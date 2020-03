Trọn bộ 7 công thức làm đá viên lăn trắng da hiệu quả ngang mỹ phẩm đắt tiền

1. Đá viên trà xanh

Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn hãm nước trà xanh như bình thường, chờ nước trà nguội, lọc lấy nước rồi đỏ vào khay đá nhỏ, bỏ vào ngăn đông. Mỗi buổi sáng/tối sau khi làm sạch mặt, bạn sử dụng đá viên bọc trong khăn xô massage đều trên mặt, đặc biệt là vùng da có mụn ẩn. Lăn theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài.

Đá viên trà xanh kháng khuẩn trị mụn và làm trắng da

Đá viên trà xanh giúp se khít lỗ chân lông, kháng khuẩn, giảm mụn… chất oxy hóa có trong trà xanh giúp loại bỏ vùng da thâm sạm, thâm quầng, giúp da trắng sáng, căng mịn.

2. Đá viên chanh và bạc hà

Bạn cắt 1 quả chanh thành từng miếng vuông và ngâm vào 1 cốc nước cất để khoảng 15-30 phút. Sau đó bỏ thêm vài lá bạc hà vào hỗn họp và đổ vào khay đá, đậy nắp và để vào ngăn đông. Lăn đá tầm 3-5 phút mỗi ngày để giúp loại bỏ các đốm nâu trên da, nuôi dưỡng cấu trúc da và làm cho da trở nên trắng dần.

3. Đá viên sữa tươi

Rất đơn giản, bạn chỉ cần cho sữa tươi tiệt trùng loại không đường vào khay đá, đậy nắp và để đông. Khi dùng mang viên ra bọc vải lăn trên da theo chuyển động tròn.

Đá viên nuôi dưỡng tế bào và làm trắng da nhanh chóng

Sữa tươi rất giàu chất béo, vitamin và các khoáng chất cần thiết giúp nuôi dưỡng, cung cấp độ ẩm cho da. Bên cạnh đó, sữa tươi cũng giúp cải thiện tình trạng da khô, làm trắng da một cách hiệu quả.

4. Đá viên dưa hấu và dưa leo

Bạn ép 200gr dưa hấu và 200 gr dưa leo, trộn đều hỗn hợp sai đó ép lấy nước, cho vào khay đá đậy nắp và để đông. Các thực hiện tương tự như các công thức khác.

Dưa hấu là loại quả chứa hàm lượng lycopene cao, chống oxy hóa mạnh mẽ. Từ đó giúp bảo vệ da dưới các tác động có hại từ ánh nắng mặt trời giúp giảm nguy cơ cháy nắng và ung thư da. Nguồn dưỡng chất có lợi như vitamin A, B6, C… có tác dụng làm trắng da một cách hiệu quả.

5. Đá viên từ củ nghệ và trà

Bạn cho 1 gói trà túi lọc vào cốc nước sôi và để đến khi trà ngấm hết ra nước. Cắt 1 củ nghệ thành từng lát mỏng và đập dập lấy nước. Hòa chung 2 hỗn hợp với nhau, đổ vào khay đá, đậy nắp và để vào ngăn đông.

Đá viên từ củ nghệ và trà giúp trắng da nhanh chóng

Trong nghệ có chứa chất curcumin có khả năng chống oxy hóa rất tốt. Bên cạnh đó, có còn có tác dụng trị mụn, làm mờ vết thâm nám và làm trắng da hiệu quả. Đá viên làm từ hỗn hợp trà túi lọc và nghệ giúp diệt những vi khuẩn có hại trên bề mặt da đồng thời làm chậm quá trình lão hóa

6. Đá viên nha đam và chanh

Nha đam đem rửa sạch, cắt bỏ vỏ và rửa sạch nhựa vàng. Lấy phần gel trắng ngâm vào nước muối 10-15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Chanh vắt lấy nước cốt, bỏ hạt đem xay nhuyễn cùng với thịt nha đam. Đổ hỗn hợp vào khay rồi để đông trong tủ lạnh. Làm sạch da mặt, dùng khăn mềm bọc đá viên rồi lăn trên da theo chuyển động tròn. Rửa mặt lại với nước rồi thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

Đá viên nha đam và chanh có tác dụng làm sạch da, se khít lỗ chân lông, làm trắng và chống lão hóa choa làn da hiệu quả.

7. Đá viên cà chua và vitamin E

Bạn lấy 2-3 quả cà chua rửa sạch, ép lấy nước trộn cùng 2-3 viên nang Vitamin E . Đổ hỗn hợp vào khay đá rồi để đông trong tủ lạnh. Khi dùng thì bỏ ra bọc trong vải mềm, massage trên da cho tinh chất thấm sâu. Cuối cùng rửa mặt lại với nước.

Đá viên từ cà chua và vitamin E giúp làm sạch, tẩy da chết một cách tự nhiên. Nhờ đó, lỗ chân lông được thu nhỏ lại, hạn chế hình thành mụn.

