Muốn trắng hồng như da em bé còn chần chờ gì mà không áp dụng mẹo làm đẹp với lá tía tô

Nếu đã nhàm chán với những loại mỹ phẩm làm đẹp dưỡng trắng da thường dùng nhưng không đem lại hiệu quả, lá tía tô có thể là gợi ý không tồi cho bạn đâu đấy nhé!



Là loại thực phẩm dân dã, gần gũi với Là loại thực phẩm dân dã, gần gũi với đời sống con người, không chỉ là nguyên liệu để tăng thêm hương vị món ăn, bài thuốc tốt cho Sức Khỏe , lá tía tô còn mang đến cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng.



Cùng tham khảo cách làm trắng da với lá tía tô dưới bài viết này nhé!

Công thức làm trắng da với tía tô, nước lọc, chanh tươi

Nguyên liệu cần có

200 gr lá tía tô



Nước lọc



Chanh tươi



Cách thực hiện:





Đem rửa lá tía tô thật sạch rồi cho vào nồi nước đun sối với nước lọc. Để hỗn hợp sôi khoảng 2-3 phút thì cho vào vài lát chanh tươi, đun thêm 1 phsut nữa, sau đó tắt bếp, đợi đến khi nguội, đem ra sử dụng.

Công thức dưỡng trắng da này nên áp dụng 3 tuần/lần để phát huy tác dụng

Khi đi tắm, bạn lấy phần lá tía tô vừa đun, chà nhẹ nhàng lên làn da của bạn. Động tác này giúp bạn lấy đi tế bào da chết, bụi bẩn, cặn bã đã tích tụ lâu ngày bên trong lỗ chân lông.



Tiếp đó, dùng nước lá tía tô vừa đun và chanh thoa một lượt khắp người, giữ khoảng 15 phút thì tắm lại với nước sạch.



Với công thức trên, bạn có thể áp dụng 3 lần trong một tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.





Công thức làm trắng da với lá tía tô, mật ong, nước cốt chanh

Đầu tiên, bạn chuẩn bị:





Một nắm lá tía tô



1-2 muỗng canh mật ong



Vài giọt nước cốt chanh tươi





Thực hiện:





Rửa sạch lá tía tô rồi cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cũng với nước cốt chanh và mật ong. Xay đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn, mịn thì cho ra bát và đem ra sử dụng.



Bước tiếp theo, bạn rửa sạch da mặt, lau khô và đắp hỗn hợp lía tía tô ở trên. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút thì rửa lại với nước mát. Bước tiếp theo, bạn rửa sạch da mặt, lau khô và đắp hỗn hợp lía tía tô ở trên. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút thì rửa lại với nước mát.





Công thức làm trắng da với tía tô, sả, muối trắng, chanh

Nguyên liệu:

1 nắm lá tía tô



2 củ sả



Vỏ chanh



Muối trắng



Thực hiện:





Bước 1:



Bạn rửa sạch những thứ trên, lá tía tô nhặt bỏ lá úa, gốc rễ. Sả đem đập dập, chanh gọt lấy vỏ. Sau đó, cho vào nồi, thêm nước xâm xấp vào cho vào đó một ít muối.



Bước 2:



Thực hiện đun đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa, để thêm 5 phút nữa cho tinh chất tiết ra hết rồi tắt bếp. Thực hiện đun đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa, để thêm 5 phút nữa cho tinh chất tiết ra hết rồi tắt bếp.

Bước 3:

Trước tiên, bạn rửa sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bụi bẩn, bã nhờn , cặn phấn trang điểm tích tụ cả ngày. Chanh vắt vào nước, pha loãng, dùng để rửa, như vậy sẽ giúp da tiêu diệt được vi khuẩn gây mụn, se khít lỗ chân lông và làm da sáng hơn. Cách làm này chỉ nên áp dụng vào buổi tối.

Bước 4:





Sau đó bạn đưa sát mặt lại gần nồi nước xông, giữ khoảng cách vừa đủ sao cho hơi nóng bốc lên tác động tối đa mà không bị bỏng rát, trùm kín chăn, thực hiện đến khi nước nguội hoàn toàn.

Sau khi hoàn thành, bạn rửa mặt lại với nước lạnh. Nếu bạn bị mụn đầu đen, đây là lúc thích hợp để bạn loại bỏ chúng. Cuối cùng, dùng nước hoa hồng và bôi kem như bình thường.

Áp dụng cách làm trắng da này 2 – 3 lần 1 tuần.

Hy vọng những gợi ý làm trắng da bằng lá tia tô này sẽ đem lại nhiều sự thay đổi tích cực cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Bật mí cách làm trắng da bằng lá tía tô