Cỏ xạ hương: “Thần dược” làm trắng da, trị mụn lại còn chữa nhiều bệnh phổ thông

Bên cạnh công dụng làm gia vị, chữa nhiều chứng bệnh thông thường, cỏ xạ hương thời gian gần đây còn được dùng để làm đẹp nhờ đặc tính kháng khuẩn cao.

Tác dụng làm đẹp của cỏ xạ hương

Từ xa xưa, người Ai Cập đã biết khai thác công dụng kháng khuẩn của cỏ xạ hương vào việc ướp xác các vị vua Pharaon và tổ tiên của họ. Những thành phần tự niên có trong cỏ xạ hương đẩy lùi sự tấn công của các loại vi khuẩn. Vào thời cổ đại, cỏ xạ hương cũng thường được sử dụng như thuốc sát trùng, thuốc gây têm chữa bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra và các bệnh ngoài da. Cỏ xạ hương đem sắc lên giúp chữa các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm thanh quản, viêm phế quản… Lá cỏ xạ hương được dùng làm gia vị trong ẩm thực, trong công nghiệp sản xuất nước hoa, rượu mùi và đồ hộp.

Cỏ xạ hương là "thần dược" cho thần kinh và hô hấp

Người Hy Lạp thì dùng nước tắm từ cỏ xạ hương để duy trì sắc đẹp. Ngày nay, những phương pháp làm đẹp từ loại cây thảo tuyệt vời này được khai thác tối da, dần dần chinh phục phái đẹp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, cỏ xạ hương chứa hàm lượng lớn các vitamin A, C và folate – những chất chống lão hóa mạnh. Từ đó, sử dụng cỏ xạ hương trong làm đẹp giúp da luôn tươi trẻ, mịn màng và săn chắc. Cỏ xạ hương là nguồn cung cấp các khoáng chất cần thiết cho da như canxi, phốt pho, kali… giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ từ bên trong.

Với đặc tính kháng khuẩn, sát trùng cao nên cỏ xạ hương là lựa chọn tuyệt vời để điều trị các bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn, Viêm da hay Mụn trứng cá . Các dưỡng chất sẽ nhanh chóng làm dịu, phục hồi làn da tổn thương, tránh kích ứng.

Công thức làm trắng da với cỏ xạ hương

Bạn có thể đun sôi cỏ xạ hương cùng với cây thì là, thêm chút nước cốt chanh và vài giọt tinh dầu cây trà. Để nguội, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da nhiều lần trong ngày. Kiên trì thực hiện sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dưỡng ẩm cho làn da hiệu quả.

Trị mụn nhanh chóng bằng cỏ xạ hương

Công thức hỗn hợp có tác dụng điều trị mụn bao gồm nước cỏ xạ hương đun sôi trộn lẫn sữa chua không đường, thêm một chút bột yến mạch, bột đậu xanh cùng một vài giọt tinh dầu đinh hương. Bôi hỗn hợp lên dam nhẹ nhàng massage theo vòng tròn, để khô rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Hỗn hợp sẽ giúp làm sạch, làm dịu da, kháng viêm, ngăn chặn nguy cơ hình thành mụn và làm sáng da.

Làm trắng da bằng cỏ xạ hương

Ngoài ra, bạn có thể dùng lá cỏ xạ hương tươi giã dập, đánh nhuyễn với lòng trắng trứng, sữa chua không đường cùng vài giọt tinh dầu cam. Hỗn hợp này có thể dùng cho mọi vùng da trên cơ thể, giúp lấy lại làn da trắng sáng không vì vết.

Lưu ý: Tinh dầu cỏ xạ hương có thể gây bỏng rát cho da nếu tiếp xúc trực tiếp. Phụ nữ mang thai không được sử dụng tinh dầu cỏ xạ hương.





