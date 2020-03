Không chỉ có lợi ích sức khỏe, 7 loài hoa dưới đây còn làm trắng da vô cùng lợi hại

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là loài hoa được chứng minh cực kỳ có lợi cho sức khỏe do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa . Trong đó một số tác dụng của cúc vạn thọ phải kể đến như ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức khỏe cho mắt (nhờ chất beta-carotene), giảm viêm (viêm loét đại tràng), cải thiện Sức Khỏe răng miệng, làm dịu cơn co thắt (đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt) và giúp điều hòa kinh nguyệt (nhờ hợp chất flavonoid)…

Cúc vạn thọ có công dụng làm trắng da hiệu quả

Ít ai biết, người Ai cập cổ đại gọi cúc vạn thọ là loại “cỏ hồi xuân”. Nó có thể tham gia vào việc xúc tiến thay tế các tế bào chết, khiến da trắng sáng và mịn màng. Bạn có thể pha trộn các cánh hoa với sữa chua (sữa bột) và cà rốt nghiền nhuyễn để tạo thành hỗn hợp làm trắng da hiệu quả.

2. Hoa anh đào

Mùi hương của hoa anh đào được chứng minh đem lại những hiệu ứng tốt cho sức khỏe như giúp an thần, hạ huyết áp; giảm bớt các triệu chứng hen suyễn ; thư giãn, giảm stress… Đặc biệt, các nhà nghiên cứu đặc biệt tìm thấy trong hoa anh đào có chứa đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Từ đó nó có khả năng chữa lành làn da bị kích thích.

Ngoài ra, cánh hoa anh đào là một nguồn axit béo thiết yếu, giúp sửa chữa các rào cản tự nhiên của da, thúc đẩy tăng cường tổng hợp collagen. Từ đó cải thiện độ mịn màng và ức chế sự giãn nở lỗ chân lông. Tinh chất hoa anh đào có thể làm sáng sắc tố và làm sáng da không đều màu bằng cách ức chế sản xuất melanin, giảm nám, tàn nhang hiệu quả.

Đây cũng là phương pháp làm trắng da phổ biến của những người phụ nữ Nhật chúng ta nên học hỏi và áp dụng. Bạn lấy hoa anh đào, làm sạch cho vào nồi đun cho đến khi sôi khoảng nửa tiếng cho tinh chất có trong hoa phôi ra hết. Sau đó, bạn dùng nước đã nguội rửa mặt hoặc tắm hàng này. Kiên trì thực hiện da bạn sẽ sáng lên trong thấy.

3. Hoa sen

Y học Ấn Độ đã tận dụng tất cả các nguyên liệu từ hoa sen để mang đến lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, lá sen thường được dùng để điều trị chứng tăng tiết mồ hôi, sốt, rối loạn chảy máu, đi tiểu ra máu… Củ sen thường được dùng để điều trị bệnh ngoài da như nhiễm nấm, ghẻ, thủy đậu, bệnh phong, tiêu chảy, kiết lỵ… Đặc biệt, tinh chất nelumbo nucifera trong sen làm tăng khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Ngoài ra, người ta còn biết đến hoa sen với nhiều lợi ích đối với sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, thúc đẩy phát triển trí não, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng cholesterol và giảm nguy cơ thiếu máu.

Hoa sen có tác dụng trực tiếp đối với các lớp sừng của da và loại bỏ các chất bẩn, tế bào chết làm cho da sạch sẽ, trắng mịn lên trong thấy. Nó còn giúp tăng sức đề kháng, giúp da chống lại các tác nhân có hại từ môi trường. Bạn có thể xay nhuyễn cánh hoa sen, cho thêm một ít sữa tươi (sữa chua) và 2 muỗng cà phê dầu hạnh nhân để tạo thành mặt nạ. Đắp hỗn hợp trên da khoảng 10 phút, thực hiện khoảng 1-2 lần/tuần để làm trắng da.

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

4. Hoa nhài

Hoa nhài thường được sử dụng trong các sản phẩm để giúp giảm stress, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, giảm cholesterol máu, hạn chế nguy cơ bị cảm lạnh, giúp giảm cân và chống vi khuẩn.





Hoa nhài giúp dưỡng ẩm và loại bỏ làn ra rám nắng

Trong lĩnh vực làm đẹp, hoa nhài được biết đến với tác dụng loại bỏ vết rám nắng và ngăn ngừa khô da. Để sử dụng, bạn nghiền nát bông hoa nhài tươi và trộn cùng với 2 thìa sữa chua (sữa đông), 1 thìa đường. Đắp hỗn hợp này lên da trong khoảng 15 phút. Loại mặt nạ này sẽ giúp làn da trắng sáng và mịn màng.

5. Hoa hồng

Từ xa xưa, hoa hồng đã được sử dụng để làm tăng hiệu ứng tích cực cho cơ thể con người. Trong y học cổ truyền, người ta thường dùng hoa hồng để làm thuốc chữa mụn nhọt, kinh nguyệt không đều, các bệnh lý về da, đau bụng… Ngoài ra, hoa hồng còn có tác dụng trong việc giảm cân, kích thích ham muốn tình dục (nhờ tác động lên hệ thần kinh, tăng hưng phấn), giảm căng thẳng, làm lành vết thương.

Cánh hoa hồng có chứa lượng vitamin C dồi dào, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, làm giảm vết thâm mụn, giúp da trắng sáng và mịn màng. Bạn trộn cánh hoa hồng tươi (khô) với sữa và bột lúa mì. Đắp hỗn hợp lên da khoảng 15 phút sẽ giúp da hấp thụ dinh dưỡng, trở nên khở mạnh và trắng sáng hơn.

6. Hoa chanh

Ít ai biết, nước hoa chanh có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các tế bào chết, loại bỏ dầu nhờn, giúp da thông thoáng và sáng khỏe. Đặc biệt, dưỡng da bằng hoa chanh phù hợp với mọi loại da, kể cả da bị mẫn cảm.

Hoa chanh phù hợp với người có làn da dầu

Bạn nghiền hoa chanh sau đó trộn thêm sữa tươi. Dùng hỗn hợp đắp mặt trong khoảng 15 phút, nên sử dụng vào ban đêm.

7. Phấn hoa

Phấn hoa là các hạt phấn từ nhị hoa được ong thu lượm về tổ. Theo nghiên cứu, phấn hoa có chứa hơn 22 loại axit amin và 14 loại vitamin cùng men thiên nhiên. Ngoài các tác dụng đối với sức khỏe như bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, chữa các bệnh về đường ruột, chống ung thư… Trong thời xưa, các mỹ nữ đều làm đẹp bằng phấn hoa để giữ gìn nhan sắc, tăng cường sinh lực.

Bạn có thể uống trực tiếp, bằng cách pha 2 thìa phấn hoa với 300ml nước ấm thêm chút mật ong. Mỗi ngày uống 2 lần vào sáng, tối sẽ giúp da khỏe mạnh, trắng sáng. Ngoài ra, bạn có thể đắp mặt nạ phấn hoa với mật ong nguyên chất và lòng đỏ trứng gà. Thực hiện thường xuyên giúp se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng lên trông thấy.

Your browser does not support HTML5 video.

Da thiếu ẩm và thiếu nước khác nhau như thế nào? Nguồn: Báo điện tử VTV

Như Quỳnh (t/h)