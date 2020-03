Học ngay bí quyết làm trắng da bằng đậu phụ của người Nhật, đơn giản mà hiệu quả vô cùng

Đậu phụ được làm từ đậu nành – nguyên liệu có chứa saponin có khả năng tẩy da chết, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn sâu dưới lỗ chân lông.

Vì sao đậu phụ có lợi cho làn da?

Được biết, đậu phụ là loại thực phẩm được làm chủ yếu từ đậu nành, số ít làm từ đậu đen hay đậu xanh… Thành phần của đậu phụ có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như sắt, canxi, magie… giúp bồi bổ cơ thể, ích khí, thanh nhiệt, giải khát, đồng thời giúp làm sạch ruột và dạ dày . Đậu phụ là nguồn thực phẩm có lợi cho đối tượng nóng trong người, miệng hôi hay khát hoặc dành cho người mắc phải chứng bệnh nhiệt nóng.

Tài liệu khác chỉ ra, đậu phụ rất hữu ích cho việc phát triển răng và xương, tăng hàm lượng sắt trong quá trình tạo máu. Hàm lượng estrogen thực vật phong phú, đậu phụ có tác dụng ngăn ngừa chứng loãng xương . Trong đậu phụ không có chứa cholesterone nên đây là loại thực phẩm phù hợp với những người mắc bệnh huyết áp và tim mạch.

Có thể dùng đậu phụ trong chế độ ăn giảm cân

Không chỉ có lợi đối với Sức Khỏe , đậu phụ còn được biết tới với công dụng làm đẹp cho làn da. Và đây cũng là nguyên liệu làm trắng da quen thuộc của những người phụ nữ Nhật Bản. Đó là vì, đậu phụ được làm từ đậu nành – nguyên liệu có chứa saponin có khả năng tẩy da chết, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn sâu dưới lỗ chân lông. Đậu phụ cũng chứa axit amin glycinem isoflavone cũng như protein và vitam E giúp tăng cường độ ẩm, tăng độ đàn hồi và giảm sự hình thành nếp nhăn cho da. Bấy nhiêu lợi ích hội tụ, việc sử dụng đậu phụ làm đẹp thường xuyên sẽ giúp bạn có làn da trắng sáng, mịn màng và tươi tắn.

Cách làm trắng da bằng đậu phụ

Cách đơn giản nhất, bạn sẽ làm mặt nạ trắng da từ đậu phụ. Với loại mặt nạ này bạn chỉ cần một miếng đậu hũ vừa đủ với vùng da cần làm trắng, cùng với vài giọt tinh dầu oliu nếu có. Trước tiên, bạn nghiền nhuyễn đậu phụ, sau đó thêm vào vài giọt tinh dầu oliu và trộn đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi rửa mặt thật sạch, bạn thoa đều hỗn hợp lên da, thư giãn trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước lạnh. Thực hiện cách làm trắng da này đều đặn 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận hiệu quả rõ rệt.

Hỗn hợp đậu phụ và mật ong giúp làm trắng, dưỡng ẩm cho da

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp đậu phụ cùng với mật ong để tạo thành hỗn hợp làm trắng da vô cùng hiệu quả. Nếu như đậu phụ chứa hàm lượng vitamin dồi dào có công dụng làm trắng da, mật ong lại giúp se khít lỗ chân lông và tăng cường độ ẩm cần thiết cho da. Bạn cũng sẽ cần một miếng đậu phụ vừa đủ, cộng với 1 muỗng mật ong nguyên chất, 1 muỗng bột mì (có thể có hoặc không). Tương tự, bạn nghiền nhuyễn đậu phụ, sau đó trộn cùng các nguyên liệu còn lại. Thoa lên da sau khi được làm sạch, nằm thư giãn trong khoảng 15 phút rồi rửa mặt thật sạch.

Công thức làm trắng da bằng đậu phụ thứ ba bạn có thể áp dụng là kết hợp cùng với chanh tươi. Nước cốt chanh có chứa thành phần axit tự nhiên, giúp loại bỏ tế bào da chết và tái tạo tế bào da mới. Bạn trộn đều 150g đậu phụ non cùng với 15ml nước chanh. Sau khi làm sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp sau đó giữ nguyên khoảng 15 phút và cuối cùng rửa lại bằng nước sạch. Bạn thực hiện cách này đều đặn 1-2 lần/tuần. Không nên lạm dụng bởi nước cốt chanh dễ khiến làm mòn da và làm cho da nhạy cảm, dễ bắt nắng hơn.

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng, khỏe khoắn từ hỗn hợp đậu phụ và bột cám gạo

Mặt nạ trắng da từ đậu phụ và cám gạo cũng được nhiều chị em ưa chuộng. Đậu phụ có dưỡng chất có lợi cho da trắng sáng. Trong khi đó, cám gạo giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ mụn đầu đen và bã nhờn, từ đó giúp da trở nên mịn màng, trắng hồng như ý. Bạn cho 2 thìa đậu phụ non nghiền nhuyễn vào bát cùng 1 thìa bột cám gạo, 2 thìa cà phê mật ong. Trộn đều các nguyên liệu cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi đã được làm sạch bằng nước ấm, massage da theo chuyển động vòng tròn để tăng độ đàn hồi, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu trong da. Thoa mặt nạ được khoảng 10 phút, bạn rửa mặt lại bằng nước sạch và thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

Ngoài ra, hỗn hợp mặt nạ từ sữa tươi không đường và đậu phụ cũng có tác dụng nuôi dưỡng làn da trắng hồng, khỏe khoắn. Tương tự như những công thức khác, bạn cũng trộn đều nguyên liệu gồm 1 miếng đậu phụ non với 2 thìa sữa tươi không đường. Áp dụng hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng và thực hiện đều đặn 2-3 lần để thấy hiệu quả rõ rệt.

Với các phương pháp làm trắng da bằng nguyên liệu tự nhiên nói chung, làm trắng da bằng đậu phụ nói rất cần sự kiên trì. Mặc dù nó có thể mất một khoảng thời gian mới có hiệu quả, nhưng hiệu quả bền vững và an toàn cho làn da. Bên cạnh đó, bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời là yếu tố tiên quyết nếu muốn có một làn da trắng sáng. Để chắc chắn, bạn cần thoa kem chống nắng và mặc quần áo dài, đội mũ rộng vành, đeo kính… để tránh tác động trực tiếp. Đối với người có làn da nhạy cảm, nên thử trước ở vùng da cổ tay trước khi thoa lên mặt. Đặc biệt, bạn cần có chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh sẽ làm tăng hiệu quả.





Hướng dẫn mát xa trẻ hóa làn da

Như Quỳnh (t/h)