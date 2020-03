Hóa ra phụ nữ Nhật Bản có làn da trắng hồng là nhờ thói quen ăn thực phẩm có chất nhớt

Người ta phát hiện ra rằng, thực phẩm có chất nhớt có chứa thành phần chuyên giữ ẩm, giúp da luôn săn chắc, hoạt tính hóa các tế bào da và mang lại hiệu quả chống lão hóa, trắng da hiệu quả.

1. Ashitaba

Ashitaba là loại thực phẩm được phụ nữ Nhật Bản vô cùng ưa chuộng với công dụng làm đẹp da, chống oxy hóa và duy trì thị lựa. Chất nhớt màu vàng chảy ra từ cuống hoặc lá cây có công dụng kháng khuẩn cao và bổ sung dinh dưỡng. Trên thực tế thành phần này được sử dụng cho các thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ. Chị em có thể sử dụng phần thân và lá để chế biến món xào hoặc sử dụng để nấu canh.

Cây Ashitaba - "thần dược" chống lão hóa của người Nhật

Cây Ashitaba còn được biết đến với nhiều công dụng đối với Sức Khỏe khác nhau chống lão hóa, giảm cân, ngăn ngừa ung thư, hạn chế bệnh tiểu đường , hạ huyết áp, tốt cho sức khỏe tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch.

2. Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là loại thực phẩm dân giã nhưng lại có nhiều dược tính có lợi cho sức khỏe như thải độc, mát gan, nhuận tràng, thiếu máu… Rau mồng tơi có chứa nhiều vitamin; khoáng chất; nổi bật là sắt, canxi, vitamin (A, C, B). Đặc biệt là chất nhớt có trong rau mồng tơi giúp tăng sinh collagen cho lớp biểu bì; vitamin C giúp làn da trắng sáng rạng ngời.

Thông thường, người Nhật sẽ luộc rau để làm gỏi hoặc món phụ ăn kèm.

3. Rau đay

Rau đay cũng là một loại rau dân giã tại Việt Nam nhưng có khả năng điều trị được rất nhiều bệnh theo quan điểm của Đông y. Thành phần của rau đay có chứa canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, C)… Ngoài ra, chất nhớt có trong rau đay là một tổ hợp chất sinh học rất tốt cho hệ tiêu hóa, làn da, chống lão hóa hiệu quả.

Chất nhớt có trong rau đay có lợi cho làn da

Rau đay nấu canh là món ăn được dùng phổ biến nhất.

4. Đậu lên men natto

Nattp là món ăn truyền thống đã có từ lâu đời ở Nhật Bản được lên men từ đậu tương. Natto đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thông qua việc cung cấp nhiều hoạt chất có lợi như enzyme nattokinase hay vitamin K. Những hạt đậu kết dính với nhau bởi những sợi tơ nhớt. Độ nhớt càng nhiều chứng đỏ natto càng có nhiều dưỡng chất.

Đậu lên men không được mấy ưa chuộng nhưng có tác dụng làm đẹp da hiệu quả

Natto là món ăn giàu giá trị dinh dưỡng như protein, canxi, magie, vitamin, folate, omega… rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nhờ đó, làn da cũng được cải thiện, trở nên tươi tắn rạng ngời.

5. Khoai nghiền Nhật Bản tororo

Khoai nghiền Nhật Bản tororo - món ăn cung cấp nguồn dinh dưỡng chính là saponin, giúp kích hoạt tế bào NK, chất chống oxy hóa, giúp đốt cháy mỡ thừa và lưu thông máu.

Bạn có thể thái thành miếng nhỏ hoặc nghiền nhỏ khoai ra. Người Nhật thường ăn khoai nghiền cùng cơm hoặc dưới lên sashimi cá ngừa hoặc mỳ soba của Nhật Bản.

6. Đậu bắp

Trong đậu bắp có chứa nhiều chất dinh dưỡng , chất xơ, canxi, kali, vitamin A, vitamin B… đặc biệt là chất biotin nên được xem như loại “mỹ phẩm tự nhiên” giúp làm đẹp da và tóc.

Bạn chỉ cần luộc đậu bắp chấm với xì dầu là đã có ngay món ăn thanh mát, làm đẹp da nhanh chóng.

Thói quen giúp phụ nữ Nhật Bản có làn da tươi tắn cùng thân hình thon thả. Nguồn: Em Đẹp TV

