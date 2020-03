Mẹo làm trắng da bằng hạt gấc, còn chống lão hóa và trị mụn hiệu quả

Hạt gấc được chế biến theo nhiều cách đem lại nhiều lợi ích cho Sức Khỏe và làm đẹp. Trong đó, nhiều người đã sử dụng và công nhận hiệu quả "thần kỳ" của loại hạt này đối với vết côn trùng cắn và làm trắng da.

“Tiên dược” cho người nghèo

Theo nghiên cứu, hạt gấc có chứa 55,3% chất lipit béo; 16,6% protit (đạm); 11,7% chất khoáng; 6% nước; 2,9% chất vô cơ; 2,9% đường; 2,8% xenluloza; 1,8% tanin… Ngoài ra còn chứa một lượng nhỏ men photphotoba, invedaxa… rất có lợi cho sức khỏe.

Trong Y học cổ truyền, bên trong hạt gấc có vị đắng, hơi ngọt, tính ôn và hơi độc nên được sử dụng để điều trị tình trạng sang chấn, chấn thương và đau nhức hiệu quả. Rượu ngâm hạt gấc có thể sử dụng để uống (ngậm) nhưng phổ biến hơn là để bôi ngoài da. Nếu bạn bị đau nhức, chảy máu răng hãy ngậm một ngụm hạt gấc mỗi lần và 2 lần/ngày để cảm thấy dễ chịu hơn. Rượu hạt gấc có đặc tính sát khuẩn vết thương cực kỳ tốt. Bạn chỉ cần thấm rượu lên miệng vết thương vài ba lần trong ngày (liên tục trong 4 ngày), vết thương sẽ phục hồi nhanh chóng.

Hạt gấc được ví là "tiên dược" của người nghèo

Cũng trong y học cổ truyền, hạt gấc có tên là mộc miết tử. Nhân của hạt gấc có vị đắng, tính ổn, hơi độc khi đi vào 2 kinh can (gan) và đại tràng sẽ giúp tiêu thũng, trị mụn nhọt. Đối với bệnh trĩ , hạt gấc có tác dụng sát trùng, làm sạch và ức chế sự phát triển của búi trĩ. Bạn chỉ cần giã nát hạt gấc, thêm vào ít rượu, dùng vải gói lại và đắp vào vùng hậu môn để qua đêm.

Rượu gấc còn được biết đến với công dụng chữa đau nhức khớp, bong gân, sái chân hiệu quả. Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn dùng hạt gấc (giữ nguyên màng) giã nát, thêm ít rượu sau. Dùng nước rượu gấc thoa lên khu vực bị thương nhiều lần trong ngày kết hợp xoa bóp cho đến khi khỏi hẳn.

Hạt gấc mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe

Trong dân gian, người ta sử dụng hạt gấc như bài thuốc chữa sưng vú. Hạt gấc bỏ màng, sao vàng, tán thành bột mịn. Mỗi ngày uống nửa thìa café bột hạt gấc sau ăn. Bạn có thể kết hợp bôi rượu gấc bên ngoài 2 lần/ngày, sử dụng liên tiếp trong 5 ngày sẽ thấy hiệu quả đáng kể. Còn rượu gấc, bạn có thể tận dụng để trị tình trạng máu tụ khi bị chấn thương...

Công dụng làm trắng da của hạt gấc

Theo chuyên gia, gấc đặc biệt giàu lycopen – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm caroten. Do đó, người ta thường dùng hạt gấc để làm đẹp cho làn da, đặc biệt là các sản phẩm chống lão hóa. Cùng với đó, dầu gấc chứa rất nhiều vitamin (A, E) nên giúp da trắng sáng, mịn màng, trị mụn, khô da và rụng tóc . Thành phần chống oxy hóa trong gấc cực kỳ cao nên nó có khả năng nổi trội là tăng khả năng chống nắng cho làn da, giúp loại bỏ các dấu hiệu lão hóa trên da như tàn nhang, nám, đồi mồi, nếp nhăn…





Để giúp làn da trắng sáng, bạn đem hạt gấc xay nhuyễn, thêm 2 thìa bột mỳ cùng 1 thìa sữa tươi và trộn đều tạo thành hỗn hợp đồng nhất, Dùng hỗn hợp này đắp lên da, thư giãn trong khoảng 20 phút sau đó rửa sạch lại bằng nức ấm. Thực hiện 2 lần/tuần để mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Hoặc, bạn có thể tận dụng cùi gấc chín xay nhuyễn cho thêm nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp này lên da khoảng 10-15 phút sau đó rửa sạch. Kiên trì thực hiện, làn da bạn sẽ nhanh chóng trắng sáng và mịn màng.

Hạt gấc có hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp làm đẹp cho da

Hạt gấc cũng được coi là “thần dược” giúp trị nám da rất hiệu quả. Bạn lấy hạt gấc cho vào hấp chín và ăn lấy lớp màng bên ngoài hạt. Ăn hạt màng hạt gấc hấp đều đặn 2-3 lần/tuần, liên tục trong khoảng 2 tháng làn da sẽ nhanh chóng sáng rõ. Bạn cũng có thể dùng tinh dầu gấc massage lên vùng bị nám khoảng 20 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Một tuần bạn thực hiện tối đa 3 lần, liên tục trong khoảng 2 tháng, tình trạng nám da sẽ thuyên giảm rõ rệt.

Để làm mặt nạ dưỡng da, ngăn lão hóa từ gấc, bạn chỉ cần kết hợp tinh dầu gấc với sữa tươi không đường trộn đều. Đắp hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bạn thực hiện 2-3 lần/tuần, làn da sẽ nhanh chóng mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Đặc biệt, bạn có thể sử dụng dầu gấc để tẩy trang, vừa có công dụng làm sạch, da còn cung cấp dưỡng chất hiệu quả. Bạn dùng bông tẩy trang thấm lượng vừa đủ dầu gấc rồi thực hiện các bước như bình thường. Dầu gấc giúp loại bỏ bụi bẩn, se khít lỗ chân lông, cung cấp độ ẩm và làm trắng da tuyệt vời. Kể cả làm đẹp bằng các nguyên liệu tự nhiên cũng sẽ không tránh khỏi khả năng da bị Dị ứng . Để chắc chắn, bạn nên thử trước ở vùng da cổ tay sau đó mới dùng trên da mặt. Sản phẩm làm trắng da chúng ta nên thực hiện vào buổi tối và bảo vệ làn da kỹ càng mỗi khi đi ra ngoài.

Cách làm dầu gấc tại nhà Bạn cần chuẩn bị: 500ml dầu dừa, 3 quả gấc nếp và nồi có đáy dày. Bổ quả gấc lấy riêng phần cùi cho vào nồi cùng dầu dừa và quấy đều. Khi sôi thì bớt lửa và đợi khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu đen thì tắt bếp. Đợi nguội, bạn lọc hỗn hợp qua khăn xô sạch, lấy nguyên phần dầu. Bạn có thể thay thế dầu dừa và bằng oliu, dầu đậu nành nhưng độ bốc hơi và nhiệt độ sôi của dầu dừa vẫn đem lại hiệu quả cao nhất...





Cách làm dầu gấc tại nhà. Nguồn: KÊNH VTC





