Top 5 loại trà được coi là “thần dược” làm trắng da, có cả bình dân và đắt nhất thế giới

Trà là một trong những phương pháp được giới làm đẹp ưa chuộng giúp nuôi dưỡng và làm đẹp da từ sâu bên trong. Nước trà dùng để uống đem đến những công dụng khác nhau cho Sức Khỏe , bã trà dùng để đắp mặt giúp loại bỏ khuyết điểm, làm trắng da nhanh chóng.

1. Trà xanh

Trà xanh là nguyên liệu làm trắng da được sử dụng phổ biến bởi chi phí rẻ, dễ thực hiện nhưng hiệu quả đáng kể. Theo nghiên cứu, trong trà xanh có chứa một lượng dưỡng chất dồi dào có nguồn gốc thực vật epigallocatechin gallate (EGCG). Nhờ hợp chất này, trà xanh có tác dụng chống oxy hóa , kháng khuẩn, hấp thụ tannin vfa loại bỏ sắc tố đen trong cơ thể, dưỡng trắng da hiệu quả.

Trà xanh làm trắng da hiệu quả lại tiết kiệm chi phí

Ngoài ra, trong trà xanh còn chứa lượng vitamin (E, C, B1, B2…) dồi dào, cung cấp thêm dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh. Bạn có thể uống nước trà xanh, tắm trắng bằng trà xanh, đắp mặt nạ dưỡng trắng da bằng trà xanh… Bạn cần kiên trì để có hiệu quả.

2. Trà đen (hồng trà)

Trà đen cũng là một trong những nguyên liệu làm đẹp được ưa chuộng bởi công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Trà đen được chế biến từ những lá trà tươi xay, giã nát và ủ cho lên men rồi sấy khô.

Trà đen rất giàu vitamin (B2, CA, E), các khoáng chất (magie, kali, kẽm), một số polyphenol thiết yếu và tannin. Do hàm lượng caffein cao, uống trà đen có thể loại bỏ virus, ngăn ngừa nhiễm trùng da, góp phần làm sáng da và xóa mờ khuyết điểm trên da. Các tannin bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của môi trường, cải thiện lưu thông máu và làm sạch da hiệu quả.

3. Trà oải hương

Thành phần hoa oải hương chứa chất chống oxy hóa rất dễ bay hơi có thể vô hiệu hóa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây nên vấn đề lão hóa cho da. Dùng trà hoa oải hương thường xuyên giúp giảm các dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn, da mất đàn hồi… đồng thời giúp da luôn mịn màng, trắng sáng và tươi tắn.

Trà oải hương có nhiều công dụng đối với sức khỏe và làn da

Trà oải hương cũng chứa nhiều canxi, vitamin C, magie… hỗ trợ hệ miễn dịch giúp cơ thể đề kháng vi khuẩn, nấm và virus. Khi uống trà oải hương, giúp đào thải độc tố, loại trừ gốc tự do hiệu quả.

4. Trà cúc la mã

Nghiên cứu đã chỉ ra, thành phần chamazulence trong hoa cúc la mã có tác dụng làm giảm trực tiếp quá trình viêm ở mô, kháng khuẩn kháng nấm, chống dị ứng , kích thích sự thay mới ở lớp biểu bì và đẩy nhanh quá trình làm lành da. Đồng thời cung cấp vitamin E giúp da căng mịn, trắng sáng tự nhiên, giảm nếp nhăn, giảm vết mẩn đỏ, giảm ngứa.

Bạn có thể đun sôi trà cúc la mã với hai lít nước rồi dùng nước đó để xông mặt hoặc tắm. Kiên trì thực hiện bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng như mong muốn.

5. Bạch trà

Bạch trà là loại trà được làm từ những lá trà non tơ, hiếm hoi trên mỗi chồi và chu yếu được hái vào đầu xuân. Quá trình thu hái và chế biến loại trà này vô cùng tỉ mỉ mới có thể đảm bảo giá trị của trà. Đó là lý do bạch trà là loại trà đắt đỏ và hiếm hơn những loại trà thông thường.

Bạch trà - một trong những loại trà đắt đỏ nhất thế giới

Nghiên cứu cho thấy, chiết xuất của bạch trà không chỉ có tác dụng bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà còn giúp phục hồi hệ miễn dịch. Khi uống bạch trà, những ảnh hưởng tiêu cực đối với DNA do quá trình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời rất hạn chế. Chất oxy hóa flavonoids có trong dịch chiết bạch trà là nguyên nhân giúp bạch trà có tác dụng bảo vệ da, giúp da trắng sáng, chống lại quá trình phá hủy tế bào.





Cách phục hồi da cháy nắng hiệu quả tại nhà, khỏi cần tốn tiền triệu đến spa. Nguồn: Em Đẹp TV

Như Quỳnh (t/h)