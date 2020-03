Top 6 loại mặt nạ dưỡng trắng hiệu quả và an toàn cho làn da từ bí ngô

Từ xưa, bí ngô không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng có lợi cho Sức Khỏe , nó còn là nguyên liệu giúp làm đẹp da hiệu quả. Với thành phần cực kỳ lành tính, sử dụng bí ngô hàng ngày sẽ làm trắng da, mịn màng và tươi tắn.

Vì sao bí ngô tốt cho làn da?

Theo nghiên cứu, thành phần của bí ngô có chứa hàm lượng lớn các vitamin (A, C, E, B) cùng với beta-carotene, axit alpha hydroxy và các loại enzyme khác nhau. Những chất này cực kỳ hiệu quả trong việc làm cho làn da khỏe mạnh và trắng sáng hơn. Thêm vào đó, vitamin A và C trong nguyên liệu giúp kích thích sản xuất collagen, tái tạo tế bào và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa trên da hiệu quả.

Bí ngô được coi là "thần dược" làm đẹp cho làn da

Ngoài việc bổ sung bí ngô như một nguồn thực phẩm, bạn có thể sử dụng nó trong các công thức mặt nạ chăm sóc da sử dụng thường xuyên. Khi kết hợp cùng một số thành phần tự nhiên khác, mặt nạ bí ngô trở nên đa công dụng như chống lão hóa, làm trắng da, trị nám (tàn nhang), se khít lỗ chân lông…

Ít ai biết rằng, hạt bí ngô cũng được coi là một nguồn dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Đặc biệt là omega-3 và phytosterol – chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những điều này giúp cho bí ngô trở thành nguồn thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khở, giúp cho làn da khỏe mạnh và trắng hồng từ bên trong.

Công thức mặt nạ từ bí ngô

Với làn da khô, bạn nên kết hợp bí ngô với mật ong và sữa chua để tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng ẩm, dưỡng trắng hiệu quả. Bên cạnh đó, tính axit nhẹ trong sữa chua và thành phần kháng khuẩn của mật ong sẽ loại bỏ lớp da chết nhẹ nhàng, giúp làn da trắng và mịn màng. Bạn gọt vỏ quả bí ngô, rửa sạch, hấp chín và xay nhuyễn. Sau đó trộn cùng 2 thìa bí ngô xay nhuyễn cùng 1 thìa mật ong nguyên chất và 1 thìa sữa chua không đường. Thoa hỗn hợp lên vùng da mặt và cổ, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

Với làn da dầu, da nhờn, bạn có thể làm mặt nạ từ bí ngô và giấm táo. Bí ngô khi kết hợp với giấm táo sẽ giúp loại bỏ dầu thừa và tế bào chết trên da mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên. Hơn nữa, giấm táo có tính kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa Mụn trứng cá hiệu quả. Trong khi đó, bí ngô sẽ cung cấp dưỡng chất, giúp làn da mịn màng và trắng sáng hơn. Tương tự, bạn cũng nấu chín rồi xay nhuyễn bí ngô. Lấy 2 thìa bí ngô này trộn cùng với 2 thìa giấm táo (nên sử dụng giấm táo tự chế hoặc mua các sản phẩm hữu cơ). Thoa hỗn hợp lên vùng da cần làn trắng, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Mặt nạ trắng da từ bí ngô, mật ong và sữa chua

Hỗn hợp mặt nạ từ bí ngô, lòng đỏ trứng và chanh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da hỗn hợp. Bí ngô và lòng đỏ trứng là những nguyên liệu có công dụng giữ ẩm và làm trắng da hiệu quả. Cùng với đó, các axit trong chanh giúp loại bỏ dầu thừa và tế bào chết trên da hiệu quả. Bạn trộn 1 thìa bí ngô sau khi xay nhuyễn và nấu chín cùng 1 lòng đỏ trứng gà và 1 thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên da và giữ khoảng 20 phút là có thể rửa sạch.

Bí ngô lành tính phù hợp với hầu hết các loại da

Hỗn hợp mặt nạ gồm có bí ngô, dầu oliu, lòng trắng trứng và nước cốt chanh thực sự hiệu quả với làn da xỉn màu. Sự kết hợp của bí ngô và lòng trắng trứng sẽ là hỗn hợp làm trắng da hiệu quả không kém. Trong khi đó, lượng axit tự nhiên trong chanh và các hợp chất chống oxy hóa trong dầu oliu sẽ nâng cao hiệu quả làm trắng. Bạn trộn 2 muỗng canh bí ngô xay nhuyễn và nấu chín cùng 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa dầu oliu và ½ thìa nước cốt chanh. Kiên trì thoa hỗn hợp lên da, tone da bạn sẽ cải thiện đáng kể. Tuy nhiên bạn chỉ nên thực hiện tối đa 2-3 lần/tuần đối với mặt nạ tự nhiên có chứa chanh.

Bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tại nhà với bí ngô, đường nâu và dầu oliu. Hỗn hợp giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giúp làn da mịn màng và trắng sáng. Bạn có thể áp dụng cho cả da mặt và da body. Bạn trộn 2 muỗng canh bí ngô đã nấu chín và xay nhuyễn với 1 muỗng đường nâu và ½ muỗng dầu oliu. Massage hỗn hợp lên da nhẹ nhàng trong 3 phút sau đó rửa sạch.

5 tip giúp làn da dầu hết bóng nhờn. Nguồn: 30Shine TV Trendy!

Như Quỳnh (Theo MISS TRAM)