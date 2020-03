Cách làm trắng da bằng laser hiệu quả đến đâu?

Hầu hết những ai tìm đến các phương pháp làm trắng da đều mong muốn nó có tác dụng nhanh chóng nhưng cũng cần hiệu quả lâu dài và an toàn. Liệu hiện nay có phương pháp làm đẹp nào đáp ứng đủ điều kiện này?

Làm trắng da là một quá trình nhằm mục đích làm giảm hàm lượng melanin trong da. Vì melanin là chất quyết định đến màu sắc của da và việc giảm hormone này có thể giúp làn da trắng sáng hơn. Trong quá trình này, mỹ phẩm, vitamin, bài thuốc, giải pháp trị liệu hoặc phương pháp điều trị vật lý được sử dụng để làm hạn chế việc sản xuất enzyme tyrosinase – chất chịu trách nhiệm sản xuất melanin trong da.

Làm trắng da bằng laser như thế nào?

Thực tế, nếu bạn chọn các sản phẩm làm trắng da hoặc tiêm làm trắng da, thì kết quả sẽ không lâu dài. Bởi, bạn sẽ phải thực hiện các mũi tiêm làm trắng da đều đặn để giữ nguyên hiệu quả. Hoặc, nếu chọn lựa các sản phẩm làm trắng da, hầu hết các sản phẩm này có các thành phần như axit azelaic, retinol, hydroquinone, axit glycolic… có đặc tính tẩy trắng da.

Làm trắng da bằng laser cần thực hiện bởi bác sĩ da liễu (chuyên gia thẩm mỹ) có kinh nghiệm

Tác dụng của nó có thể đến ngay lập tức, nhưng một số sản phẩm có tính tẩy trắng gây hại cho làn da về lâu dài. Nếu có biến chứng trong quá trình làm trắng da, thường hậu quả để lại sẽ rất nặng nề, khó khắc phục và phục hồi làn da vô cùng gian nan. Ngoài ra, phương pháp làm trắng bằng cách lột da bằng hóa chất, nó là một lựa chọn có vẻ an toàn hơn nhiều để làm trắng da. Nhưng phương pháp này, hiệu quả của nó cũng không phải lâu dài và bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để duy trì hiệu quả được trọn vẹn.

Tuy nhiên, bạn đừng quá tuyệt vọng. Có một giải pháp khác có thể mang lại cho bạn làn da trắng sáng trong nhiều năm. Đó là làm trắng da bằng laser. Phương pháp này được coi là một giải pháp lâu dài, mặc dù chi phí có cao hơn các phương pháp khác. Đổi lại, việc làm trắng da thông qua các phương pháp điều trị bằng laser thường được coi là vĩnh viễn.

Làm sáng da bằng laser (hoặc làm trắng da) được coi là một điều trị y tế, trong đó các chùm ánh sáng xung ngắn tập trung được chiếu vào các vùng da mục tiêu để loại bỏ khuyết điểm không mong muốn (như da không đều màu và bị tổn thương). Quá trình này kích thích sự phát triển của các tế bào da tươi, kết quả làm cho tông màu da sáng hơn.

Quá trình làm trắng da bằng laser thường mất khoảng 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Phương pháp điều trị da bằng laser này được sử dụng rộng rãi để điều trị các tình trạng da như nếp nhăn, sẹo mụn và các vấn đề tăng sắc tố như da không đều màu (do sản xuất quá nhiều melanin), nám, sạm da, đốm gan và các vấn đề về tuổi tác.

Cần ngưng hút thuốc lá 2 tuần trước khi thực hiện laser

Trong điều trị laser làm trắng da có 3 phương pháp được thực hiện phổ biến nhất. Đầu tiên là tái tạo bề mặt bằng laser ablative (loạt laser mới cung cấp năng lượng ánh sáng xung ngắn cho da), được coi là phương pháp hiệu quả nhất.

Trong phương pháp này, hầu hết các lớp trên cùng của da và một phần của các lớp bên dưới được loại bỏ bằng cách làm bay hơi các mô bị ảnh hưởng. Trong Ablative Laser tái tạo bề mặt còn có Laser carbon dioxide (CO2) và Laser Erbium: YAG (Er: YAG). Loại làm trắng da bằng laser tiếp theo là quy trình tái tạo bề mặt da bằng laser không cắt bỏ. Ở đây, các tia laser không mài mòn xâm nhập qua da mà không làm hỏng bề mặt trên cùng của da.

Các tia laser làm cong các mô da bị ảnh hưởng, trong khi lớp ngoài cùng được giữ nguyên, giúp phục hồi và chữa lành nhanh hơn. Loại thứ ba là tái tạo bề mặt da. Quy trình này sử dụng kết hợp các kỹ thuật không cắt bỏ và cắt bỏ dẫn đến kết quả hiệu quả hơn.

Hiệu quả làm trắng da bằng laser đến đâu?

Trong phương pháp điều trị này, các chùm năng lượng siêu nhỏ được hướng vào các khu vực da có mô bị ảnh hưởng, từ lớp trên cùng đến lớp biểu bì (lớp dưới da) bên dưới. Do đó giảm thiểu rủi ro và giúp thời gian phục hồi nhanh hơn.

Ánh sáng xung mạnh hoặc laser IPL là một loại laser khác được sử dụng trong tái tạo bề mặt da. Điểm khác biệt so với các dạng laser truyền thống khác là nó sử dụng nhiều bước sóng ánh sáng, do đó nó có thể được sử dụng trên các loại da khác nhau để điều trị các lớp da khác nhau.

Sau laser, làn da cần 2-3 tuần để phục hồi hoàn toàn

Các lợi ích của phương pháp làm trắng da bằng laser phải kể đến như hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rộng rãi trên nhiều loại da (khắc phục được đồng thời nhiều khuyết điểm trên da) và đặc biệt người thực hiện sẽ được dõi sát sao của các chuyên gia hay bác sĩ da liễu nếu lựa chọn thực hiện tại cơ sở uy tín…

Mặt khác, các phương pháp điều trị bằng laser hoạt động bằng cách phá vỡ cấu trúc tế bào dưới bề mặt da. Điều này có nghĩa là có khả năng quy trình này có thể làm hỏng các tế bào sản xuất melanin. Tổn thương các tế bào sản xuất melanin có thể làm tăng sản xuất melanin làm sạm da (tăng sắc tố) hoặc giảm sản xuất melanin làm sáng da (giảm sắc tố) trong một số trường hợp hiếm.

Bởi vậy, câu trả lời cho câu hỏi phương pháp nào làm trắng da lâu dài nhất đó là phương pháp điều trị làm trắng da bằng laser. Thêm vào đó, nếu bạn phải muốn kéo dài hiệu quả của việc làm trắng da, thì bạn nên tuân theo lối sống lành mạnh, sử dụng kem chống nắng thường xuyên, duy trì thói quen chăm sóc da cơ bản, ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước.

Ngoài ra, bạn không nên tự áp dụng quá nhiều mỹ phẩm , phương pháp trị liệu… lên làn da mà không tham khảo ý kiến. Do đó, tốt hơn hết bạn nên gặp bác sĩ da liễu – người sẽ cho bạn biết nhiều hơn về màu da mong muốn và nguy cơ nào tiềm ẩn trong quá trình thực hiện.

