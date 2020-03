Top 5 loại mặt nạ dưỡng trắng từ bột trà xanh cực kỳ có lợi cho làn da dầu

Bột trà xanh được xem là loại “thần dược” giúp trẻ hóa và cải thiện sức khỏe làn da hiệu quả. Bạn có thể kết hợp bột trà xanh cùng các nguyên liệu tự nhiên khác giúp tăng hiệu quả làm đẹp cho làn da dầu.

Bột trà xanh ngăn ngừa lão hóa da, giúp da mịn màng và trắng sáng

Bột trà xanh có sẵn thì cách sử dụng rất đơn giản. Tuy nhiên bạn cần lựa chọn bột trà xanh nguyên chất, tránh gây kích ứng cho da. Bạn có thể lấy bột trà xanh pha cùng với một ít nước tạo thành hỗn hợp sệt và thoa lên mặt. Ngoài ra, có thể kết hợp bột trà xanh cùng các nguyên liệu khác.

1. Mặt nạ bột trà xanh và nước chanh

Hỗn hợp mặt nạ gồm có 1 muỗng bột trà xanh và 1 thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên da, giữ nguyên trong khoảng 10 phút sau đó rửa mặt lại với nước. Lượng dầu thừa và bã nhờn trên da sẽ được lại bỏ nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da dầu nhưng cả nhạy cảm thì nên cân nhắc dùng chanh trong mặt nạ.

2. Mặt nạ bột trà xanh và sữa chua

Mặt nạ trà xanh và sữa chua tăng cường độ ẩm, dưỡng trắng cho da nhờn

Trong công thức mặt nạ này, bạn cần 2 muỗng bột trà xanh trộn cùng 4 muỗng sữa chua không đường tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da, kết hợp massage trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước. Bạn thực hiện 2-3 lần/tuần, da sẽ kiểm soát lượng dầu thừa một cách hiệu quả.Thêm vào đó tone da cũng được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của sữa chua.

3. Mặt nạ bột trà xanh và yến mạch

Bạn sử dụng một ít nước ấm để hòa tan 4 muỗng bột yến mạch, sau đó cho thêm 2 muỗng bột trà xanh và trộn đều. Khuấy hỗn hợp theo chiều kim đồng hồ tránh vón cục cho đến khi tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa hỗn hợp lên da trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt. Kiên trì thực hiện, bạn sẽ thoát khỏi sự khó chịu của làn da dầu và làn da cũng trắng lên thấy rõ.

Sau khi áp dụng mặt nạ này, bạn nên thực hiện đến toner và dưỡng ẩm để cân bằng lại độ ẩm cho làn da, tránh làn da bị đổ dầu.

4. Mặt nạ bột trà xanh và nước gạo

Bạn đổ gạo vào bát nước sạch, vo gạo với 2 lần nước và sử dụng nước vo gạo lần thứ hai. Đợi 2 phút để cám gạo lắng xuống, chỉ lần phần nước gạo. Sử dụng 4 muỗng nước gạo trộn cùng 2 muỗng bột trà xanh cho đến khi nó có độ đặc vừa phải. Cách thực hiện tương tự như các công thức trên.

5. Mặt nạ bột trà xanh và cà chua

Hỗn hợp mặt nạ bột trà xanh và cà chua tăng cường sức đề kháng cho da

Cà chua bỏ vỏ và hạt, chỉ lấy phần thịt ép lấy nước. Sau đó, bạn cho thêm khoảng 2 muỗng bột trà xanh vào nước ép để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Bạn áp dụng khoảng 2 lần/tuần để có hiệu quả nhanh chóng và rõ ràng nhất. Làm đẹp da bằng các thành phần tự nhiên rất cần sự kiên trì để có hiệu quả.

*Cách chăm sóc đơn giản cho làn da dầu:

Ngoài việc đắp mặt nạ thường xuyên, bạn cần giữ cho làn da luôn được sạch sẽ. Tránh để bụi bẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tiết dầu và sản sinh ra mụn. Bảo bệ làn da khi ra ngoài, làm sạch da bằng tẩy trang và sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết định kỳ. Đừng quên làm sạch chăn gối thường xuyên.

Tiếp theo, bạn cần bào vệ da bằng kem chống nắng. Nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da dầu và có nguồn gốc tự nhiên. Bạn cần hạn chế đồ ngọt, cafein… thay vào đó hãy uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau xanh và thực phẩm tốt cho Sức Khỏe

Quan trọng, bạn cần hạn chế căng thẳng, có chế độ sinh hoạt hợp lý, thường xuyên tập luyện thể thao … Thực hiện những điều trên, làn da dầu sẽ không làm bạn cảm thấy khó chịu nữa.

