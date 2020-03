Quá nhiều lợi ích tuyệt vời của cà phê đối với làn da, đặc biệt là làm trắng khiến chị em mê tít

Cà phê có một nguồn chất chống oxy hóa phong phú. Do đó, các chất chống oxy hóa trong cà phê sẽ bảo vệ da và tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của da. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy chiết xuất hạt cà phê có khả năng bảo quản năng lượng tế bào da do đặc tính gốc tự do của nó.