8 bước chăm sóc bằng chiết xuất cây phỉ giúp da trắng mịn như mơ

Theo nghiên cứu, chiết xuất cây phỉ có đặc tính kháng khuẩn và phục hồi da. Cụ thể, nó có thể làm dịu da bị kích ứng hoặc bị viêm. Bạn có thể thoa trực tiếp trên vùng da cần phục hồi hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên khác để làm mặt nạ dưỡng trắng da

Sử dụng chiết xuất cây phỉ trên da mặt

1. Kiểm tra mức độ phản ứng của làn da

Nếu bạn cho rằng làn da của mình nhạy cảm, hãy chấm một chút chiết xuất cây phỉ vào một bên hàm. Đợi 5-10 phút quan sát xem da có phản ứng không. Chiết xuất cây phỉ thường hoạt động hiệu quả đối với da dầu vì nó có đặc tính làm dịu và se khít lỗ chân lông.

Nếu da bạn phản ứng với chiết xuất cây phỉ, nó có thể đỏ, kích ứng hoặc phát ban. Chị em nên tránh sử dụng chất này nếu đang mang thai





2. Ngâm miếng bông trong chiết xuất cây phỉ

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy tìm kiếm loại chiết xuất cây phỉ với nồng độ cồn thấp để tránh nguy cơ da bị khô. Nhúng một miếng bông vào chiết xuất cây phỉ cho đến khi ngập. Bạn có thể thêm một vài giọt dầu cây trà để tăng thêm lợi ích, bao gồm giảm đỏ, giảm viêm, làm sạch da sau khi loại bỏ được tạp chất và vi khuẩn.

Nên test trước độ nhạy cảm của da ở vùng quai hàm

3. Thoa miếng bông khắp mặt để làm da trắng và đều màu

Bạn thoa miếng bông thấm chiết xuất cây phỉ lên da sau khi đã được làm sạch. Bạn có thể cảm thấy da ẩm ướt trong vài giây, nhưng chiết xuất cây phỉ sẽ giúp da nhanh chóng khô ráo.

Bạn thoa tập trung vào các khu vực có vùng da bị kích ứng và Mụn trứng cá . Bởi vì chiết xuất cât phỉ có thể làm sạch và làm dịu làn da bị kích ứng.

4. Thoa chiết xuất cây phỉ lên da 1-2 lần mỗi ngày

Nếu là lần đầu bạn sử dụng chiết xuất cây phỉ lên da, hãy bắt đầu sử dụng 1 lần mỗi ngày. Điều này sẽ giúp làn da làm quen với nó và ngăn không cho da bị khô quá nhanh. Khi đã sử dụng nó trong vài ngày, bạn có thể sử dụng chiết xuất cây phỉ trên da tối đa 2 lần một ngày.

Chiết xuất cây phỉ điều trị các vấn đề về da khác

5. Sử dụng chiết xuất cây phỉ sau khi rửa mặt để làm đều màu da và thu nhỏ lỗ chân lông

Bạn lấy ra một chai xịt sạch 30 ml và 15 ml nước hoa hồng và 15 ml chiết xuất cây phỉ vào đó. Thêm 9 giọt tinh dầu yêu thích của bạn (như cây trà, hoa oải hương hoặc hoa phong lữ) và vặn nắp. Lắc chai để hỗn hợp hòa tan đều vào nhau. Xịt trực tiếp lên da hoặc xịt lên miếng bông sau đó thoa lên da mặt.

6. Loại bỏ bọng mắt

Đắp miếng bông thấm chiết xuất cây phỉ làm giảm bọng mắt





Lấy 2 miếng bông sạch và nhúng chúng vào chiết xuất cây phỉ. Nhắm mắt và đặt miếng bông trên vùng bọng mắt hay thâm quầng. Giữ nguyên miếng bông trên da 3 - 5 phút . Chiết xuất cây phỉ sẽ làm săn chắc làn da và giảm bọng mắt, giúp da tươi tắn và sáng màu.

7. Phục hồi làn da cháy nắng

Bạn lấy một lượng gel lô hội vào lòng bàn tay thêm 1-2 muỗng cà phê (5-10 ml) chiết xuất cây phỉ và trộn đều chúng với nhau bằng ngón tay. Thoa hỗn hợp lên vùng da bị cháy nắng trên mặt và để khô. Bạn sẽ cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên vùng da cháy nắng . Làn da sẽ được phục hồi và trở nên trắng sáng.

8. Đắp mặt nạ chống viêm với chiết xuất cây phỉ

Đắp mặt nạ mật ong và chiết xuất cây phỉ làm dịu da, dưỡng trắng cho da khô





Nếu da mặt bạn có tình trạng đỏ hoặc bị kích ứng, hãy làm mặt nạ làm dịu bằng cách trộn 1 muỗng cà phê (5 ml) chiết xuất cây phỉ với 2 muỗng cà phê (10 ml) mật ong, nếu bạn có làn da khô. Nếu bạn có làn da dầu, hãy trộn chiết xuất cây phỉ với 1 lòng trắng trứng. Thoa hỗn hợp lên da và để nó trong 20 phút. Rửa sạch mặt nạ bằng nước mát và lau khô mặt. Tránh chà xát da khi bạn rửa mặt nạ vì điều này có thể khiến làn da nhạy cảm hơn. Kiên trì sử dụng, làn da bạn sẽ hạn chế kích ứng và thêm trắng sáng, mịn màng.

Cách massage mắt loại bỏ bọng mắt, trẻ hóa làn da. Nguồn: Em Đẹp TV

Như Quỳnh (t/h)