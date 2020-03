Bí ẩn loại “mỹ phẩm mọc dại” giúp phụ nữ Dao Tiền có làn da “trứng gà bóc”

Cây To tét (hay còn gọi là cây cỏ sữa) chính là "thần dược" làm trắng da của người Dao Tiền. Để tăng thêm hiệu quả, có thể kết hợp cùng các loại Đen Chi Liếc và Oạp Tam Mây.

“Mặt mụn như rắc vừng” thành “trứng gà bóc”

Cô bé Lý Thị Lan (ngụ xóm Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) tiết lộ về làn da trắng mịn màng của em hiện tại không phải tự nhiên mà có. Trước đó, em tự thấy mình có khuôn mặt “quỷ ám”, ngày càng mọc nhiều mụn, người dân trong xóm nghĩ e bị chứng nan y khó chữa nên chẳng ai dám chơi hay lại gần. Mẹ của em Lý Thị Lan bảo: “Đến tôi lúc đó cũng thấy sợ mặt con gái mình. Mặt nó mụn lấm tấm như cái bánh đa rắc vừng”.

Nghe nhiều người trong xóm mách, em tìm đến bà lão Tà Củ Thao. Bà lão người dân tộc Dao ra nương nhổ một ít cỏ bụi về bảo: “Mày về rửa sạch mấy cái cây này đi, đun lấy nước rồi rửa mặt hàng ngày. Càng rửa nhiều càng nhanh khỏi”. Lan về làm đúng như lời bà Thao hướng dẫn, điều kỳ lạ xảy ra. Sau 4 ngày, những vết mụn trên khuôn mặt dần lặn đi, một tuần sau thì không còn vết tích gì của mụn.

Bà Tà Củ Thao chia sẻ về loại "thần dược" làm trắng da, trị mụn

Kể từ đó, các thôn nữ trong bản cũng xôn xao tìm đến nhà bà Thao để kiểm nghiệm. Bà lang vườn đưa cho các cô gái gói nilon chứa chỉ 2 loại cây lá lổn nhổn. Theo chỉ dẫn của bà, hai vị này đun nước sôi, để nguội bớt thì cho một ít vào cốc uống, số còn lại dùng để tắm. Cô sơn nữ kinh ngạc khi chưa dùng hết 6 thang, những đốm nâu trên cơ thể cũng lặn dần, làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và đầy sức sống.

“Trước đó quả thực em không tin lắm. Khi sử dụng mới biết hiệu nghiệm như thế nào. Từ lần đó em vẫn đến lấy thuốc tắm. Hôm nào bận thì thôi chứ rảnh rỗi là đun và tuyệt đối từ giã xà bông hay sữa tắm”, sơn nữ người Dao chia sẻ.

Xem thêm: Không cần đến spa đắt đỏ, đây là 20 Cách làm trắng da tại nhà đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

“Mỹ phẩm mọc dại”

Theo lời bà Thao, các chữa mụn trên mặt bằng lá cây với người Dao là chuyện “nhỏ như con thỏ”. Lấy cây To tét đun với nước, để nguội làm nước rửa mặt vài bữa là hết mụn. Đó là loài cây mọc hoang, cây cao nhất cũng chỉ chưa đầy hai gang tay, nhiều nhất chưa đến 10 chiếc lá kèm theo mấy nụ hoa cứng ngắc.

Cây To tét hay còn gọi là cây cỏ sữa

Cũng theo bà lang người Dao, cây To tét này không chỉ có tác dụng chữa mụn, làm trắng da mà còn có thể chữa bệnh mất sữa ở bà đẻ. “Rửa sạch đi đun nước uống khoảng 4-5 ngày là sữa về nhiều lắm”, bà Thao nói. “Thần dược” này hàng chục năm nay đã chữa được mụn, mất sữa cho bao nhiêu phụ nữ quanh vùng.

Còn những thanh niên muốn trắng da thì dùng lá cây trên rừng. Bài thuốc này chủ yếu gồm 2 loại theo tiếng Dao gọi là Đen Chi Liếc và Oạp Tam Mây. Cây Đen Chi Liếc là cây thân gỗ sống ở núi co, không khí lạnh, có màu lá xanh đậm, da sần sùi, có mùi thơm và chỉ sống trong rừng già. Cây Oạp Tam Mây là loại cây dây có màu trắng muốt, sống bám vào đá không có mùi. Hai cây này sống gần nhau.

Kết hợp cùng cây Đen Chi Liếc và Oạp Tam Mây để tăng thêm hiệu quả làm trắng da

Người Dao quan niệm, hai cây này là tượng trưng cho âm và dương. Kết hợp lại sẽ tẩy được những độc tố có trong da. Khi dùng làm nước uống thì độc tố sẽ được đào thải qua đường tiêu hóa. Đặc biệt, nếu chỉ dùng để tắm hoặc chỉ dùng để uống sẽ không có tác dụng gì.

Với nước tắm, chỉ nên tắm vào buổi tối và phải là nước đun sôi để ấm. “Buổi tối là lúc những chất không có lợi cho da phát triển mạnh nhất, gây hại cho cơ thể. Lúc này tắm thuốc có hiệu quả cao nhất”, bà Thao khẳng định.

Your browser does not support HTML5 video.

Lần đầu thử đắp mặt nạ ngũ hoa đình đám. Nguồn: Nguyen NEWIN

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)