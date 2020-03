Bí quyết chọn kem dưỡng ẩm giúp da trắng sáng, mịn màng

Kem dưỡng ẩm có vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm và làm chậm quá trình lão hóa da. Bí quyết để lựa chọn được loại kem dưỡng ẩm phù hợp, bạn cần lựa chọn loại kem phù hợp với từng loại da.

1. Chọn kem dưỡng ẩm cho da khô

Làn da khô thường thiếu độ ẩm và lượng dầu tự nhiên. Do tuyến bã nhờn hoạt động kém, da khô thiếu khả năng giữ ẩm tự nhiên nên dễ bị nứt nẻ và bong tróc. Nhất là khi thay đổi thời tiết và khí hậu. Mặc dù làn da khô ít gặp các vấn đề về mụn, nhưng rất khó để trang điểm và sớm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa da.

Nên chọn kem dưỡng ẩm dạng kem cho làn da khô

Đối với làn da khô, chị em nên lựa chọn kem dưỡng ẩm dạng kem, có tác dụng dưỡng ẩm sâu và khóa ẩm tốt, chứa các thành phần như Hyaluronic Acid, Ceramides, Glycerin…

2. Kem dưỡng ẩm cho da dầu

Da dầu là loại da có tuyến bã nhờn hoạt động tích cực, thường có lỗ chân lông to. Do đó loại da này cũng thường gặp nhiều vấn đề về mụn. Nhiều người thường cho rằng, da dầu là da ngậm nước, không cần dưỡng ẩm thêm. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm. Khi da thiếu độ ẩm, da thường tiết ra nhiều dầu thừa, lượng dầu dư thừa trên da ngày càng tăng khiến da bị tắc nghẽn lỗ chân lông và dễ hình thành mụn.

Với chị em có làn da dầu nên lựa chọn kem dưỡng ẩm dạng gel – dạng dưỡng ẩm có kết cấu dạng lỏng, dễ thẩm thấu vào da, không bết dính. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chứa thành phần như Hyaluronic Acid, Glycolic Acid, Niacinamide, Retinol…

3. Kem dưỡng ẩm cho da hỗn hợp

Da hỗn hợp là tình trạng da kết hợp nhiều loại da trên da mặt. Trong trường hợp da khô hỗn hợp, sẽ có nhiều da khô hơn là hỗn hợp dầu tự nhiên. Bởi vậy, bạn cần quan sát làn da để có kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Da hỗn hợp nên sử dụng kem dưỡng ẩm dạng sữa hoặc dạng gel

Với da hỗn hợp, chị em nên lựa chọn kem dưỡng ẩm đa năng, cân bằng độ ẩm và hàm lượng dầu trên da. Tốt nhất, chị em nên sử dụng kem dưỡng ẩm dạng sữa hoặc gel – loại kem vừa có tác dụng giữ ẩm hiệu quả mà không bết dính cho vùng da dầu.

4. Chọn dưỡng ẩm cho da nhạy cảm

Da nhạy cảm rất dễ nhận, vì nó thưởng mỏng, khô, dễ bị kích ứng bởi các yếu tố bên ngoài hoặc mỹ phẩm.

Chị em nên lựa chọn loại kem dưỡng ẩm phục hồi vừa giữ ẩm, vừa giúp làm khỏe da. Đặc biệt, chị em nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chiết xuất tự nhiên, không hương liệu để ngăn ngừa khả năng da bị kích ứng. Đặc biệt, với làn da nhạy cảm, bạn nên thử trước tại vùng da khổ tay trước 2 giờ, nếu không có dấu hiệu kích ứng da mới dùng trên da mặt.

5. Kem dưỡng ẩm cho da mụn

Kem dưỡng ẩm thường không nên dùng cho da mụn

Lời khuyên cho chị em có làn da mụn là không nên sử dụng kem dưỡng ẩm dạng kem. Bởi kết cấu dày sẽ làm bít tắc lỗ chân lông và làm cho tình trạng mụn tồi tệ hơn. Chị em cũng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có chiết xuất tự nhiên để giảm thiểu kích ứng cho da.

6. Kem dưỡng ẩm cho da thường

Làn da thường được coi là làn da dễ chịu, da khỏe nhất bởi đạt được sự cân bằng giữa độ ẩm và dầu. Với làn da này, bạn có nhiều sự lựa chọn kem dưỡng ẩm hơn. Để chắc chắn, bạn cũng thử trước tại vùng da cổ tay đảm bảo không kích ứng mới dùng cho da mặt.

* Lưu ý khi sử dụng kem dưỡng ẩm:

Khi thoa kem dưỡng ẩm, tay luôn phải được làm sạch trước đó, nếu không da dễ bị nhiễm khuẩn và dẫn đến các vấn đề về da khác. Nên thoa kem dưỡng sau khi dùng toner, đây là thời điểm da dễ hấp thụ nhất sau khi được làm sạch, lỗ chân lông thông thoáng.

Với khuôn mặt, bạn chỉ cần sử dụng kem dưỡng ẩm với một lượng bằng hạt đậu, trải một lớp mỏng trên toàn bộ khuôn mặt. Nếu sử dụng quá nhiều, kem sẽ làm bí da, gây viêm… Đặc biệt, khi sử dụng mỹ phẩm, bạn nên lưu ý hạn sử dụng. Tránh gây hại cho da.

Các động tác Yoga mặt chống lão hóa cho da. Nguồn: ĐẸP 365

Như Quỳnh (t/h)