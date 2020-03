Top thực phẩm chứa Glutathione mang tác dụng làm trắng da hiệu quả, chị em không thể bỏ qua

Cây kế sữa, cà chua, bắp cải, rau bina, khoai tây trắng… là những thực phẩm giàu glutathione và vitamin C được nghiên cứu có tác dụng làm trắng da hiệu quả.

Glutathione là chất gì?

Glutathione là một chất nội sinh, được hiểu là một chất hiện diện trong tất cả các tế bào động vật ở phân tử rất nhỏ. Glutathione được tạo thành từ ba axit amin cơ bản: L-cysteine, glycine và L-glutamate.

Glutathione là chất thải độc mạnh nhất trong cơ thể và quan trọng đối với tất cả mọi người. Nó xuất hiện trong tế bào của hệ thống miễn dịch. Bởi vậy, một số loại thuốc phòng ngừa, điều trị bệnh đặc biệt là ung thư thích hợp để bổ sung thành phần này vào trong thuốc.

Glutathione được gọi là chất chống oxy hóa tổng thể

Glutathione trong các sản phẩm mỹ phẩm cũng như các loại vitamin được tổng hợp trong phòng thí nghiệm trong điều kiện vô trùng làm cho các axit amin tự nhiên trong cơ thể và có lợi cho cơ thể chúng ta.

Khi mức Glutathione giảm, cơ thể sẽ gặp phải các vấn đề lão hóa, căng thẳng và tiếp xúc với độc tố. Glutathione cũng là một chất chống oxy hóa làm hạn chế việc sản xuất melanin – giúp làm sáng da và giảm các đốm đen, sẹo do mụn.

Glutathione được nghiên cứu có công dụng loại bỏ các sắc tố dư thừa trên da; làm thông thoáng lỗ chân lông và kiểm soát Mụn trứng cá ; ngăn ngừa quá trình lão hóa giúp cho làn da trắng mịn và rạng rỡ…

Bổ sung Glutathione như thế nào giúp trắng da?

Màu da của con người được quy định bởi 3 yếu tố màu cơ bản: màu vàng của tiền chất vitamin A (hay còn gọi là beta-carotene), màu đỏ của hồng cầu và màu đen của melanin. Khi cơ thể giữ hàm lượng Glutathione cân bằng trong cơ thể, nó sẽ ức chế sự sản sinh melanin. Từ đó giúp làn da trắng sáng hơn.





Trên thưc tế Glutathione được tìm thấy trong nhiều thực phẩm mà nếu ăn thường xuyên cực kỳ tốt cho sức khỏe cũng như làn da. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến là măng tây hỗ trợ làm trắng da tuyệt vời. Sử dụng thực phẩm chứa Glutathione đem lại hiệu quả không quá nhanh chóng nhưng an toàn cho Sức Khỏe . Bạn có thể chế biến măng tây thành các món ăn để bổ sung lượng Glutathione dồi dào. Bên cạnh đó, quả bơ cũng là loại trái cây tuyệt vời để lựa chọn vừa làm trắng da và vừa giảm cân hiệu quả. Trong quả bơ có chứa 27,7 Glutathione.

Bổ sung Glutathione bằng thực phẩm hiệu quả không cao nhưng an toàn cho sức khỏe

Dâu tây cũng là một loại trái cây có hàm lượng Glutathione cao. Chỉ cần tiêu thụ 3,5g dâu tây tươi mỗi ngày, cơ thể sẽ tăng Glutathione rất mạnh mẽ. Như bạn cũng biết, chuối là loại trái cây từ lâu đã được biết đến với nhiều chất dinh dưỡng. Đáng chú ý, hàm lượng kali và glutathione có trong chuối còn giúp làm đẹp, làm trắng da tuyệt vời. Rau chân vịt, đậu bắp, súp lơ xanh, dưa vàng, cà rốt, bưởi cam, dưa chuột, bí đao, dưa hấu, đu đủ, ớt đỏ, đào, chanh… là những loại thực phẩm chứa hàm lượng Glutathione dồi dào, bạn có thể sử dụng thường xuyên để thúc đẩy quá trình làm trắng da nhanh chóng.

Mặt khác, quả óc chó, cà chua, cam… là những trái cây giúp cơ thể duy trì nồng độ Glutathione trong máu. Mặc dù chúng không có tác dụng làm trắng da và góp phần giúp làn da khỏe mạnh. Đặc biệt, quả óc chó và quả bơ chứa hàm lượng cao các chất axit béo cần thiết.

Cách tốt nhất để cơ thể hấp thụ Glutathione là thoa kem dưỡng và tiêm vào tĩnh mạch

Ngoài ra, hiện nay có phương pháp bổ sung Glutathione bằng cách tiêm tĩnh mạch . Đây là hình thức ngày càng phổ biến, hiệu quả cao, nhanh chóng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro do có tác dụng phụ. Đồng thời, chi phí tiêm không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện một số sản phẩm chức năng chứa Glutathione có công dụng làm trắng da. Sản phẩm được cho là giúp chữa làn da đen sạm bẩm sinh, làn da không đều màu mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Theo đánh giá, Glutathione dưới dạng uống, độ an toàn khá cao, ít gây tác dụng phụ, tuy nhiên cơ chế hấp thụ của mỗi cơ thể người không giống nhau. Do đó, mức độ hiệu quả làm trắng da cũng khác nhau.

Cơ chế hoạt động của Glutathione Từ việc ức chế sản sinh và tổng hợp melanin, các vùng da thẫm màu được điều trị sáng dần. Và Glutathione chính là nhân tố giúp da tăng cường sắc tố melanin sáng và hạn chế hắc tố. Bằng cách ngăn ngừa hoạt động chuyển hóa của tyrosinase, Glutathione làm đảo ngược tiến trình, từ đó giúp làn da sáng màu hơn. Cách làm trắng da mặt tự nhiên bằng Glutathione diễn ra từ lớp hạ bì của da. Vì thế, để thấy kết quả rõ rệt cần phải trải qua chu kỳ của da trung bình 45-60 ngày. Theo chuyên gia, thuốc uống Glutathione bị tiêu hóa bởi dịch vị dạ dày nên sẽ không hấp thụ được trong đường uống vào bao tử. Hay nói cách khác, ngậm (uống) viên Glutathione không có tác dụng làm trắng da. Đó là lý do thường thấy các sản phẩm viên uống Glutathione có thêm thành phần là vitamin C – giúp cơ thể hấp thụ Glutathione tốt hơn.





Như Quỳnh (t/h)