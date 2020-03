Củ cải trắng: “Thần dược” trị bệnh lại còn làm trắng da, không biết sớm quả là thiếu sót

Củ cải trắng có gì?

Ở Pháp đã có nhiều thí nghiệm về việc sử dụng số lượng lớn nước củ cải trắng nhằm hỗ trợ phục hồi cho những bệnh nhân có bệnh ác tính. Còn phụ nữ Nhật Bản thường xuyên uống nước ép củ cải trắng trước mỗi bữa ăn để cải thiện vóc dáng.

Theo Lương y Vũ Quốc Trung, củ cải có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc. “Củ cải trắng được coi là khắc tinh của những bệnh đường hô hấp, kích thích tiêu hóa nên cực tốt khi được dùng vào mùa đông”, lương y Vũ Quốc Trung nhấn mạnh. Người ta có thể sử dụng củ cải để làm thuốc dưới dạng khô hoặc tươi đều được, nhất là khi trời lạnh phát sinh nhiều căn bệnh đặc trưng: ho, hô hấp, viêm phế quản

Củ cải trắng được xem là "mỹ phẩm" làm trắng da tự nhiên

Các mỹ nhân Trung Quốc thờ xưa đã biết tới hiệu quả của phương pháp làm trắng da bằng củ cải. Theo đó, hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào có trong củ cải trắng có tác dụng chăm sóc và nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Đặc biệt, củ cải trắng chứa vitamin B12 hỗ trợ sự phát triển và vận hành hoạt động của tế bào, có tác dụng dưỡng ẩm da đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại.

Theo nghiên cứu, lượng Vitamin C có trong củ cải trắng giúp duy trì vẻ đẹp, gia tăng tuần hoàn máu, lấy đi oxygen hoạt hóa, ngăn chặn lão hóa da, làm mờ vết sạm và làm trắng da nhanh chóng.

Với lượng dưỡng chất dồi dào trên, củ cải trắng xứng đáng được gọi là “thần dược” cho cả Sức Khỏe và sắc đẹp. Chị em thường xuyên sử dụng loại “ mỹ phẩm tự nhiên này” sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ.

Cách làm trắng da bằng củ cải trắng

1. Canh củ cải

Từ xưa, các mỹ nhân Trung Quốc đã sử dụng canh củ cải trắng như một bài thuốc làm trắng da.

Bài thuốc trắng da từ củ cải trắng

Nguyên liệu gồm có 1 củ cải trắng, 200 gram thịt lợn xay, gia vị (hành lá, hành khô, rau mùi, muối, hạt nêm, hạt tiêu). Củ cải trắng rửa sạch, gọt bỏ vỏ, thái khoanh nhỏ hoặc thái miếng vừa ăn là được. Thịt nạc xay cho vào đĩa, thêm chút muối, hạt tiêu, bột nêm và ướp trong khoảng 30 phút để thịt ngấm đều gia vị. Hành lá và rau mùi nhặt bỏ hết rễ, đem rửa sạch và thái nhỏ, hành khô bóc vỏ đập dập. Bạn bắc chảo đun nóng, cho vào chảo khoảng 2 thìa dầu ăn, đợi dầu nóng già thì phi thơm hành khô. Ngay sau đó cho thịt đã ướp vào xào chín tới. Bắp bếp đặt nồi với khoảng 2 bát con nước sạch, cho hết phần thịt đã xào vào đun xôi, nêm chút muối. Khi canh sôi, cho củ cải đậy vung đun sôi thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Cho thêm hành lá, rau mùi, nêm nếm gia vị vừa miệng ăn là bạn có thể thưởng thức.

2. Nước ép củ cải

Rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch 1 củ cải trắng, nạo vỏ bên ngoài, cắt thành miếng nhỏ và cho vào xay nhuyễn. Dùng rây lọc nước cốt để thoa lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng cho tinh chất thấm sâu vào da. Tuần bạn thực hiện 2-3 lần sẽ đem lại làn da trắng sáng tự nhiên.

3. Mặt nạ củ cải

Bạn có thể kết hợp củ cải trắng cùng các nguyên liệu khác để làm mặt nạ , tăng hiệu quả làm trắng da. Trong đó, mặt nạ củ cải trắng và bột yến mạch được nhiều chị em lựa chọn nhất. Bạn chỉ cần làm sạch củ cải, ép lấy nước rồi trộn cùng một lượng bột yến mạch vừa đủ. Đắp lên da sau khi đã làm sạch, đợi khoảng 15-20 phút sau đó rửa sạch mặt.

Củ cải trắng kết hợp với bột yến mạch làm mặt nạ trắng da

Bạn cũng có thể kết hợp củ cải trắng cùng với nước cốt chanh để làm mặt nạ trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, mặt nạ này có chứa chanh nên bạn chỉ nên để lên da khoảng 10 phút sau đó rửa sạch. Đối với làn da nhạy cảm thì dễ bị kích ứng.





4. Củ cải khô

Củ cải trắng làm sạch, cắt khoanh nhỏ phơi hoặc sấy khô. Khi dùng cho một lượng vừa đủ vào túi vải, ngâm trong nước nóng khoảng 15-20 phút rồi lấy nước này rửa mặt hoặc tắm.

Theo đó, vitamin và khoáng chất dồi dào trong củ cải sẽ thấm sâu vào da, làm mát và làm dịu da, tiêu trừ mụn nhọt, làm trắng da nhanh chóng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm củ cải trắng ngâm đường giòn ngon đơn giản. Nguồn: Sống khỏe

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)