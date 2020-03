Sở hữu làn da trắng sáng tự nhiên nhờ 3 bí quyết vàng từ bia

Công dụng làm đẹp da bất ngờ của bia



Bia là đồ uống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là nam giới. Bia được làm từ lúa mì, lúa mạch và gạo. Thành phần của thức uống này gồm có nước, men bia, hoa bia và vitamin B cùng các khoáng chất có lợi cho da khác.



Làm trắng và mịn da: Bia chứa hàm lượng cao vitamin B có khả năng kìm hãm sự hình thành của các sắc tố melanin, từ đó giúp trị nám , làm sáng những vùng da tối màu một cách tự nhiên và an toàn.



Dưỡng ẩm cho da: Lượng nước cùng vitamin B trong bia có tác dụng duy trì độ ẩm, dưỡng ẩm giúp cho làn da giữ nước và mềm mại. Thậm chí từ xa xưa, người Ai Cập đã dùng bia để tắm, giúp dưỡng ẩm và làm đẹp da cả cơ thể.



Chống oxy hóa: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, bia có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, làm chậm quá trình oxy hóa tế bào, giúp da trẻ trung, căng mịn, làm mờ nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.



Cân bằng độ pH của da: Bia còn có tác dụng vô cùng bất ngờ đó là cân bằng độ pH của da về chỉ số lý tưởng, giúp kiềm dầu cho da rất tốt.



Đặc biệt, không chỉ dưỡng trắng và tốt cho da mặt, bia còn giúp các nàng sở hữu làn da toàn thân trắng sáng, mịn màng. Để tiết kiệm chi phí đi dưỡng trắng ở các spa đắt tiền, chị em có thể áp dụng cách làm trắng da bằng bia tại nhà để tận hưởng kết quả bất ngờ.



Việc dùng bia dưỡng trắng ở nhà cũng khá đơn giản. Trong đó, nếu bạn muốn làm trắng da toàn thân, bạn có thể tắm bằng bia để thức uống này tiếp xúc trực tiếp lên toàn bộ cơ thể. Khi tắm bia, bạn không cần bổ sung thêm bất kỳ nguyên liệu nào khác. Còn nếu muốn dưỡng da mặt, bạn cũng có thể rửa mặt bằng bia, kết hợp với việc massage nhẹ nhàng. Bia sẽ bổ sung các loại dưỡng chất như Vitamin E , vitamin B1, sau thời gian kiên trì sử dụng sẽ giúp da sáng mịn lên trông thấy.



Lưu ý: Cần phải chuẩn bị bia không gas, tẩy tế bào chết sạch sẽ rồi với dùng đến bia để có hiệu quả tốt nhất, chăm chỉ áp dụng 2-3 lần/tuần.

3 cách làm trắng da bằng bia cho hiệu quả tốt nhất



Bia và nước cốt chanh



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 thìa cốt chanh, 3 thìa bia. Bia có tính kháng khuẩn cao cùng hàm lượng vitamin B dồi dào, khi kết hợp với lượng vitamin C và axit trong chanh sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng da tuyệt vời, giúp da trắng bật tông nhanh chóng. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng ngăn ngừa Mụn trứng cá , loại bỏ tàn nhang và vết thâm.



Cách làm: Làm sạch da bằng nước ấm. Sau đó thoa đều hỗn hợp bia và nước cốt chanh lên mặt, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng để da thấm được dưỡng chất. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước sạch.



Áp dụng 1-2 lần/tuần.



Bia và lòng trắng trứng



Với lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, lòng trắng trứng khi kết hợp với bia sẽ tạo thành một hỗn hợp dưỡng trắng da, chống lão hóa vô cùng hiệu quả.



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 lòng trắng trứng, 2 thìa bia.



Cách làm: Đánh bông lòng trắng trứng, sau đó cho bia vào trộn đều thành hỗn hợp. Làm sạch da, để khô tự nhiên. Sau đó thoa hỗn hợp này lên mặt, thư giãn trong vòng 30 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.



Áp dụng 2 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.



Bia và khoai tây



Hỗn hợp bia và khoai tây có tác dụng làm trắng da cấp tốc và an toàn. Đặc biệt, hỗn hợp này còn rất phù hợp với những người có làn da khô. Nó không chỉ cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng da trắng mịn mà còn giúp làn da căng mềm tự nhiên.



Chuẩn bị nguyên liệu: 3 thìa bia, 1/2 củ khoai tây.



Cách làm: Luộc chín khoai tây, bóc vỏ rồi dùng thìa dầm nhuyễn. Đem trộn với 3 thìa bia thành hỗn hợp dạng sền sệt. Rửa sạch mặt với nước ấm, đắp mặt nạ kết hợp với massage nhẹ nhàng. Để khoảng 20 phút rồi đi rửa mặt với nước lạnh.



Áp dụng 2-3 lần/tuần.

Your browser does not support HTML5 video.

Làm trắng da - Bí quyết làm trắng da toàn thân với bia cực kì hiệu quả. Nguồn: Handmade VN

Thùy Nguyễn (t/h)