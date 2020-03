Top 7 loại mặt nạ làm trắng da cực đỉnh, tưởng đâu xa hoa hóa ra đều là nguyên liệu rẻ tiền

Chanh được biết đến như một chất tẩy trắng tự nhiên, vì vậy nó giúp làm sạch da và loại bỏ tế bào chết hiệu quả. Bên cạnh đó, chanh tươi chứa nhiều vitamin C, giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, cải thiện sức khỏe của da bằng cách loại bỏ khuyết điểm và làm trắng da. Mặt khác, khoai tây cũng có thể loại bỏ khuyết điểm và cải thiện Sức Khỏe của da nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. N hoạt động như một phương thuốc tự nhiên để làm giảm sắc tố và các đốm đen hiệu quả. Hơn nữa, nó có thể làm sáng quầng thâm quanh mắt và cải thiện tone da. Do đó, sự kết hợp này tạo thành một hỗn hợp mặt nạ lý tưởng để làm trắng da bạn nên thực hiện thường xuyên.