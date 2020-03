Da sáng bật tông với 3 công thức làm trắng từ bia

Nếu với cánh mày râu, bia là một thức uống đầy hấp dẫn thì với nữ, nó có thể là một nguyên liệu làm đẹp "xịn sò" trên cả tuyệt vời, có tác dụng làm trắng da hiệu quả đến bất ngờ.





Công dụng của bia trong làm đẹp

Nguyên liệu chính làm nên bia là lúa mạch, gạo, lúa mì. Trong bia có chứa các thành phần như nước, men bia, hoa bia, vitamin B và các khóng chất có tác dụng làm đẹp da. Nó có công dụng:





Dưỡng ẩm cho da

Với thành phần vitamin B có trong bia giúp duy trì độ ẩm, dưỡng ẩm. đem lại một làn da mềm mại và căng mọng. Người Ai Cập xưa còn dùng bia để dưỡng âm cho toàn bộ da trên cơ thể.





Làm trắng và mịn da

Hàm lượng vitamin B giàu có trong bia giúp ngăn ngừa sắc tố melanin, đồng thời cải thiện, làm sáng vùng da tối màu. Do đó, nó khiến bia trở thành nguyên liệu làm trắng da vô cùng tuyệt vời.





Cân bằng độ pH cho da





Không chỉ là đồ uống, bia còn là nguyên liệu làm đẹp cực hữu ích cho chị em

Bia cũng giúp điều chỉnh độ pH của da về chỉ số lý tưởng nữa đấy. Các nàng có làn da dầu, sử dụng bia giúp kiềm dầu rất tốt.

Trị mụn

Tính kháng khuẩn của bía có khả năng ngăng ngừa và triệt tiêu mụn, nhất là mụn trừng cá. Vì vậy, các nàng có da mụn cũng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bia nhé.





Chống oxy hoá

Trong bia có chứa chất chống oxy hóa cực tốt, giúp ngăn chặn hình thành các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. Đồng thời, nó cũng giúp loại bỏ các chất gây Viêm da , giúp duy trì nột làn da tươi trẻ, rạng ngời.





3 phương thức "bí truyền" làm trắng da bằng bia

Làm trắng da bằng bia với nước chanh





Chanh có hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng xóa mờ vết thâm. làm sáng vùng da sạm màu vô cùng hiệu quả. Đồng thời, nước côt chanh giúp kháng viêm, giúp ngăn ngừa sự hình thành của mụn.









Công thức: 3 thìa bia, 1 thìa nước cốt chanh.



Tiến hành: Trộn đều hai nguyên liệu này với nhau trong một cái bát, rồi đem thoa lên vùng da mặt. Tiếp đó, bạn massage trong vòng 5 phút, sau đó giữ nguyên lớp mặt nạ trong vòng 20 phút sau đó rửa lại với nước sạch.

Lưu ý, khi vừa sử dụng công thức rửa mặt như trên xong, bạn hạn chế ra nắng để tránh bị bắt nắng nhé. Nếu thực sự cần thiết, bạn có thể dùng kem chống nắng có chỉ số SPF cao để bảo vệ da bị tác động trực tiếp bởi ánh mặt trời.





Làm trắng da bằng bia và mật ong

Sự kết hợp giữa bia và mật ong thực sự là giải pháp hoàn hảo. Trong mật ong có chứa nhiều loại vitamin và axit amino có lợi cho da. Hai nguyên liệu mật ong và bia hòa quyện với nhua giúp da se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm và làm mịn cho da. Bạn chỉ cần dùng 2 thìa mật ong đem trộn đều với 2 thìa bia, thoa lên mặt. Massage nhẹ nhàng từ 1-2 phút rồi giữ nguyên trong vòng 15 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Công thức này, các bạn gái nên áp dụng từ 2-3 lần mỗi tuần để cảm nhận hiệu quả rõ nét nhé.





Làm trắng da bằng bia và sữa chua



Sữa chua là một nguyên liệu có tác dụng bổ trợ rất nhiều cho công cuộc dưỡng da với bia. Trong sữa chua có chứa hàm lượng acid latic cao, giúp duy trì độ ẩm và kháng khuẩn. Trộn 2 thìa sữa chua không đường với 2 thia bia, thoa hỗn hợp này lên mặt rồi giữ nguyên trong vòng 15-20 phút, để mặt nạ phát huy tác dụng... Cuối cùng, các nàng rửa mặt lại với nước sạch.





Các nàng lưu ý

Các sản phẩm bia được bày bán trên thị trường có thể bao gồm các chất bảo quản và tạo màu, không tốt cho da. Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm này để làm đẹp, dưỡng trắng da, bạn nên nhớ:



Chọn mua các sản phẩm bia của thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.



Chỉ sử dụng bia làm mặt nạ sau khi "phơi", có nghĩa là làm bay hơi gas và cồn có trong bia. Qúa trình này kéo dài 12 tiếng.

Minh Tú (t/h)