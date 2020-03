Cách làm trắng da độc đáo với hoa atiso đỏ, kết hợp thải độc gan hiệu quả

Hoa Atiso đỏ được biết đến là nguồn nguyên liệu làm thức uống tốt cho Sức Khỏe , đặc biệt là cải thiện chức năng gan. Người ta còn tìm thấy thành phần của loại hoa độc đáo này có tác dụng làm trắng và mịn màng hiệu quả.

Công dụng của hoa Atiso đỏ

Hầu hết chúng ta đều biết đến Atiso đỏ như một loại trà thảo mộc. Bên cạnh đó, Atiso đỏ còn cực kỳ hữu ích cho làn da, kể cả làn da nhạy cảm và “khó chiều” nhất.

Một số công ty mỹ phẩm tại Mỹ đã đưa Atiso đỏ vào danh sách các nguyên liệu cung cấp axit Alpha-hydroxy tự nhiên (AHA) – tác dụng tẩy tế bào chết, tăng tốc độ trẻ hóa của tế bào, kiểm soát mụn và vết thâm do mụn. Thậm chí, người ta còn nhận thấy, Atiso đỏ có thể cải thiện độ đàn hồi của da.

Hoa Atiso đỏ cực kỳ hữu ích với chức năng gan

Atiso đỏ cung cấp AHA nhưng không gây tổn thương cho da. Ngược lại, nó còn giúp da chống lại tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời, chống lại một số nguy cơ mắc các chứng bệnh ngoài da do tia cực tím và ô nhiễm môi trường.

Khả năng làm sạch da của Atiso đỏ cũng là điều đáng chú ý. Đồng thời, đặc tính chống viêm của nó rất có lợi cho làn da nhiều mụn. Hơn nữa, làm lượng vitamin C dồi dào có trong Atiso đỏ khiến nó trở thành “thần dược” làm trắng da nhanh chóng.

Năm 2010, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo đã công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu được thực hiện về chất lượng chống oxy hóa của 283 loại đồ uống và trà Atiso đỏ xếp số 1.

Cách làm trắng da bằng Atiso đỏ

1. Trà Atiso đỏ đẹp da

Atiso giúp làn da trở nên trắng sáng mịn màng nhờ 2 chất chống oxy hóa dồi dào là cynarin và silymarin. Chúng giúp phục hồi chức năng gan hiệu quả, nhờ vậy hoạt động thải độc cho cơ thể sẽ được thực hiện đều đặn. Bên cạnh đó, trà Atiso đỏ còn có công dụng giải nhiệt, làm mát gan… giúp da tươi tắn, căng mịn và tiêu trừ mụn hiệu quả.

Trà Atiso đỏ thanh lọc cơ thể, làm trắng da

Rất đơn giản, chị em chỉ cần lấy một ít bông hoa Atiso đỏ phơi khô cho vào ấm hoặc bình ủ, sau đó thêm nước sôi. Vị ngọt thanh nhiều hay ít tùy vào lượng hoa khi pha, chị em có thể tự điều chỉnh. Kiên trì uống trà Atiso đỏ hàng ngày để có hiệu quả nhanh chóng.

2. Xông hơi mặt với hoa Atiso

Chị em cho một nắm hoa Atiso đỏ khô và một nắm lá nguyệt quế vào bát sứ. Đổ nước sôi ngập bát rồi đợi cho dưỡng chất tiết dẩn ra nước. Sau đó, dùng một chiếc khăn phủ lên đầu và đưa mặt lại gần bát (khoảng cách cần thiết là 25cm, tránh gây bỏng da).

Chị em nên vệ sinh da mặt sạch sẽ trước khi xông giúp da hấp thụ được tối đa dưỡng chất. Xông mặt không nên quá 10 phút. Sau khi xông nên rửa mặt bằng nước lạnh hoặc chườm đá để lỗ chân lông được thu nhỏ lại.

Chị em có thể sử dụng hoa Atiso đỏ phơi khô

3. Tẩy tế bào chết bằng hoa Atiso đỏ

Chị em có thẻ dùng vụn hoa Atiso đỏ kết hợp với mật ong và vài muỗng bã cà phê để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên cho da. Làm ướt da mặt sau đó massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên da. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần làn da sẽ trắng sáng, mịn màng, đồng thời giảm bọng mắt hiệu quả nhờ tăng cường lưu thông máu.

Để tẩy da chết toàn thân, chị em có thể áp dụng hỗn hợp gồm muối biển, dầu dừa/dầu oliu, Atiso đỏ khô và hoa hồng khô.

4. Mặt nạ trắng da với Atiso đỏ

Bạn sử dụng nước ép hoa Atiso đỏ trộn cùng lượng mặt nạ đất sét vừa đủ, thoa lên da. Chờ đến khi mặt nạ khô thì rửa lại mặt nạ bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện làn da bạn sẽ sạch sẽ, trắng sáng và mịn màng.

Nguồn: Ẩm Thực Việt

