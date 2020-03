Xóa sổ làn da đen sạm nhờ công thức dưỡng trắng da bằng đậu xanh

Theo nghiên cứu, thành phần của đậu xanh rất giàu Vitamin E , B1, B2, B3, B6, C, A, K, acid folic… cùng các khoáng chất có tác dụng rất tốt đối với việc thải độc da, hỗ trợ làn da hấp thu các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Do đó, đậu xanh sẽ là nguyên liệu không thể bỏ qua đối với chị em mong ước có được làn da trắng hồng rạng rỡ.

Đậu xanh có nhiều lợi ích đối với Sức Khỏe tiêu hóa và dạ dày

Để tiện cho việc pha chế công thức, bạn sử dụng hạt đậu xanh nghiền thành bột và trộn cùng các nguyên liệu khác theo các công thức dưới đây:

1. Mặt nạ đậu xanh làm trắng cho da dầu

Nguyên liệu gồm có ½ hộp sữa chua không đường; 2-3 thìa bột đậu xanh; nước hoa hồng. Trộn đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Làm sạch vùng da cần làm trắng sau đó thoa đều hỗn hợp lên da. Kết hợp massage và thư giãn trong khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2 lần/tuần, làn da sẽ cải thiện rõ rệt.

Sữa chua có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, có còn chứa các chất chống oxy hóa , giúp làm giảm nếp nhăn, ngừa các dấu hiệu lão hóa . Kết hợp với đậu xanh sẽ tạo thành hỗn hợp làm trắng da hoàn hảo.

2. Mặt nạ đậu xanh làm trắng cho da khô

Mặt nạ dưỡng ẩm, làm trắng da từ mật ong và bột đậu xanh

Nguyên liệu gồm có 2 thìa cà phê mật ong; 3-4 thìa sữa tươi không đường và 3 thìa bột đậu xanh. Trộn đều các nguyên liệu tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Bạn nên cho sữa tươi vào cuối cùng để tránh làm loãng hỗn hợp. Đắp hỗn hợp lên da khoảng 20 phút sẽ giúp da mềm mại, mịn màng và trắng da.Tuần thực hiện 2-3 lần bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt.

3. Hỗn hợp đậu xanh làm trắng da toàn thân

Hỗn hợp gồm có 3 thìa canh bột đậu xanh, 1 thìa bột nghệ và 2 thìa sữa chua không đường. Bạn trộn đều tất cả nguyên liệu trên với nhau. Sau khi tắm qua với nước ấm, thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút để loại bỏ bụi bẩn và lớp da chết. Cuối cùng, bạn tắm lại với nước lạnh để thu nhỏ lỗ chân lông. Áp dụng 3 lần/tuần tone da sẽ cải thiện rõ rệt.

Hỗn hợp tẩy da chết tự nhiên từ bột đậu xanh giúp loại bỏ và ngăn ngừa hình thành mụn, đốm nâu trên da. Trong khi sữa chua, bột nghệ sẽ giúp làn da trắng sáng, mịn màng.

4. Hỗn hợp làm trắng từ bột đậu xanh và trà xanh

Nguyên liệu gồm có ½ chén bột đậu xanh, nước trà xanh. Bạn hãm lá trà xanh để lấy phần nước, cho lượng vừa đủ vào chén bột đậu xanh và trộn đều. Thoa hỗn hợp lên da sau khi làm ướt da với nước ấm. Đợi khoảng 20 phút sau đó tắm lại với nước lạnh. Hỗn hợp này bạn có thể sử dụng thường xuyên giúp da trắng hồng rạng rỡ.

Đặc biệt, hỗn hợp bột đậu xanh và nước trà xanh phù hợp với những vùng da khô nhiều nếp nhăn, chảy xệ. Dưỡng chất có trong trà xanh sẽ làm săn chắc da, kháng viêm, làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

5. Uống bột đậu xanh

Đậu xanh có chứa lượng lớn vitamin E, C, chất xơ… Uống bột đậu xanh thường xuyên sẽ đem lại cho chị em làn da trắng sáng mịn màng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy, đậu xanh có chứa nhiều hợp chất anthocyanins – chất chống oxy hóa và chống sạm da.

Uống bột đậu xanh làm trắng da từ bên trong

Bạn chỉ cần làm sạch đậu xanh, sau đó làm khô và rang đều tay để đậu bay hết nước. Cho đậu vào máy xay nhuyễn mịn, cho bột lọc qua rây để lấy lớp bột mịn. Để uống liền, bạn lấy 1-2 thìa bột cho vào cốc hòa với nước đun sôi. Cho thêm đường, đá hoặc sữa để tăng thêm hương vị.

Cách làm bánh đậu xanh tại nhà.

