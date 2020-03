Dùng hoa oải hương theo cách này, chẳng mấy mà da trắng như trứng gà bóc

Hoa oải hương (Lavender) được sử dụng trong rất nhiều loại mỹ phẩm bởi mùi hương cũng như công dụng tuyệt vời. Tinh dầu hoa oải hương có công dụng chống viêm và có đặc tính sát trùng, từ đó ngăn ngừa Mụn trứng cá , giảm sưng đỏ. Tinh dầu hoa oải hương còn giúp lưu thông máu, giúp các tế bào nhận được oxy và chất dinh dưỡng giúp da mịn màng và trắng sáng mỗi ngày.

Sử dụng tinh dầu hoa oải hương để làm dịu da

1. Làm mặt nạ bột yến mạch và hoa oải hương

Hỗn hợp gồm có 1/3 cốc sữa bột, 1/4 cốc bột ngô, 1 chén bột yến mạch và 1/3 chén hoa oải hương khô. Sau đó trộn thêm 1/4 muỗng cà phê mật ong và hai giọt tinh dầu oải hương. Thêm nước khi cần thiết để tạo thành một hỗn hợp đặc sệt. Thoa hỗn hợp lên mặt. Hãy chắc chắn để làm việc nó vào lỗ chân lông của bạn.

Tinh dầu Lavender kết hợp với bột yến mạch làm mặt nạ hồi sinh, làm trắng da

Để hỗn hợp trên da trong một phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

2. Sử dụng dầu oải hương trong bồn tắm

Nếu da bạn có tình trạng khô và ngứa, hãy thử tắm với 2 muỗng canh hoa oải hương khô và 2 muỗng canh bột yến mạch. Cho nước ấm đầy bồn tắm sau đó cho hỗn hợp vào. Ngâm mình trong bồn tắm bao lâu tùy thích.

3. Kết hợp hoa oải hương với mật ong làm mặt nạ

Mặt nạ từ hoa oải hương và mật ong thô giúp cho làn da của bạn trắng sáng và tươi tắn. Trộn 1 muỗng canh mật ong thô với 3 giọt tinh dầu oải hương. Khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch da mặt và thoa hỗn hợp hoa oải hương và mật ong lên khi da còn ẩm. Để hỗn hợp trong 15 phút sau đó rửa sạch.

4. Làm kem dưỡng ẩm toàn thân với hoa oải hương

Kết hợp với dầu dừa giúp dưỡng ẩm, nuôi dưỡng làn da căng mọng

Kết hợp hoa oải hương với bơ hạt mỡ, dầu dừa, sáp ong và vitamin E tạo ra một loại kem dưỡng ẩm, nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Đặc biệt thích hợp với làn da khô. Bạn trộn 2 muỗng canh bơ hạt mỡ, 1 muỗng canh dầu dừa và 1 muỗng cà phê sáp ong trong lọ thủy tinh. Đặt lọ vào một nồi nước sôi và giữ ở đó cho đến khi các thành phần tan chảy. Cho thêm nửa muỗng cà phê dầu vitamin E và 5-10 giọt tinh dầu oải hương. Để hỗn hợp nguội qua đêm. Sau đó bạn có thể sử dụng nó trên da khô, nứt nẻ.





Điều trị vết thương, phục hồi da

5. Pha loãng tinh dầu hoa oải hương trước khi thoa lên da

Bạn không nên thoa tinh dầu oải hương trực tiếp lên da. Bởi nó có thể gây ngứa, rát hoặc phát ban. Bạn cần pha loãng tinh dầu oải hương trong một loại dầu nền (dầu oliu, dầu dừa…) trước khi thoa nó lên da.

Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng dầu hoa oải hương mà không pha loãng nó. Điều này sẽ gây ra một phản ứng tiêu cực trên da.

6. Điều trị Mụn trứng cá bằng dầu hoa oải hương

Dùng tinh dầu oải hương pha loãng để chấm lên nốt mụn





Dầu oải hương có đặc tính sát trùng và kháng khuẩn. Bạn có thể kết hợp nó với chiết xuất cây phỉ để điều trị mụn trứng cá.

7. Thoa dầu oải hương lên vết thương

Do đặc tính kháng khuẩn, dầu hoa oải hương có tác dụng tuyệt vời đối với các vết thương. Thoa một chút dầu oải hương pha loãng lên vùng da bị kích ứng. Điều này có thể giúp vết thương nhanh lành hơn. Nó có thể giúp phục hồi da, ngăn ngừa sẹo, từ đó làn da sẽ trắng sáng và mịn màng.

Để chắc chắn bạn không dị ứng với tinh dầu hoa oải hương, gãy thoa dầu tinh dầu pha loãng trên vùng da nhỏ trên cánh tay 24 tiếng trước khi sử dụng để điều trị các vấn đề về da. Nếu bạn nhận thấy ngứa, đỏ hoặc các vấn đề khác, bạn có thể bị Dị ứng hoặc nhạy cảm với dầu hoa oải hương.

