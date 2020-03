Chị em chỉ cần bổ sung măng tây theo cách này sẽ không cần mất tiền đến spa làm trắng

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, thành phần của măng tây có 93% là nước cùng hàm lượng vitamin dồi dào, đặc biệt là vitamin B6, kẽm, magie và canx. Tuy nhiên, hàm lượng natri có trong măng tây thấp nên nó sẽ là lựa chọn tuyệt vời để sử dụng thường xuyên. Ngoài lợi ích Sức Khỏe , nó còn có nhiều công dụng đối với làn da, đặc biệt là làm trắng da hiệu quả.

8 lợi ích làm đẹp của măng tây

1. Măng tây giúp làm trắng da

Theo nghiên cứu, măng tây có chứa glutathione – một chất hóa học có đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi độc tố gây hại. Đặc biệt, glutathione giúp cho da trắng hơn vì nó bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do – nhân tố quyết định sắc tố và các khuyết điểm của làn da.

2. Tăng cường sản xuất collagen

Măng tây có chứa hàm lượng vitamin (A, C) dồi dào, nhờ đó nó có công dụng tăng cường sản xuất các sợi collagen giúp giữ cho làn da mịn màng và săn chắc. Đặc biệt, glutathione có trong măng tây cũng giúp ngăn chặn hoạt động của một số enzyme phá vỡ collagen một cách tự nhiên.

Măng tây chứa nhiều glutathione có tác dụng làm trắng da

3. Ngăn chặn glycation

Có thể bạn chưa biết, glycation là yếu tố gây hại cho làn da vì nó gây ra sự phân hủy collagen và elastin, cũng như làm tình trạng da Mụn trứng cá và hồng ban thêm phức tạp. Và nguồn vitamin nhóm B dồi dào có trong măng tây như B1, B2, B3, B6 phối hợp với nhau để chuyển hóa glucose để điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa viêm và tăng sinh glycation.

4. Giảm mụn trứng cá

Hàm lượng nước dồi dào có trong măng tây giúp giữ nước cho da, từ đó kiểm soát được hoạt động của tuyến bã nhờn trên da mặt. Khi tuyến bã nhờn được kiểm soát, lỗ chân lông được thông thoáng hơn, mụn nhọt sẽ ít có điều kiện để hình thành. Đồng thời, măng tây là một nguồn chất xơ tốt để hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ít gây ra các bệnh lý về da.

Măng tây giàu chất xơ có lợi cho chế độ ăn kiêng

5. Giảm cân

Măng tây có chứa khoảng 11% chất xơ nhưng có lượng calo thấp. Hàm lượng chất xơ này giúp no nhanh và no lâu, giảm lượng thức ăn tiêu thụ do đó làm giảm trọng lượng cơ thể.

6. Cân bằng nội tiết

Hàm lượng vitamin dồi dào cũng chất chóng oxy hóa, canxi trong măng tây giúp tăng sức khỏe cho chân tóc, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc.

Hàm lượng vitamin K trong măng tây cũng hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nó giúp giải độc cơ thể và loại bỏ nước dư thừa. Bằng việc tiêu thụ măng tây thường xuyên, bạn có thể giải quyết được tình trạng bọng mắt hoặc trên cơ thể do hàm lượng nước tích tụ quá nhiều.

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Cách làm trắng da bằng măng tây

Để thay thế làn da nhờn, lỗ chân lông to bằng làn da trắng sáng mịn màng, căng mọng, bạn có thể sử dụng măng tây theo nhiều công thức khác nhau. Trước tiên, bạn lấy 50g măng tây, 1 cây cần tây, 1 miếng đậu phụ, 50g ngó sen, 50g bí đao. Các nguyên liệu trên sau khi sơ chế, làm sạch, để ráo nước, bạn đem xay nhuyễn rồi trộn đều với đậu phụ thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi rửa sạch bằng nước ấm. Bạn nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút kết hợp massage giúp tinh chất thấm sâu vào lỗ chân lông. Kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần, kéo dài khoảng 3-5 tuần tone da sẽ cải thiện rõ rệt.

Sinh tố măng tây thanh lọc cơ thể, làm da trắng mịn màng

Cách khác, bạn chỉ cần sử dụng 2 quả cà chua và 150g măng tây. Cà chua và măng tây sau khi gọt vỏ, rửa sạch, ép lấy nước. Bạn có thể cho thêm một ít mật ong để cho dễ uống. Hoặc, bạn xay nhuyễn hai nguyên liệu trên sau đó trộn cùng lòng trắng trứng gà để làm mặt nạ. Mặt nạ với măng tây không chỉ giúp làm trắng da, còn làm se khít lỗ chân lông và giảm nếp nhăn.

Ngoài ra, bạn có thể thêm măng tây vào chế độ ăn uống hàng ngày vừa tăng lợi ích cho sức khỏe, lượng dưỡng chất được cơ thể hấp thụ sẽ giúp da săn chắc, mịn màng và trắng dáng. Để có hiệu quả nhanh hơn, bạn nên có chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Đặc biệt hạn chế tiêu thụ đồ ăn cay, nóng, chất kích thích, đi ngủ sớm và tích cực tập luyện.

Bí quyết lựa chọn và bảo quản măng tây Bạn nên lựa chọn những ngọn măng tây có màu xanh lá cây, tránh ngọn có màu vàng trông khuông tươi. Ngoài ra, những ngọn măng tây có đầu nhọn và cứng cáp; không nhăn nheo là dấu hiệu cho thấy nguồn dinh dưỡng vẫn còn dồi dào. Bạn có thể tùy ý cắt ngọn măng tây thành khúc ngắn hoặc để nguyên. Có nhiều cách để nấu như xào, nướng hoặc hấp. Bạn nên nấu măng tây sớm nhất vì bảo quan trong tủ lạnh vài ngày sẽ làm nó hao hụt đi lượng nước tự nhiên. Nhưng nếu bạn phải bảo quản lâu dài, hãy bọc măng tây trong một miếng vải ẩm sẽ khiến nó tươi lâu hơn.





Your browser does not support HTML5 video.

Cách chế biến món măng tây xào nấm đông cô (nấm hương). Nguồn: Diệu Pháp Âm

Như Quỳnh (t/h)