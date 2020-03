Lưu ngay 4 tuyệt chiêu làm trắng da cấp tốc tại nhà từ cam tươi, đảm bảo hội chị em thích mê

Với thành phần vitamin C, axít citric, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không còn phải ngạc nhiên khi nói đến công dụng làm đẹp của cam. Dưới đây là 4 phương pháp làm trắng da từ cam tươi rất hữu dụng.





Vô vàn lợi ích làm đẹp từ quả cam

Về sức khỏe, cam giữ cho thận khỏe mạnh, tốt cho tim mạch, tăng cường thị lực… Trong làm đẹp, nó giúp chống lão hóa, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB, kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa nám và tình trạng Viêm da



Không để chị em chờ lâu, chúng ta cùng đi vào khám phá 4 tuyệt chiêu làm trắng da từ cam tươi cực tuyệt vời ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Nước ép cam tươi



Đây chính là cách đơn giản, tiết kiệm thời gian đối với những người phụ nữ bận rộn, ít có điều kiện chăm sóc da. Bạn có thể lấy ép lấy nước cam rồi thoa lên mặt trong vòng ít phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Chất vitamin C có trong cam sẽ giúp da tăng sự mềm mượt, hỗ trợ điều trị làm sạch mụn, se khít lỗ chân lông nhanh chóng.



Hay, bạn cũng có thể sử dụng kết hợp, “trong uống ngoài xoa” vừa tốt cho sức khỏe, để tận dụng hiệu quả đa năng từ cam tươi.





Cam tươi và sữa tươi

Mong ước làn da trắng sáng, tươi đẹp tự nhiên không phải là quá khó. Với những nguyên liệu thiên nhiên xung quanh, chẳng phải chúng ta đã có cả tá phương thức làm đẹp vừa an toàn, hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí rồi sao!





Phương thức cam tươi và sữa tươi dùng làm trắng da như sau:





Nước ép cam có thể dùng "trong uống, ngoài xoa" để phát huy hết công dụng làm trắng da.

Đầu tiên, bạn mua cam về đem rửa sạch, gọt vỏ rồi xay nhuyễn phần vỏ. Tiếp đó, trộn vỏ cam xay nhuyễn với sữa tươi, thoa lên da, Để nguyên như vậy và massage trong vòng 15 – 20 phút, sau đó tắm lại bằng nước sạch.



Lưu ý, trước khi thực hiện phương pháp này, bạn phải tẩy tế bào chết cho da, nhằm làm se khít lỗ chân lông để cho hỗn hợp thẩm thấu nhanh vào da hơn nhé.





Mặt nạ cam, sữa chua

Trong sữa chua có hàm lượng axit lactic dồi dào, cùng hàng loạt vitamin, khoáng chất, giúp da ngày càng trắng sáng mịn màng. Bên cạnh đó, sữa chua cũng có tác dụng ức chế sản sinh tuyến bã nhờn, sát khuẩn, ngăn ngừa cũng như hỗ trợ điều trị mụn, làm mờ vết thâm.





Bạn cũng có thể biến tấu cam với sữa tươi hay sữa chua để dưỡng trắng da

Do đó, kết hợp giữa nước cam và sữa chua là một sự lựa chọn hoàn hảo, để làm trắng da, ngừa mụn, thích hợp cho da nhờn.





Bắt tay vào thực hiện thôi nào!



Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị: 2 thìa nước cam và 2 thìa sữa chua không đường.

Cách làm như sau:



Bạn lấy lượng nước cam và sữa tươi ở trên rồi đem trộn đều cùng nhau. Sau khi bạn đã rửa sạch da mặt, hãy dùng bông gòn thấm dung dịch này thoa lên khắp mặt và nhẹ nhàng massage theo chiều xoáy ốc. Để thư giãn khoảng 20 phút rồi vệ sinh sạch sẽ lại. Cứ mỗi tuần, bạn thực hiên khoảng 2-3 lần. Kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả không ngờ đấy.





Mặt nạ cam và mật ong



Cũng tương tự phương pháp trên, nhưng mặt nạ cam và mật ong lại dành cho da khô.



Mật ong có tính dưỡng âm, cân bằng độ ẩm và bảo vệ da rẩ cao. Nó cũng chứa nhiều thành phần chống ô xy hóa, vitamin, khoáng chất, giúp da mềm mại, mịn màng hơn, tạo lớp màng ngăn ngừa không cho da mất nước.





Công thức mặt nạ cam và mật ong:



Bạn chuẩn bị 2 thìa nước cam và 2 thìa mật ong. Tiếp đến, cho nước cam và mật ong vào một cái chén sạch, dùng thìa khuấy đều lên. Bước tiếp theo, bạn dùng sữa rửa mặt để rửa mặt cho thật sạch rồi thoa hỗn hợp này lên da, để trong vòng 20 phút. Cách tốt nhất, bạn nên massage và vỗ nhẹ nhàng để giúp các dưỡng chất có thể thấm sâu vào da.



Kiên trì áp dụng liên tục tuần 2-3 lần, làn da của bạn sẽ trờ nên trắng hồng, căng mịn tự nhiên, khỏe mạnh và không lo bong tróc trong tiết trời ẩm ương.



Trên đây là 4 cách làm trắng da đơn giản tại nhà bằng cam tươi mà bất kì ai cũng có thể áp dụng. Chúc chị em thành công!

