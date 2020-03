Cách làm mặt nạ thải độc, dưỡng trắng cho làn da nhạy cảm

Da nhạy cảm nói riêng, các loại da khác nói chung cùng nên được sử dụng mặt nạ thải độc thường xuyên. Điều này giúp làm sạch sâu, lấy đi độc tố do yếu tố môi trường, bụi bẩn tích tụ sâu dưới da. Từ đó giúp da trắng sáng, rạng rỡ và mịn màng.

Da nhạy cảm là da gì?

Da nhạy cảm loại da được sắp xếp vào dạng khó chăm sóc nhất. Da nhạy cảm là khi lớp màn lipit (hay còn gọi là lớp màng bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường) bị suy yếu và làm việc kém hiệu quả. Chỉ cần tác động nhẹ từ môi trường, các sản phẩm dễ khiến da bị kích ứng hơn hẳn so với các loại da khác.

Làn da nhạy cảm thường ít có khả năng tự bảo vệ, chữa lành thương tổn trên da. Da nhạy cảm với lớp màng bảo vệ yếu ớt, không thể chống lại các tác nhân tiêu cực như ánh nắng, vi khuẩn, bụi bẩn… cùng hàng loạt các yếu tố khác.

Da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng, mẩn đỏ

Da nhạy cảm dễ bị nổi mụn, viêm nhiễm khi tiếp xúc với các sản phẩm đặc trị. Ngoài ra, khi tiếp xúc với các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ… da dễ bị nóng rát, kích ứng đỏ. Khi dùng mỹ phẩm có chứa thành phần hóa học, da hay bị kích ứng, ngứa sinh ra mụn viêm. Da nhạy cảm có thể ở trạng thái khô hoặc dầu, dễ bị tác động khi có sự thay đổi theo mùa.

Nhiều người suy nghĩ, làn da nhạy cảm nên tuyệt đối không nên sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào để tránh kích ứng. Điều này là quan niệm sai lầm. Cần có phương pháp làm sạch sâu thường xuyên, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu lưu thông, để tái cấu trúc, chữa lành vết thương tổn trê da mặt. Tuy nhiên, vì là da nhạy cảm nên khi áp dụng thải độc, chị em nên ưu tiên sử dụng nguyên liệu thiên nhiên tránh gây kích ứng cho làn da.

Công thức mặt nạ thải độc cho da nhạy cảm

1. Mặt nạ từ nha đam (lô hội)

Trong nha đam có chứa nhiều loại vitamin với hàm lượng dồi dào như vitamin A, Vitamin C Vitamin E và một phần vitamin nhóm B. Bên cạnh đó còn giàu ligin, khoáng chất – giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da, thu hút sự tập trung chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng tế bào biểu bì. Từ đó làm mịn màng, loại bỏ độc tố, chống lại các dấu hiệu lão hóa, giúp da trắng sáng. Nha đam còn chứa hợp chất axit salicyli giúp chống viêm và kháng khuẩn dịu nhẹ cho da.

Nha đam làm dịu và trắng da nhanh chóng

Bạn chuẩn bị một nhánh nha đam , gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài ngoài, rửa qua với nước sạch để loại bỏ lớp nhựa. Bạn cắt thịt nha đam thành các lát mỏng và đắp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước. Lưu ý, lớp nhựa xanh dễ khiến da mặt bị kích ứng, ngứa và mẩn đỏ. Nên bạn cần làm sạch kỹ càng.

2. Trà xanh

Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào và có cả khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Từ đó, nó giúp loại bỏ độc tố trên da nhạy cảm, không gây ra tác dụng phụ. Bạn cần sử dụng trà xanh nguyên chất, không pha tạp.

Trà xanh có tính kháng khuẩn tự nhiên, thải độc da hiệu quả

Bạn có thể kết hợp bột trà xanh cùng với nước sạch hoặc dầu oliu hoặc sữa chua không đường. Thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút, thư giãn trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch lại với nước.

3. Mặt nạ mật ong và chuối

Chuối không những cải thiện hàm lượng collagen trên da mà còn chứa chất chống oxy hóa, nhiều loại khoáng chất rất hữu ích để cải thiện tình trạng trên da. Trong khi đó, mật ong có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, kiểm soát tốt các gốc tự do xấu. Khi kết hợp hai thành phần này sẽ giúp thải độc cho da nhạy cảm, an toàn và hiệu quả.

Bạn cần 1 quả chuối chín kết hợp với 1-2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Đắp hỗn hợp lên da khoảng 15-20 phút sau đó rửa mặt lại với nước sạch.

Cách giúp làn da dầu hết bóng nhờn. Nguồn: 30Shine Trendy!

Như Quỳnh (t/h)