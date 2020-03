7 cách kết hợp thực phẩm dưới đây giúp chị em làm trắng da nhanh chóng

Có thể bạn chưa biết, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng phần lớn đến làn da. Khi cơ thể thiếu chất béo, làn da sẽ trở nên nhăn nheo; khi cơ thể hấp thụ quá nhiều đường, calo… làn da sẽ bị đổ dầu, mọc mụn; khi cơ thể thiếu nước, làn da sẽ khô ráp và xỉn màu… Bởi vậy, những sự kết hợp thực phẩm dưới đây vừa giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, vừa giúp làm đẹp , làm trắng da hiệu quả.

1. Bí đỏ và đậu xanh

Tính hàn của đậu xanh giúp thanh lọc, giải nhiệt cho cơ thể, nhất là vào mùa hè nóng nực. Trong khi đó, bí đỏ cung cấp nhiều vitamin, có tác dụng bổ não, lưu thông khí huyết. Món canh bí đỏ đậu xanh sẽ giúp cơ thể thư giãn, tự khắc làn da sẽ tươi tắn và mịn màng theo.

Canh bí đỏ đậu xanh thanh lọc cơ thể, làm đẹp da

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt cắt thành từng khoanh nhỏ hình vuông. Bạn cho đỗ xanh vào ninh khoảng 5-10 phút cho mềm sau cho bỏ bí vào đun cùng. Đun đến khi hai nguyên liệu mềm hẳn thì nêm nếm gia vị cho vừa và thưởng thức.

2. Mướp đắng và trứng

Mướp đắng (khổ qua) là loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe . Theo Đông y, thành phần tự nhiên bên trong mướp đắng giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Đặc biệt, protein, lipit, carbon hydrat, canxi, kali, sắt… có trong khổ qua nếu ăn thường xuyên sẽ giúp da mềm mịn, hạn chế hình thành mụn, ngăn ngừa lão hóa và làm trắng da hiệu quả.

Mướp đắng rửa sạch bổ dọc, nạo ruột, thái từng lát mỏng. Bạ có thể ngâm mướp đắng qua nước lạnh tầm 3 phút sau khi thái để loại bỏ bớt vị đắng. Cho dầu vào bếp, thêm ít hành phi thơm sau đó cho mướp đắng vào đảo, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Tiếp đến, bạn cho trứng đã được đánh tan vào đảo đều tay cho trứng bám đều quanh mướp đắng. Xào vừa chín ăn sẽ ngon hơn, thêm một ít hành lý vào thưởng thức ngay khi còn nóng.

3. Mộc nhĩ và táo tàu

Táo tàu chứa nhiều axit amin, carotene, protein, vitamin và canxi. Trong khi đó, mộc nhĩ lại rất giàu magie, natri, kali, vitamin nhóm B… Với những dưỡng chất trên, món ăn nấu có sự kết hợp của mộc nhĩ và táo tàu vừa tăng cường miễn dịch, lại giúp da hồng hào, tươi tắn, chống lão hóa, mụn nhọt hiệu quả.

Canh mộc nhĩ táo tàu tốt cho tim mạch, làm trắng da

Mộc nhĩ (30g), táo tàu (20g) đem bỏ hạt, rửa sạch, đổ nước vào ninh nhừ trong khoảng 30 phút. Thưởng thức khi đang còn nóng.

4. Trứng và bột cà ri

Trong trứng có chứa nhiều protein – nguồn dinh dưỡng đặc biệt quan trọng đối với làn da. Bởi, tế bào da cần sự tái tạo và vì thế cơ thể cần cung cấp đủ protein để đảm bảo quá trình này thực hiện một cách thuận lợi. Trong khi đó, bột cà ri có chứa curcumin – tác dụng tìm kiếm và tiêu diệt các khối u ác tính trong các tế bào ung thư. Trứng kết hợp với cà ri vừa có lợi cho Sức Khỏe , vừa giúp làm đẹp da.

Bạn luộc 6 quả trứng trong khoảng 13 phút, bóc vỏ và cắt đôi. Sau đó gỡ bỏ lòng đỏ, nghiền nhuyễn và thêm vào đó 2 thìa mayonaise, 1 thìa mù tạt, 1,5 thìa bột cà ri và gia vị sao cho vừa ăn.

5. Cá bơn và cà chua

Axit béo omega-3 có trong cá bơn sẽ giúp duy trì độ đàn hồi cho da, tăng sức đề kháng và bảo vệ da trước tác động tiêu cực từ môi trường. Cùng với các dưỡng chất có trong cà chua sẽ giúp tăng cường collagen, bổ sung vitamin làm sáng da nhanh chóng.

Bạn cần 3 quả cà chua thái nhỏ; 2 thìa bạch hoa xắt nhỏ; 3 thìa hành đỏ thái nhỏ; pho mát; dầu oliu; rượu vang; 1 thìa cỏ xạ hương tươi băm nhỏ; húng quế và gia vị cùng với cá bơn. Bạn lấy chiếc nồi hấp cá bơn cùng một cốc nước, ít rượu, ớt tiêu, lá húng quế, muối, hạt tiêu. Hấp được khoảng ½ thời gian, bạn đổ các nguyên liệu còn lại vào cùng.

5. Lúa mạch và sữa

Yến mạch bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tốt cho tim mạch. Bên cạnh đó, nó còn có có tác dụng tẩy da chết và loại bỏ thâm mụn hiệu quả. Bạn có thể nấu món cháo yến mạch sữa tươi để giúp làn da trắng hồng tự nhiên.

Nguyên liệu gồm ½ chén yến mạch, 1 ly sữa, có thể kết hợp thêm với thịt bò, bí đỏ, đậu xanh để món ăn thêm hương vị. Nấu khoảng 10 phút là bạn có thể thưởng thức.

6. Salad kiwi

Salad kiwi làm đẹp da nhờ vitamin C dồi dào

Kiwi cũng giống như cà chua, đều chứa lượng vitamin C dồi dào có tác dụng làm trắng da tự nhiên, loại bỏ làn da xỉn màu hiệu quả.

7. Cá hồi cuộn cơm

Bạn cần chuẩn bị 2 bát cơm nấu bằng gạo dẻo, mềm; 100g cá hồi tươi hoặc cá hồi hun khói; 200g cải bó xôi; 1 bát vừng trắng; gia vị (giấm, đường, muối, xì dầu, mù tạt, dầu mè).

Cơn nấu chín, lấy ra bát thêm muối, giấm trắng, đường và dầu mè vào trộn đều. Rau cải bó xôi rửa sạch, luộc chín cắt nhỏ, trộn với vừng trắng rồi cho vào cơm trộn đều. Cá hồi cắt miếng vuông nhỏ, vừa ăn. Cơm cho vào khuôn tạo hình tùy thích. Đặt cơm lên đĩa, xếp cá hồi lên trên, thêm chút sốt mayonnaise hoặc mù tạt tùy thích.

