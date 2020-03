Tạm biệt làn da rám nắng, tàn nhang với những loại bột có sẵn trong gian bếp

Nếu bạn đã từng tốn rất nhiều tiền cho các loại mỹ phẩm, liệu pháp làm trắng da đắt đỏ mà vẫn không mang lại kết quả như mong đợi, hãy sử dụng các loại bột dưới đây để tận hưởng sự thay đổi kỳ diệu nhé!

Làm trắng da bằng bột gạo

Trong bột gạo chứa một hàm lượng lớn Vitamin B1 , giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da. Đây cũng là phương pháp làm trắng da vừa an toàn mà lại hiệu quả.



Cùng tìm hiểu Cách làm thôi nào!



Về nguyên liệu, bạn chỉ cần một chén nhỏ bột gạo và một ly nước sạch. Tiến hành: Cho nước lọc đã chuẩn bị vào chén bột gạo. Bước này bạn bạn nên trộn từ từ, làm sao cho hỗn hợp thu được sánh mịn, không quá đặc cũng không loãng quá.



Sau đó, rửa tay với xà phòng diệt khuẩn và làm sạch vùng da cần làm trắng. Tiếp đó, thoa hỗn hợp bột gạo lên da, kết hợp massage theo đường xoáy ốc. Để nguyên như vậy và nằm thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa sạch da bằng nước ấm. Cuối cùng, bạn dùng một viên đá lạnh nhẹ nhàng lăn khắp mặt nhằm kích thích lỗ chân lông se khít và thư giãn da mặt.

Không chỉ cải thiện các tế bào da hiệu quả, bột gạo còn giúp tẩy tế bào chết, đánh bật thâm nám, tái tạo bề mặt da hư tổn và tăng khả năng chống nắng cho da.





Làm trắng da bằng bột mì

Bột mì lại rất hữu dụng với những nàng da dầu bởi nó giúp điều tiết dầu và ngăn ngừa những viêm nhiễm do mụn gây lên. Đồng thời, bột mì còn chứa hàm lượng vitamin B khá cao, giúp cho làn da mịn màng trắng sáng, phục hồi và nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh.

Cách thực hiện:





Tất cả nguyên liệu cần có gồm: bột mì, mật ong, sữa chua không đường.



Những nguyên liệu trên bạn đem trộn đều với nhau theo tỉ lệ 3:3:1. Thoa đều hỗn hợp này lên da và thư giãn trong vòng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần để có được làn da trắng sáng như ý muốn, bạn nhé.





Làm trắng da bằng bột nở (baking soda)

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến “người ạnh em thiện lành”- baking soda trong danh sách các loại bột làm trắng da này đấy. Không chỉ vậy, bột baking soda còn là cách đơn giản, dùng để tẩy trang cho các chị em, gạt bỏ tế bào da chết và làm da sáng mịn hơn.

Nguyên liệu:



Bột baking soda



Bột yến mạch



Mật ong



Nước lọc



Cách thực hiện: Bạn trộn các nguyên liệu trên vào chén, trộn đều. Nhớ chú ý cẩn thận để giữ được hỗn hợp sánh mịn, không bị loãng. Đắp hỗn hợp lên da và thư giãn trong vòng 15 phút. Sau đó, bạn rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này có thể thực hiện hằng tuần để cảm nhận hiệu quả rõ rệt theo thời gian bạn nhé.

Làm trắng da bằng bột yến mạch



Không chỉ giàu dinh dưỡng, bột yến mạch còn có công dụng Không chỉ giàu dinh dưỡng, bột yến mạch còn có công dụng làm đẹp từ trong ra ngoài rất hữu ích.





Bột yến mạch có công dụng làm trắng da đến không ngờ, nếu như bạn kiên trì áp dụng

Nguyên liệu mà bạn cần: Bột yến mạch, lòng trắng trứng, sữa chua, mật ong.



Đầu tiên, bạn ngâm bột yến mạch vào bát nước để chúng nở ra, sau đó cho lòng trắng trứng, sữa chua cùng mật ong vào trộn thật đều. Hỗn hợp thu được ở dạng sệt, bạn bôi hỗn hợp lên da, để trong vòng 15-20 phút, đến cảm giác thấy lớp bộ khô bạn có thể đi rửa hoặc tắm sạch lại với nước ấm.

Minh Tú (t/h)