Da trắng như bông bưởi nhờ dùng đậu bắp theo cách này

“Nhân sâm xanh”

Trong Đông y gọi đậu bắp với cái tên là “nhân sâm xanh” trong giới thực vật. Bởi những lợi ích to lớn của nó cho Sức Khỏe , nhất là tác dụng bổ thận. Sử dụng đậu bắp hàng ngày giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân nhờ đào thải lượng nước dư thừa.

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu bắp giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, tránh nguy cơ bị táo bón. Điều này không những giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da từ đó cũng trở nên tươi tắn rạng ngời.

Đậu bắp được mệnh danh là "nhân sâm xanh" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe

Hàm lượng lớn folate trong đậu bắp là yếu tố đặc biệt quan trọng, giúp giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Mẹ bầu ăn nhiều đậu bắp giúp tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và em bé.

Còn rất nhiều lợi ích khác của đậu bắp đối với sức khỏe như giảm cân, kiểm soát nồng độ cholesterol, ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm triệu chứng hen suyễn , tốt cho sức khỏe cua mắt, hỗ trợ xương chắc khỏe…

Đặ biệt, công dụng của đậu bắp khiến nhiều chị em quan tâm nhất đó là làm đẹp da. Hàm lượng vitamin C cao nên đậu bắp có khả năng phát triển và trẻ hóa tế bào da, tăng sinh collagen . Bổ sung đậu bắp thường xuyên giúp da trắng sáng, khỏe khoắn và mịn màng.

Bí kíp làm trắng da bằng đậu bắp

Thành phần của đậu bắp có chứa nhiều vitamin (A, C, K, B6); các khoáng chất (đồng, magie, canxi, kẽm, mangan…) giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da khỏe khoắn. Bạn có thể sử dụng đậu bắp như một sản phẩm trị mụn chuyên dụng, đặc biệt rất tốt trong việc trị mụn bọc, xóa vết thâm hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn thúc đẩy hình thành collagen, phục hồi làn da hư tổn, đẩy lùi sắc tố da…giúp làn da luôn trắng sáng rạng rỡ.

Để trị mụn bằng đậu bắp, bạn chỉ cần lấy 2-3 quả đậu bắp đem giã nhuyễn rồi đắp lên vùng da bị mụn. Đợi khoảng 15 pút thì rửa sạch mặt với nước lạnh. Kiên trì thực hiện tình trạng mụn sẽ thuyên giảm đáng kể.

Đậu bắp kết hợp với chanh tươi có tác dụng trị mụn, trắng da

Để tăng hiệu quả trị mụn, làm trắng da, bạn có thể kết hợp đậu bắp với chanh tươi. Vitamin C có trong chanh sẽ giúp tẩy tế bào chết tự nhiên, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa hình thành mụn, làm trắng da nhanh chóng. Bạn lấy 2 quả đậu bắp giã nhuyễn trộn cùng 1 thìa nước cốt chanh tươi, đem lọc lấy nước bỏ bã. Thoa đều nước hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch da với nước ấm.

Làm đẹp da từ bên trong nhờ nước đậu bắp

Đậu bắp cũng được sử dụng làm nguyên liệu trong loại mặt nạ chống nhăn cho da hiệu quả. Bạn luộc hoặc hấp chín đậu bắp cho đến khi mềm nhừ, để nguội sau đó xay nhuyễn. Bôi hỗn hợp đậu bắp lên da, đợi khoảng 10 phút cho tinh chất thấm sâu vào da rồi rửa sạch lại với nước. Kiên trì thực hiện, làn da sẽ mịn màng, căng mọng và tươi tắn.

Mặt khác, bạn có thể uống nước đậu bắp để giúp làm đẹp da từ bên trong. Đậu bắp có chứa chất chống oxy hóa , giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, từ đó làn da sẽ được cải thiện đáng kể. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ đầu, thái lát hoặc để nguyên trái. Cho đun sôi sau đó để nguội uống hàng ngày.

