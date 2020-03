Hoa cúc và 6 công thức dưỡng trắng da chị em nào cũng nên “gối đầu giường”

Theo nghiên cứu, thành phần của hoa cúc có nhiều vitamin, dưỡng chất có lợi cho làn da: flavonoid; vitamin (A, E); adenin; cholin; stachydrin; sắc tố của hoa là chrysantemin…

Theo đó, vitamin E (còn được gọi là tocopherol) giúp bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của môi trường. Ngoài ra, Vitamin E còn là nguyên liệu có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời, có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, chữa lành vết thương . Đặc biệt, vitamin E còn là chất nền, hỗ trợ da hấp thu dễ dàng các hợp chất khác.

Trà hoa cúc giữ dáng, đẹp da

Hàm lượng vitamin A có trong hoa cúc kích thích sự phát triển của các biểu mô như mô sừng, ruột… Nó cũng làm chậm quá trình lão hóa nhờ chống lại sự phát triển của các gốc tự do. Đặc biệt nhất, sắc tố flavonoid có tác dụng đảm bảo tính đàn hồi và giữ nước cho da. Từ đó giúp làn da luôn tươi tắn, trắng sáng, ngăn ngừa hình thành các sắc tố da.

Bạn có thể sử dụng nguồn dưỡng chất dồi dào có trong hoa cúc theo nhiều cách khác nhau, giúp tận dụng tối đa khả năng làm đẹp da của loài hoa này. Đối với khả năng làm trắng da, hoa cúc được sử dụng trong một số công thức dưới đây:

1. Mặt nạ hoa cúc và mật ong





Mặt nạ trắng da từ hoa cúc và mật ong

Nguyên liệu gồm có 5-6 bông hoa cúc nghiền nhuyễn; ½ chén nước cất; 2 muỗng cà phê mật ong và vài giọt nước cốt chanh. Trước tiên, bạn đun sôi một ít nước cất, sau đó bỏ thêm vào hoa cúc nghiền nhuyễn rồi đun tiếp. Đun tiếp 5 phút cho tinh chất có trong hoa cúc được thôi ra hết thì thêm vào mật ong và nước cốt chanh. Bạn có thể bảo quản hỗn hợp làm trắng da từ hoa cúc trong tủ lạnh 3-4 ngày rồi dùng dần. Thoa hỗn hợp sau khi da mặt được làm sạch, đợi khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước. Bạn có thể sử dụng hàng ngày.

2. Hỗn hợp làm trắng da từ hoa cúc và dầu dừa

Nguyên liệu gồm có ½ chén đường; 1/3 chén dầu dừa (hoặc dầu hạnh nhân); 3-4 giọt tinh dầu hoa cúc và ½ chén hoa cúc khô. Rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều các nguyên liệu với nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Chà hỗn hợp nhẹ nhàng lên da sau khi được làm ướt. Massage trong vòng 10 phút sau đó tắm lại với nước sạch. Bạn chỉ nên áp dụng công thức làm trắng da này 1 lần/tuần. Nó sẽ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh, chống lại lão hóa, làm trắng da nhanh chóng và bền vững nhất.

3. Làm trắng da bằng hoa cúc và lá hương thảo

Nguyên liệu gồm có 100g hoa cúc, 1 nhúm lá hương thảo tươi hoặc khô đều được và 200ml nước lọc. Bạn bỏ hoa cúc cùng một nhúm lá hương thảo vào nồi đun sôi và để nguội. Dùng dung dịch này rửa nhẹ lên vùng trán, mặt và cổ.

Nước rửa mặt làm trắng da từ hoa cúc và lá hương thảo

Công thức này có tác dụng làm sạch da hiệu quả rất tốt, đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm hay bị ngứa, nổi mẩn và Dị ứng . Hỗn hợp phù hợp với mọi sắc tố da và không gây kích ứng da.

4. Làm trắng da bằng hoa cúc, lòng trắng trứng và cà rốt

Bạn cho khoảng 2 thìa hoa cúc khô vào bát ngâm với nước sôi trong 20 phút. Gọt vỏ 1 củ cà rốt, rửa sạch xay nhuyễn. Lòng trắng trứng đánh bông đến khi có bọt. Lọc bỏ bã, lấy nước ngâm hoa cúc trộn đều cùng các nguyên liệu còn lại tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Rửa mặt bằng nước sạch, thoa đều hỗn hợp lên da và nằm thư giãn khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa mặt lại với nước một lần nữa.

Công thức đặc biệt phù hợp với làn da dầu, giúp kiểm soát lượng dầu trên da mặt, loại bỏ bã nhờn, se khít lỗ chân lông và dưỡng trắng da hiệu quả.

