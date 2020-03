Cách làm trắng da bằng hạt bí ngô, hiệu quả bất ngờ mà ít người biết đến

Vì sao hạt bí ngô giúp làm trắng da?

Hạt bí ngô chứa chất có khả năng kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen , nhờ đó ngăn chặn các tình trạng da xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ…

Bên cạnh đó, trong hạt bí ngô còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như kẽm, phytosterol có tác dụng đẩy nhanh quá trình tái tạo làn da, giúp chữa lành và phục hồi da tư hổn hiệu quả.

Hạt bí ngô có nhiều lợi ích cho Sức Khỏe và sắc đẹp

Đặc biệt, hàm lượng lớn vitamin E có trong hạt bí ngô được xem là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng đẩy lùi các gốc tự do, giúp ngăn ngừa tổn hợp sắc tố melanin gây sạm đen trên da. Đồng thời thúc đẩy sản xuất pheomelanin giúp da trắng hồng rạng rỡ. Ngoài vitamin E, hạt bí ngô còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như ferulic, vanillic, protocatechuic, syringic… giúp đào thải độc tố cho a từ bên trong, dưỡng khỏe mạnh và tươi tắn.

Hạt bí ngô cũng được ứng dụng khá nhiều trong việc làm đẹp da nhờ các dưỡng chất tuyệt vời. 60% acid béo cùng các protein thực vật giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, xóa mờ sẹo thâm và đốm nấu trên bề mặt da nhanh chóng.

Cách làm trắng da bằng hạt bí ngô

Bạn cần chuẩn bị 10g hạt bí và nửa hũ sữa chua. Hạt bí ngô sau khi rửa sạch, phơi khô, bạn tách lấy nhân rồi xay nhuyễn. Sau đó chỉ cần trộn đều với sữa chua để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng, để khô tự nhiên trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Bạn nên kiên trì thực hiện theo cách này 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả cao nhất.

Dưỡng chất có trong hạt bí ngô làm trắng da hiệu quả

Bạn có thể kết hợp hạt bí với hoa đào để tăng hiệu quả làm trắng da . Bạn lấy 10g hạt bí xay nhuyễn trộn cùng với 10g hoa đào tán nhuyễn. Để hỗn hợp có thêm chất kết dính, bạn có thể cho thêm lòng trắng (lòng đỏ) trứng gà, hoặc mật ong, hoặc sữa chua không đường… Để mặt nạ trên da, thư giãn ít nhất 20 phút sau đó rửa lại với nước sạch. Kiên trì thực hiện thường xuyên để có kết quả tốt nhất.

Bạn có thể xay nhuyễn hạt bí ngô để uống

Theo các chuyên gia, nám là một trong những vấn đề về da rất khó điều trị dứt điểm do chân nám nằm sâu dưới lớp hạ bì và trung bì của da. Do đó, điều trị nám bằng phương pháp tự nhiên hầu như chỉ tác động phần nào. Tuy nhiên, hạt chí có chứa một số dưỡng chất rất tốt cho da, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên ngoài, hỗ trợ điều trị nám nhanh đạt kết quả.

Bạn cần kết hợp hạt bí cùng với hạt sen và bạch chỉ để làm thuốc trị nám, dưỡng trắng da. Nguyên liệu gồm có 350g hạt bí, 30g hạt sen và 15g bạch chỉ. Các nguyên liệu đều nghiền nát thành bột mịn, trộn theo tỷ lệ bằng nhau, pha thêm với nước uống ngay sau bữa ăn. Ngày uống 1 lần để hỗ trợ điều trị nám, trắng da từ bên trong.

Dầu và các chiết xuất từ hạt bí được sử dụng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nhiều nghiên cứu đều thấy rằng các chất dinh dưỡng trong hạt bí ngô và các chiết xuất của nó có tác dụng điều trị chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính. Các chất này bao gồm lignan, phytosterol, kẽm và những dưỡng chất khác. Đặc biệt, hạt bí tốt với các bà mẹ đang mang thai, người gặp vấn đề về tiêu hóa, người mắc bệnh tiểu đường hay ung thư, người mắc các bệnh về tim mạch và người gặp áp lực cao trong công việc.





