần chuẩn bị 600g lá dâu, 16g lá ngải cứu.

Lá dâu phơi qua sương, sau đó đem nấu với lá ngải cứu khoảng 20 phút, để nguội. Dùng nước này tắm hàng ngày giúp làm sạch, làm trắng da , chữa các bệnh ngoài da hiệu quả.

3. Hạnh nhân

Hạnh nhân với lượng vừa đủ, bỏ hết vỏ, đem giã hoặc xay nhuyễn trộn đều với lòng trắng trứng gà thành dạng cao lỏng. Mỗi tối, dùng bài thuốc này thoa đều lên da mặt thành màng mỏng. Đợi khoảng 2-3 giờ rửa sạch mặt với nước ấm.

Bài thuốc Đông y từ hạnh nhân có công dụng hoạt huyết hóa ứ, nhuận da, giúp da trắng mịn, ngăn chặn tàn nhang và Mụn trứng cá . Để nâng cao hiệu quả, bạn có thể thêm vào hoạt thạch lượng bằng hạnh nhân, một chút long não và xạ hương.

3. Bạch cúc hoa, bạch quả, mật ong

Sử dụng bạch cúc hoa, bạch quả và mật ong mỗi vị thuốc 30g. Thêm vào đó là nước lê, sữa tươi, rượu nếp mỗi thứ nửa cốc. Hoa cúc cho vào với nước lê và rượu nếp, chưng cất lấy nước đặc.

Sau đó giã nát bạch quả với hỗn hợp nước đã chưng cất, thêm mật ong, sữa tươi thành dạng cao lỏng. Buổi tối sử dụng thoa một lớp mỏng, đợi khoảng 60 phút thì rửa lại mặt với nước ấm. Vừa giúp giải độc cho da, còn giúp da trắng hồng và mịn màng.

4. Bạch đinh hương

Bài thuốc gồm bạch đinh hương, bạch cương tàm, bạch khiên ngưu, bạch tật lê, bạch cập, mỗi loại 110g. Trong đó kèm theo 75g bạch chỉ, 18g bạch phụ tửm 18g bạch linh, 50g tạo giác, một ít đậu xanh. Tạo giác bỏ vỏ, tước xơ rồi đem sấy khô cùng các vị thuốc khác. Tất cả tán thành bột mịn, đựng trong lọ kín dùng dần.

Làm trắng da bằng bài thuốc từ bạch đinh hương

Mỗi tối, bạn lấy lượng thuốc vừa đủ hòa vào nước ấm rồi thoa đều lên da mặt. Đợi khoảng 30 phút thì rửa lại mặt bằng nước sạch. Bài thuốc giúp da sáng mịn, mềm mại, hạn chế hình thành nếp nhăn, tàn ngang và trứng cá.

5. Lá dâu

Lá dâu phơi qua sương 600g, lá ngải cứu 16g, sắc lấy nước tắm hàng ngày. Nếu kiên trì thực hiện trong thời gian dài có thể chữa khỏi các chứng bệnh ngoài da, đau thần kinh. Đồng thời làm sạch da, giúp da trắng sáng rạng rỡ.

6. Hạt sen

Hạt sen , khiếm thực mỗi vị 30g, ý dĩ nhân 50g, long nhãn nhục 8g, thêm 500ml nước. Sắc bài thuốc với lửa nhỏ một giờ đồng hồ, cho thêm mật ong là ăn được. Công hiệu ích khí bổ huyết, làm trắng da.

7. Hồng táo, nhân sâm

Bạn lấy 15 quả hồng táo và một ít nhân sâm, cho vào siêu đất ngâm nước nửa tiếng sau đó sắc dưới lửa nhỏ 30 phút là uống được. Đặc biệt hữu ích vào mùa đông khi làn da khô, nhão, sần sùi. Nó giúp ích khí dưỡng huyết, làm trắng da.

Hồng táo kết hợp với nhân sâm làm trắng da, tăng cường sức khỏe

Lưu ý, lúc uống nhân sâm không nên uống trà và ăn củ cải.

8. Hoàng kỳ, đương quy

Dùng 500g hoàng kỳ, 500g đương quy tán thô, trộn đều. Mỗi ngày dùng 10-15g bột thuốc, hãm nước sôi như pha trà, uống dần trong ngày. Với những trường hợp da sạm đen do âm huyết hư tổn, để khắc phục cần sử dụng các loại thuốc có tác dụng bồi bổ khí huyết, giúp da tươi nhuận và mịn màng.

9. Bạch truật

Bạch truật cũng là một trong những vị thuốc đông y làm đẹp da hiệu quả, đặc biệt khi làn da xuất hiện tàn nhang, sạm màu. Bạn dùng 50g bạch truật, 500g dấm ngâm trong 7 ngày rồi thoa lên da. Kiên trì thực hiện làn da sẽ trắng dần, vết tàn ngang mờ đi.

10. Lá ké

Làm mờ vết sạm trên da bằng cách dùng lá ké phơi hoặc sấy khô tán thành bột mịn. Hòa 3g bột lá ké với nước cơm hoặc nước cháo uống giúp nuôi dưỡng làn da chắc khỏe, sáng mịn từ bên trong.

