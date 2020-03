3 công thức trị thâm sẹo, dưỡng trắng da hiệu quả từ bột yến mạch

Mụn trứng cá sau khi được điều trị đa số sẽ để lại những vết thâm sẹo, vết thương tổn trên da. Bột yến mạch kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi, sửa chữa và làm trắng da nhanh chóng.

Mụn đi để lại muôn vàn vết thâm

Phần lớn là do di chứng của Mụn trứng cá để lại cùng với tác động của nhiều yếu tố môi trường, thói quen chăm sóc da không đúng cách… do đó trên da thường xuất hiện những vết sẹo thâm rất cứng đầu.

Bột yến mạch được sử dụng làm mặt nạ trắng da

Các bác sĩ da liễu giải thích, hiện tượng này là do sự gia tăng của PIH (sắc tố sau viêm). Hoặc dễ hiểu hơn là sự tích tụ melanin ở một số vùng da nhất định.Tùy thuộc vào lượng melanin nhiều hay ít, những vết thâm có sắc thái khác nhau, khiến làn da cũng từ đó mà trở nên xỉn màu, kém sắc.

Các loại Mụn trứng cá như mụn đầu trắng, mụn cám thường để lại các đốm đen do diễn tiến thành các loại mụn nghiêm trọng khác. Melanin tích tụ sâu ở lớp giữa của da nên xuất hiện các vết thâm.

Làm trắng da bằng bột yến mạch thế nào?

Bột yến mạch không chỉ tốt cho Sức Khỏe mà còn là “cứu tinh” của nhiều vấn đề về da. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong bột yến mạch chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như cardrate, protein, chất béo, chất xơ hòa tan, natri, canxi, sắt, magie, phốt pho, kẽm, đồng… Cùng với lượng lớp vitamin như vitamin B6, vitamin E… Những thành phần này khi thoa lên da sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Nó không chỉ giúp cải thiện tình trạng mụn, giữ ẩm cho da mà còn làm mờ đi các sắc tố đen trên da nhanh chóng.

Yến mạch khi được xay nhuyễn, trộn với nước ấm sẽ tạo thành mặt nạ rất tốt để chăm sóc cho da, vừa giúp loại bỏ tế bào chết vừa cải thiện các khuyết điểm sẫm màu trên da. Bạn có thể kết hợp bột yến mạch cùng các thành phần tự nhiên khác để tăng hiệu quả.

1. Bột yến mạch và sữa chua

Hỗn hợp bột yến mạch và sữa chua làm trắng da nhanh chóng

Bạn cần có 2 muỗng canh bột yến mạch xay nhuyễn và 1 thìa sữa chua không đường. Trộn hai nguyên liệu tạo thành hỗn hợp mịn, nếu mặt nạ quá khô bạn có thể tự điều chỉnh lượng sữa chua. Thoa hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 10-15 phút, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Bạn có thể áp dụng công thức này 2 lần/tuần để các vết thâm mờ dần, lỗ chân lông được se khít.

2. Bột yến mạch và mật ong

Mật ong có chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Vì vậy, nó hoàn toàn có khả năng cải thiện đốm đen trên da. Công thức mặt nạ này phù hợp hơn với những người có làn da khô, vì nó giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

Hỗn hợp bột yến mạch và mật ong giúp dưỡng ẩm, làm trắng da

Bạn trộn 2 muỗng canh bột yến mạch với 1 muỗng cà phê mật ong , sau đó thêm 2 muỗng canh sữa tươi (hoặc có thể thay thế bằng nước ấm). Thoa hỗn hợp lên trên da, đợi khoảng 30 phút cho da hấp thụ chất dinh dưỡng. Sau đó rửa mặt lại với nước sạch, bán sẽ thấy làn da mềm mại, tươi sáng hơn. Kiên trì thực hiện 2 lần/tuần.

3. Bột yến mạch và chanh tươi

Hàm lượng vitamin C dồi dào có trong chanh giúp loại bỏ sắc tố melanin trên da hiệu quả, giúp da trắng sáng và mịn màng hơn. Khi kết hợp chanh với bột yến mạch, nó còn giúp kiểm soát lượng dầu thừa trên da hiệu quả, ngăn ngừa hình thành mụn trứng cá.





Hỗn hợp gồm có 2 muỗng canh bột yến mạch, nước cốt của ½ quả chanh tươi và một ít dầu oliu. Trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, mịn và có đủ độ ẩm. Thoa hỗn hợp lên da, đợi khoảng 30 phút sau đó rửa mặt lại với nước lạnh.

Lưu ý, trong thời gian áp dụng mặt nạ làm trắng da bằng bột yến mạc, chị em nên che chắn làn da cẩn thận khi ra ngoài. Đồng thời sử dụng kem chống nắng có độ SPF phù hợp để tăng cường bảo vệ cho da.

