Công thức mặt nạ dưỡng trắng, chống lão hóa từ quả chuối

Chuối không chỉ là nguồn thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho Sức Khỏe . Chị em có thể tận dụng chuối để tạo ra những hỗn hợp mặt nạ làm trắng da, chống lão hóa hiệu quả.

Hiệu quả của mặt nạ chuối

Các chuyên gia cho rằng, sử dụng chuối làm mặt nạ có tác dụng làm sạch sâu cho da, nuôi dưỡng tế bào da, giúp cải thiện tình trạng da dầu nhờn và xỉn màu. Thêm vào đó, chất chống oxy hóa có trong loại quả này có khả năng làm trẻ hóa làn da, phục hồi làn da thương tổn.

Dưỡng chất trong chuối chín giúp ngăn ngừa lão hóa, làm trắng da

Đối với những người có làn da dầu, mặt nạ chuối cực kỳ hữu ích. Bởi chuối có chứa kali có công dụng giữ ẩm, làm mềm da; lectin có công dụng kháng khuẩn, chống Viêm da và hạn chế tổn thương da; vitamin A có khả năng làm mờ các đốm đen, giảm mụn đầu đen và sẹo do mụn để lại; vitamin B có tác dụng làm sáng da, giảm nếp nhăn và chống lão hóa; vitamin E được biến đến như một chất bảo vệ, chống lại các gốc tự do và tia UV, do đó ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn…

Cụ thể, trong 118grams chuối có chứa 25% vitamin B6, 14% vitamin C, 12% fiber; 10% biotin, 16% manganese; 12% potassium; 10% copper; 3% protein.

Công thức làm mặt nạ cho da dầu từ quả chuối

Mặt nạ chuối và mật ong

Bạn cần chuẩn bị 1 quả chuối chín, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước chanh, 1 muỗng bột yến mạch (nếu có) và 1 lòng đỏ trứng gà (nếu có). Trong đó, mật ong có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm tuyệt vời giúp làn da mịn màng, chống oxy hóa và giảm nếp nhăn . Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng điều trị Mụn trứng cá , làm trắng da và ngăn ngừa khô da, làm mờ các đốm đen, chống lại các vấn đề do gốc tự do gây ra. Mật ong cũng có khả năng phục hồi làn da rám nắng và giúp hình thành các tế bào da mới.

Mặt nạ trắng da từ chuối, mật ong và bột yến mạch

Bạn chỉ cần nghiền nát chuối, trộn đều với các nguyên liệu còn lại tạo thành một hỗn hợp sệt. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, giữ nguyên khoảng 10-15 phút, thư giãn và rửa mặt lại bằng nước sạch. Bạn nên thực hiên mỗi tuần một lần, làn da sẽ được cải thiện đáng kể.

Mặt nạ chuối, lòng trắng trứng và dầu oliu

Dầu oliu có chứa các chất béo không bão hòa, chất chống oxy hóa rất tốt cho da. Trong khi đó, lòng trắng trứng sẽ giúp làn da trắng hồng. Bạn cần ½ quả chuối chín, 1 lòng trắng trứng gà và 1 thìa dầu oliu.

Mặt nạ trắng da từ chuối, dầu oliu và lòng trắng trứng

Tương tự như công thức trên, bạn cũng nghiền nát chuối, sau đó trộn đều cùng các nguyên liệu còn lại. Đắp mặt trong khoảng 15-20 phút thì rửa mặt lại với nước sạch.

Mặt nạ chuối nguyên chất

Đơn giản hơn, bạn chỉ cần đến ½ quả chuối chín là có thể tạo ra một loại mặt nạ làm trắng da . Bạn bóc vỏ chuối, nghiền nhuyễn, thoa lên da mặt trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Áp dụng đều đặn 2-3 lần/tuần, độ trắng sáng của làn da sẽ được cải thiện đáng kể.

Lưu ý, trước khi đắp mặt nạ, để đạt hiệu quả cao, bạn có thể thực hiện xông mặt trước đó, Bằng cách này, các tinh chất dễ dàng hấp thụ vào da hơn, đồng thời các tế bào chết sẽ được loại bỏ, lỗ chân lông cũng được thông thoáng. Chuối càng chín sẽ chứa càng nhiều dinh dưỡng (không phải chuối bị dập nát, hỏng).

